Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Среда
8 июля
Лента новостей
20:45
В Кирове пьяный водитель ВАЗа врезался в такси
20:44
Дыхательные практики: как помочь легким
20:28
В Подмосковье мужчина упал на арматуру и получил серьезную травму
20:28
В Крыму ожидается транспортный коллапс из-за потока туристов
20:01
"Я – избранный": схваченный в Дивеево Джигурда объяснил свой поступок
19:48
Под Екатеринбургом в озере нашли тело пропавшего ребенка
19:40
Виртуальный секс на карантине: когда пора остановиться?
19:36
Рецепт лимонада с джином
19:34
Раздел имущества Петросяна и Степаненко может затянуться на долгие годы
19:34
Стало известно о незаконной переправке Порошенко через границу
18:47
"Там и оставайся": Ксению Собчак отправили в гроб
18:47
Звезда сериала "Деффчонки" впервые стала мамой
18:17
"Я боялась не оргий и пьянок": почему Лолита запретила дочери ехать на дачу с подружками
18:17
Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине
18:15
В Подмосковье подросток неудачно прыгнул в воду и сломал шею
18:01
Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова
17:52
"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске
17:49
Деликатесное меню: 5 рецептов блюд из мидий
17:15
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
17:15
Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда
17:12
Филиппа Киркорова поймали на краже в сингапурском аэропорту
17:11
По стопам Волочковой: полицейские задержали плюнувшего на карантин Джигурду
17:11
Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии
16:59
"Простила ли я? Нет": Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с Джиганом
16:43
Появилась информация о возможном открытии кинотеатров в Москве с 1 августа
16:42
Звезда "Дома-2" Суханова показала фото новорожденной дочери
16:35
Орлова почтила память Фриске в день ее рождения
16:34
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
16:20
"В тяжелом состоянии": устроивший смертельное ДТП Ефремов потерял голос
16:10
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
16:10
Обнаженная Анна Нетребко прикрылась одними лишь цветами
16:08
Экологи, ученые и специалисты поставили точку в вопросе ОГФУ
15:48
Авербух-старший благословил сына на роман с молоденькой актрисой
15:39
Победили рак: Сенчукова и Рыбин шокировали поклонников
15:39
Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына
15:34
В Москве девушка дала отпор грабителю стаканчиком с кофе
15:32
Врач рассказала о влиянии коронавируса на память
15:27
Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма
15:08
Роскошная леди: младшая дочь стала копией Хворостовского
15:02
Вдовец Глаголевой задолжал коллеге более 50 миллионов
15:00
Сверкнувший кольцом Киркоров объявил о пополнении
14:40
"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж
14:35
В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента
14:30
В воды Дании вошла способная построить "Северный поток – 2" баржа
14:26
"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать
14:06
Катерина Шпица воссоединилась с бывшем мужем ради сына
13:55
Фриске перед смертью не хотела видеться с Шепелевым
13:54
Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна
13:41
Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи
13:22
Стало известно о состоянии попавшей в страшную аварию киргизской звезды
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
Ксению Собчак поймали на глупой ошибке
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
Устроившему смертельное ДТП Ефремову официально предъявили обвинение
Lifestyle
Виртуальный секс на карантине: когда пора остановиться?

Виртуальный секс на карантине: когда пора остановиться?

Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Психолог, блогер, автор "Книги о вкусном и здоровом сексе".
Уходя на карантин, россияне давали себе слово заниматься самообразованием, изучать иностранные языки и похудеть к лету. Однако практика показала, что в условиях самоизоляции больше всего увеличились продажи еды, секс-игрушек и просмотры эротических видео (на 58% по сравнению с январем этого года). То есть, в условиях скуки люди привычно переключились на поиск удовольствия. Но так ли это безобидно, как кажется?
прочитано 183 раза

На самом деле, чрезмерный просмотр горячего контента способен принести не только удовольствие, но и вред. Поэтому очень важно обратить внимание на следующие признаки.

Увеличение "дозы"

Просмотр эротических видео с каждым днем занимает все больше времени, ролики становятся все более жесткими. Хочется чего-то более забористого и разнообразного. Это – признак зависимости, когда привычная "доза" уже перестает удовлетворять человека. Первый звоночек о том, что все не так благополучно как кажется – ведь изменившиеся запросы могут привести к трудностям в поисках партнера, готового их удовлетворить. Чаще всего в роли пассивного партнера выступает женщина, которая, якобы, получает огромное удовольствие от резких, глубоких, жестких проникновений на грани фантастики. Поэтому лучше выбирать "этичные" ролики, а экстремальный контент.

Нежелание реальной близости

Просмотр "клубнички" кажется гораздо более интересным занятием, чем секс с партнером. Женщины, которые мелькают на голубом экране, кажутся более совершенными, чем живые партнерши с недостатками кожи и фигуры. Становится лениво производить какие-то действия, чтобы добиться близости в реальности. Таким образом, фильмы для взрослых постепенно разрушают настоящую жизнь человека. Кстати, установлена прямая связь между временем, проведенным за фильмами для взрослых, и вероятностью развода, на которые также оказался богат карантин.

Фото: Frank R?der / CHROMORANGE/www.globallookpress.com

Исчезновение потенции

Совсем плохо дело, если виртуальный секс не просто заменяет половую жизнь, но и делает ее невозможной. Дело в том, что мозг постепенно привыкает именно к такому способу разрядки и "ленится" воспринимать другие стимулы. В самых крайних случаях оргазм и вовсе становится связан исключительно с мышкой и монитором. А вместе с отдалением от компьютера исчезает и потенция. Причем при попытке отказаться от пагубной привычки человек испытывает самую настоящую ломку.

К такой реакции больше склонны мужчины, чем женщины. Психологи отметили, что если в самоизоляции женщины больше концентрируются на бытовых делах (например, уборке или ремонте), то мужчины уходят в мир фантазий. Джентльмены, будьте осторожны!

Отвыкать от "клубнички" – долго, трудно, а иногда и дорого. Поэтому я бы советовала знать меру во всем, в том числе и в удовольствии, даже если ресурсы для взрослых временно сделали его бесплатным...

8 июля 2020, 19:40

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США
Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России
Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины
Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Я боялась не оргий и пьянок": почему Лолита запретила дочери ехать на дачу с подружками
Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова
"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске
Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Коллега дал прогноз об итогах романа Арзамасовой и Авербуха

Девушка выросла в семье со строгими правилами
Шоу-бизнес

"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж

Стала известна примерная дата торжественной церемонии
Шоу-бизнес

Нежное видео с красавицей-дочкой Марины Зудиной попало в Сеть

Актриса устроила фотосессию на свежем воздухе
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон

Пианистка поделилась откровениями

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+