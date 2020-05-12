Как родители портят сексуальную жизнь своим детям

Если бы родители знали, какими печальными могут быть последствия их слов для сексуальной жизни детей, они бы крепко задумались. Но, увы, задумываться об этом у нас не принято. А вот как следует напугать сына хищницами, которым только и надо, что забеременеть, или строго предупредить дочку, чтобы не принесла в подоле – самое оно.

Впоследствии такие дети могут столкнуться с различными трудностями. Вот некоторые из них.

Разрушение романтических чувств

Во многих старых книгах XIX века мы можем обнаружить такую сцену: отец или старший брат отводит подросшего юношу в публичный дом. Понятное дело, что такая картина сейчас не вызывает ничего, кроме омерзения. Но у этого омерзения есть вполне конкретные основания. Речь идет о разрушении романтической стадии отношений с женщиной.

В своем развитии ребенок, подросток, юноша должен пройти несколько стадий. От немого платонического обожания и первой инициативы до романтического фантазирования и прогулок под луной. Если прервать развитие на одной из стадии, человеку будет крайне сложно наверстать ее в дальнейшем.

Интимная жизнь знаменитых людей имеет немало примеров такого психологического уродства. Лев Толстой, известный своим циничным и жестоким отношением к жене, Александр Блок, отказывающийся вступать в сексуальные отношения супругой, и предпочитающий проституток…

В результате грубых, развратных действий старших, направленных на его, якобы, просвещение, сексуальность мальчика может остаться навсегда оторванной от романтики, привязанной только к грязному, животному и низменному. Понятное дело, что подобное отношение к женщинам чревато отсутствием доверительных, теплых отношений, брезгливостью, сексизмом и, в конечном итоге, одиночеством.

Не менее тягостно слышать крики отцов и матерей: "Во сколько ты вернулась! В подоле, небось, теперь принесешь?!" Постаревшие, недовольные своей половой жизнью, развращенные родители лезут грязными руками в наивное, светлое, красивое, что есть в человеке. Вмешиваются в нормальный процесс его развития. Как, не пережив светлых романтических чувств, девочке вступать в сексуальные отношения? Неужели секс навсегда останется для нее грязью?

Запрет на рост, развитие и проявления сексуальности

В одном из романов Виктора Гюго рассказывается о преступниках, которые нарочно уродовали детей на потеху публике. В Китае даже существовала зловещая технология такого уродства. Двухлетнего или трехлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу без крышки и без дна, чтобы голова и ноги проходили свободно. И заставляли расти в ней, чтобы тело, занимая лишь пространство вазы, принимало нужное мучителю форму. Примерно так поступают и родители, пытающиеся контролировать естественное развитие ребенка. Любые проявления телесности признаются отвратительными, гнусными, грязными. В стремлении девочки нравиться, быть красивой и модной родитель видит уже проклюнувшиеся ростки разврата.

Часто гнев таких родителей вызывают появляющиеся у детей половые признаки, взрослые повадки в поведении, новые, не связанные с родителями, интересы. Подросток, которому и так сложно принять свое тело, вынужден делать это под шквальным огнем родительской критики, запретов на изучение собственных половых органов, нарушения личных границ и вскрытием переписки.

В результате чувства человека оказываются заблокированными, замороженными еще на уровне телесности. Что, в свою очередь, отрицательно влияет на сексуальную жизнь и отношения с партнером.

Психологический инцест

Речь идет о тех отношениях, когда мать или отец по факту ставят своего ребенка на место своего партнера. Они выстраивают с ним психологическую связь столь тесную, столь неоднозначную, что вместо того, чтобы спокойно строить отношения вне семьи, человек вынужден морально обслуживать сексуально обделенную мамашу или папашу.

Да, я говорю о тех случаях, когда мать выживет из дома и разлучит с сыном любую девушку. Я говорю о тех случаях, когда отец запрещает дочери общение с любыми мужчинами, кроме себя. Попытки бунта подавляются или с помощью наказаний, или с помощью манипуляций и чувства вины. Разорвать страшную инцестуозную связь иногда не удается и в очень зрелом возрасте. И после смерти родителей человек остается совсем один.

Единственное, что радует в этой печальной схеме – мы можем разрушить механизм действия невольных родительских проклятий. И, в свою очередь, быть осторожнее со своими детьми…