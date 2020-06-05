Почему важно говорить мужчинам правду в постели

Кажется, что мы живем в стране неудовлетворенных женщин. И пусть оковы стыдливости были сброшены еще в 90-е годы, во время сексуальной революции, стоит разговориться с подругами за рюмочкой, скажем, чая, так сразу становится ясно, что многие дамы, полностью интимно расковавшись, так и не поняли, зачем.

– Если честно, я ожидала большего! – раскрасневшись, говорит Света. – Ну, в самом деле, так отчаянно уговаривать меня подняться попить кофе ради двух минут непонятных фрикций, куда это годится. Хороший секс – это на 90% разговоры, близость, ласки. И только на 10% – физкультура. Неужели он это не понимает? Еще и спросил меня потом, мол, понравилось тебе?

– А ты? – спрашиваем мы с любопытством.

– Я сказала, что все прекрасно. Не обижать же человека! – ответила добрая Света. А еще один никудышный любовник поставил себе в личное дело плюсик – я молодец!

Куда он пойдет дальше с этим знанием – остается только догадываться. Но скорее всего – к следующей женщине, которая точно также соврет, что он – король постельных утех.

Эта порочная схема тиражируется из раза в раз миллионами неудовлетворенных дам. Одни из них просто уходят с грустными глазами, не забыв предварительно уверить мужчину в том, что он – герой. Другие еще и симулируют оргазмы, только для того, чтобы у их "пусечки" не упала самооценка. Третьи изображают головную боль, только чтобы не идти в постель как на голгофу – потому что партнер делает с ними то, что терпеть не хочется. А о том, чего именно хочется, и сказать-то стыдно.

Наши женщины говорят о сексе мало и неохотно. Они – чемпионки по молчанию, берегини мужской самооценки… И сами себе – злобные буратино. Об этом вам расскажет любая, кто, попробовав научить своего мужчину сексу, натыкался на жесткий отлуп – других все устраивало!

Да, сразу лупить по нежным мужским органам кувалдой критики не стоит. Во-первых, это просто-напросто невежливо. Во-вторых, и мужчина может не промолчать, а начать раздавать оценки несовершенным частям тела и органам. Так и до драки недалеко. Но милые мои, девочки, если вам больно, неприятно, противно, зачем вы молчите? Если у вас нет оргазма, зачем вы убеждаете партнера в том, что их было десять? Вы понимаете, какую медвежью услугу вы оказываете следующей его партнерше?

Мне кажется, что если бы каждая женщина взяла за правило добиваться от партнера того, чего ей хочется, а не просто стыдливо молчать в кулачок, при случае на все лады расхваливая никудышного любовника, если бы женщины открыто говорили о своих желаниях, не боясь показаться падшими, мы зажили бы лучше и гораздо веселее. А наши мужчины выстраивали бы свою самооценку на реальных, а не выдуманных достижениях.