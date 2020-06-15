Возвращение в фитнес-центр после карантина

"Фестино ленте" - "спешите медленно", говорил древние философы и были абсолютно правы. Главной целью первых недель занятий в фитнес-центре для вас должно стать постепенное увеличение нагрузок и правильное выполнение упражнений. Тренировка не должна превышать 30-40 минут и вам следует посещать "качалку" не чаще трех раз в неделю. Комплекс упражнений может быть следующим и его следует выполнять через день (к примеру, в понедельник, среду и пятницу):
Подъем ног, лежа на скамье или на "римском стуле" (для укрепления нижней и самой проблемной части живота)
- Жим штанги или гантелей лежа (для мышц груди)
- Жим штанги или гантелей стоя (для дельтовидных мышц)
- Тяга на блочном тренажере, сидя, широким хватом (для широчайших мышц спины)
- Подъем "на бицепс" штанги или гантелей стоя (для мышц рук)
- Разгибания ног в тренажере, сидя (для бедер)
В каждом упражнении следует делать по три подхода, по 10-12 повторений. Перед началом тренировки нужно размяться и "разогреть" мышцы (выполняя несколько минут махи руками и вращения туловищем). Добавьте в свой рацион комплексные витамины и витамин C и не пропускайте основные приемы пищи (завтрак, обед и ужин). После тренировки можно пить протеиновый коктейль.
По подобным комплексам восстанавливаются не только новички, но и опытные атлеты и кинозвезды, к примеру легендарный Жан-Клод Ван Дамм. Кстати, я рад поделиться с вами новостью о том, что практически закончен мой новый фильм, который называется "Темные мечты". Я выступил продюсером, а главную роль сыграла Бьянка Ван Дамм (дочь Жан-Клода). Бьянка тоже с детства занимается боевыми искусствами и фитнесом, а картина "Темные мечты" стала для нее настоящим дебютом, так как главную роль она играет впервые. Мне было приятно участвовать в этом проекте, так как Жан-Клод Ван Дамм всегда был для меня примером в Голливуде. Он и сейчас отлично выглядит, посмотрите это фото из моего Инстаграм!
Я рад, что эти странные месяцы всемирного карантина остаются позади и все мы можем начать возвращение к привычной жизни. Но не забывайте об осторожности, носите на улице маски и чаще мойте руки. Берегите себя и своих близких, не забывайте про регулярные занятия физической культурой, правильное питание и позитивный настрой!
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