Виртуальный секс на карантине: когда пора остановиться?

Уходя на карантин, россияне давали себе слово заниматься самообразованием, изучать иностранные языки и похудеть к лету. Однако практика показала, что в условиях самоизоляции больше всего увеличились продажи еды, секс-игрушек и просмотры эротических видео (на 58% по сравнению с январем этого года). То есть, в условиях скуки люди привычно переключились на поиск удовольствия. Но так ли это безобидно, как кажется?

На самом деле, чрезмерный просмотр горячего контента способен принести не только удовольствие, но и вред. Поэтому очень важно обратить внимание на следующие признаки.

Увеличение "дозы"

Просмотр эротических видео с каждым днем занимает все больше времени, ролики становятся все более жесткими. Хочется чего-то более забористого и разнообразного. Это – признак зависимости, когда привычная "доза" уже перестает удовлетворять человека. Первый звоночек о том, что все не так благополучно как кажется – ведь изменившиеся запросы могут привести к трудностям в поисках партнера, готового их удовлетворить. Чаще всего в роли пассивного партнера выступает женщина, которая, якобы, получает огромное удовольствие от резких, глубоких, жестких проникновений на грани фантастики. Поэтому лучше выбирать "этичные" ролики, а экстремальный контент.

Нежелание реальной близости

Просмотр "клубнички" кажется гораздо более интересным занятием, чем секс с партнером. Женщины, которые мелькают на голубом экране, кажутся более совершенными, чем живые партнерши с недостатками кожи и фигуры. Становится лениво производить какие-то действия, чтобы добиться близости в реальности. Таким образом, фильмы для взрослых постепенно разрушают настоящую жизнь человека. Кстати, установлена прямая связь между временем, проведенным за фильмами для взрослых, и вероятностью развода, на которые также оказался богат карантин.

Исчезновение потенции

Совсем плохо дело, если виртуальный секс не просто заменяет половую жизнь, но и делает ее невозможной. Дело в том, что мозг постепенно привыкает именно к такому способу разрядки и "ленится" воспринимать другие стимулы. В самых крайних случаях оргазм и вовсе становится связан исключительно с мышкой и монитором. А вместе с отдалением от компьютера исчезает и потенция. Причем при попытке отказаться от пагубной привычки человек испытывает самую настоящую ломку.

К такой реакции больше склонны мужчины, чем женщины. Психологи отметили, что если в самоизоляции женщины больше концентрируются на бытовых делах (например, уборке или ремонте), то мужчины уходят в мир фантазий. Джентльмены, будьте осторожны!

Отвыкать от "клубнички" – долго, трудно, а иногда и дорого. Поэтому я бы советовала знать меру во всем, в том числе и в удовольствии, даже если ресурсы для взрослых временно сделали его бесплатным...