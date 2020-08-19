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Lifestyle
Названы главные причины отказа человечества от секса

Названы главные причины отказа человечества от секса

Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Психолог, блогер, автор "Книги о вкусном и здоровом сексе".
Ну вот, дожили! С юности нам твердили, что секс – это занятие только для взрослых, и всячески ограждали нас от запретного плода. Без устали напоминали нам, дерзким девчонкам, что юбку надо подлиннее, домой побыстрее, и вот еще что: не принеси в подоле! Стращали томящихся от гормональной бури, бесшабашных мальчишек: будь осторожнее с девочками, там, где ты думаешь находятся ворота рая, на самом деле непредвиденные беременности! Вылет из института! Армия! Сифилис!
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Так вот пугали, запрещали, урезонивали в те годы, когда особенно хотелось. Когда, казалось, достаточно предкам свалить на дачу, и весь мир сексуальных удовольствий перед тобой как на ладони. Говорили: это когда вырастешь. Как малышам в детском саду говорят: десерт после котлеты, котлета после супа. А наешься супа – так уже и не до конфет.

Ну вот оградили. Уберегли. Не допустили. И что? Вот она долгожданная зрелость, с работой, собственным жильем, творческими планами, амбициями, дедлайнами, стрессом… А секса этого не очень и хочется. Не то, чтобы совсем не хочется, но вот в юности можно было увидеть симпатичную девушку в красном, и выскочить за ней вслед из автобуса за 12 остановок до дома, и бежать-догонять. Догнать, а потом угощать-уговаривать, и провожать, пытаясь коснуться плечика. А потом идти домой дворами, огородами, где лают страшные собаки. И замирать от счастья.

А сегодня вот тебе все возможности. Вот Макаровна на работе глазки строит. Наклоняется к твоему монитору, демонстрируя мясистое декольте. Ну ее, заберемеет еще, потом свадьба, пеленки, отрыжка детская на халате, алименты. Не до этого сейчас! Вот всплывающее окно с невероятными красотками выскочило на экране – да что же такое, отвлекает! Я отчет делаю! Или хуже того, попутчица в поезде симпатичная, но… вагон-то как назло плацкартный, устало, и вообще лень… Знакомо?

Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com

Бесконечная сексуальная усталость – одна из примет нашего времени. Ее испытывают и молодые, вот до чего дошло. Но чаще всего – люди среднего и старшего возраста. Причем, и женщины, и мужчины. Те, кто уже достаточно взрослый, чтобы все самому себе позволить. Но вот незадача – нет аппетита. С чем связано такое состояние? Основных причин три.

Первая причина – постоянный, непрекращающийся стресс, характерный для общества, которым движет конкуренция. Мир, где справляли дни рождения и провожали в последний путь всем двором, где можно было с молодости и до кончины проработать на одном предприятии, и все получали плюс/минус одинаково, сменился миром острейшего соревнования и бешеных ритмов. Попробуй, остановись, замри, выдохни – тут же выкинет на обочину. Только дойдешь, залезешь, достигнешь – молодые наступают на пятки. В такой обстановке не до секса – на работе на десять лет вперед насексуешься.

Вторая причина – гиподинамия, малое количество движения и большое количество умных мыслей в голове. Современные люди забыли свое тело, не занимаются им. В инстаграмах все только на правильном питании да на фитнесе. А на деле – такие же бодипозитивные граждане с баночкой пива и чипсами. В здоровом теле, говорят, здоровый дух. А в нездоровом? Сами понимаете.

Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com

Третья причина – переизбыток зрительных образов, эротики вокруг нас. Древний человек даже и представить себе не мог, что на него из каждого дупла будут выпрыгивать эффектные красотки. Такую еще надо встретить, дракона убить… А сейчас с утра телефон включил – вот тебя уже чьими-то ногами по невыспавшимся глазам. Надоедает. Перестают привлекать прежние стимулы. И как быть? Списать себя в секс-утиль, на пенсию, и оставшиеся 30-40 лет своей жизни обходиться без секса? Можно и так.

А можно немного умерить амбиции, чтобы не только работать, но и жить успевать. Выдохнуть. Не давать стрессу достигать максимальных значений, измерять его, как измеряют температуру. Гулять, причем не только в виртуальных мирах, но и во дворе. Плавать. Заблокировать, остановить, прекратить поток порнографии, мыльных опер с эротическим оттенком, о ленте инстаграма вспоминать только по большой необходимости. Которой просмотр обнаженных красавиц не является. Вот тогда природа и возьмет свое. Отрегулирует организм сам себя. Наладится. И пойдет в пляс не только с прежним пылом, но и с новыми возможностями… Как когда-то мечталось, но не моглось.

19 августа 2020, 17:25

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