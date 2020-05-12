Диеты и правильное питание на карантине

Во всем мире продолжается карантин, тренажерные залы закрыты и заниматься спортом приходиться в домашних условиях. Я уже не раз объяснял, какие простейшие упражнения помогут оставаться в форме, поэтому сегодня подробнее расскажу о диетах и питании.

Если ваша цель – укрепить мышцы или сохранить мускулатуру, которую удалость "нарастить" до эпидемии, то необходимо продолжать получать достаточное количество белков и углеводов. К примеру, утром нужно съедать яичницу из трех-четырех яиц (большинство желтков при этом лучше выбрасывать, так как в них, по утверждениям многих профессионалов, содержится большое количество холестерина), на обед – две куриные грудки и овощной салат, на второй "обед" (полдник) – тарелку овсяной или гречневой каши, на ужин – отварную рыбу или опять куриную грудку.

Тренироваться следует регулярно, а если дома нет гантелей и эспандеров – отжимайтесь в широком и узком упоре от пола, поднимайте ноги из положения лежа, выполняйте разводку в наклоне и через стороны (с книгами одного веса или литровыми бутылками воды в руках) и так далее. После тренировки принимайте протеиновый коктейль.

Если же вы хотите похудеть, то попробуйте есть меньше, а также полностью отказаться от ужина. Утром съедайте одно-два яйца, днем – куриную грудку с овощным салатом, а вечером не ешьте ничего (а если очень хочется – яблоко или небольшой обезжиренный йогурт). Также, старайтесь днем больше двигаться и даже если нельзя совершать долгие прогулки - прыгайте дома на скакалке, поднимайте ноги из положения лежа и выполняйте всем известные упражнения утренней зарядки (махи руками и ногами, вращение головой и туловищем, "бег" на месте). Вне зависимости от того, хотите ли вы укрепить мускулатуру или похудеть – не забывайте про свою иммунную систему: принимайте комплексные витамины, а также витамин C.

Регулярные занятия спортом и правильное питание помогут вам сохранять оптимизм и позитивный настрой, необходимые именно сейчас. Я знаю это по собственному опыту. Предлагаю вашему вниманию короткое оптимистичное видео, записанное мной во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз.

Берегите себя и близких, не бросайте тренировки, питайтесь правильно и не сомневайтесь, что скоро все опять будет хорошо. Не забывайте привлекать к спорту членов своей семьи и старайтесь меньше времени проводить перед телевизором. Абсолютное большинство голливудских звезд – от Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне до Шарлиз Терон и Шэрон Стоун – поступают именно так!