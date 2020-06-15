Возвращение в фитнес-центр после карантина

Совсем скоро вновь откроются тренажерные залы, поэтому сегодня я расскажу о том, как плавно втягиваться в регулярные тренировки, после перерыва в несколько месяцев.

"Фестино ленте" - "спешите медленно", говорил древние философы и были абсолютно правы. Главной целью первых недель занятий в фитнес-центре для вас должно стать постепенное увеличение нагрузок и правильное выполнение упражнений. Тренировка не должна превышать 30-40 минут и вам следует посещать "качалку" не чаще трех раз в неделю. Комплекс упражнений может быть следующим и его следует выполнять через день (к примеру, в понедельник, среду и пятницу):

Подъем ног, лежа на скамье или на "римском стуле" (для укрепления нижней и самой проблемной части живота)

Жим штанги или гантелей лежа (для мышц груди)

Жим штанги или гантелей стоя (для дельтовидных мышц)

Тяга на блочном тренажере, сидя, широким хватом (для широчайших мышц спины)

Подъем "на бицепс" штанги или гантелей стоя (для мышц рук)

Разгибания ног в тренажере, сидя (для бедер)

В каждом упражнении следует делать по три подхода, по 10-12 повторений. Перед началом тренировки нужно размяться и "разогреть" мышцы (выполняя несколько минут махи руками и вращения туловищем). Добавьте в свой рацион комплексные витамины и витамин C и не пропускайте основные приемы пищи (завтрак, обед и ужин). После тренировки можно пить протеиновый коктейль.

По подобным комплексам восстанавливаются не только новички, но и опытные атлеты и кинозвезды, к примеру легендарный Жан-Клод Ван Дамм. Кстати, я рад поделиться с вами новостью о том, что практически закончен мой новый фильм, который называется "Темные мечты". Я выступил продюсером, а главную роль сыграла Бьянка Ван Дамм (дочь Жан-Клода). Бьянка тоже с детства занимается боевыми искусствами и фитнесом, а картина "Темные мечты" стала для нее настоящим дебютом, так как главную роль она играет впервые. Мне было приятно участвовать в этом проекте, так как Жан-Клод Ван Дамм всегда был для меня примером в Голливуде. Он и сейчас отлично выглядит, посмотрите это фото из моего Инстаграм!

Я рад, что эти странные месяцы всемирного карантина остаются позади и все мы можем начать возвращение к привычной жизни. Но не забывайте об осторожности, носите на улице маски и чаще мойте руки. Берегите себя и своих близких, не забывайте про регулярные занятия физической культурой, правильное питание и позитивный настрой!