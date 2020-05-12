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Lifestyle

Как родители портят сексуальную жизнь своим детям

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Психолог, блогер, автор "Книги о вкусном и здоровом сексе".
Если бы родители знали, какими печальными могут быть последствия их слов для сексуальной жизни детей, они бы крепко задумались. Но, увы, задумываться об этом у нас не принято. А вот как следует напугать сына хищницами, которым только и надо, что забеременеть, или строго предупредить дочку, чтобы не принесла в подоле – самое оно.
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Впоследствии такие дети могут столкнуться с различными трудностями. Вот некоторые из них.

Разрушение романтических чувств

Во многих старых книгах XIX века мы можем обнаружить такую сцену: отец или старший брат отводит подросшего юношу в публичный дом. Понятное дело, что такая картина сейчас не вызывает ничего, кроме омерзения. Но у этого омерзения есть вполне конкретные основания. Речь идет о разрушении романтической стадии отношений с женщиной.

В своем развитии ребенок, подросток, юноша должен пройти несколько стадий. От немого платонического обожания и первой инициативы до романтического фантазирования и прогулок под луной. Если прервать развитие на одной из стадии, человеку будет крайне сложно наверстать ее в дальнейшем.

Интимная жизнь знаменитых людей имеет немало примеров такого психологического уродства. Лев Толстой, известный своим циничным и жестоким отношением к жене, Александр Блок, отказывающийся вступать в сексуальные отношения супругой, и предпочитающий проституток…

В результате грубых, развратных действий старших, направленных на его, якобы, просвещение, сексуальность мальчика может остаться навсегда оторванной от романтики, привязанной только к грязному, животному и низменному. Понятное дело, что подобное отношение к женщинам чревато отсутствием доверительных, теплых отношений, брезгливостью, сексизмом и, в конечном итоге, одиночеством.

Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com

Не менее тягостно слышать крики отцов и матерей: "Во сколько ты вернулась! В подоле, небось, теперь принесешь?!" Постаревшие, недовольные своей половой жизнью, развращенные родители лезут грязными руками в наивное, светлое, красивое, что есть в человеке. Вмешиваются в нормальный процесс его развития. Как, не пережив светлых романтических чувств, девочке вступать в сексуальные отношения? Неужели секс навсегда останется для нее грязью?

Запрет на рост, развитие и проявления сексуальности

В одном из романов Виктора Гюго рассказывается о преступниках, которые нарочно уродовали детей на потеху публике. В Китае даже существовала зловещая технология такого уродства. Двухлетнего или трехлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу без крышки и без дна, чтобы голова и ноги проходили свободно. И заставляли расти в ней, чтобы тело, занимая лишь пространство вазы, принимало нужное мучителю форму. Примерно так поступают и родители, пытающиеся контролировать естественное развитие ребенка. Любые проявления телесности признаются отвратительными, гнусными, грязными. В стремлении девочки нравиться, быть красивой и модной родитель видит уже проклюнувшиеся ростки разврата.

Часто гнев таких родителей вызывают появляющиеся у детей половые признаки, взрослые повадки в поведении, новые, не связанные с родителями, интересы. Подросток, которому и так сложно принять свое тело, вынужден делать это под шквальным огнем родительской критики, запретов на изучение собственных половых органов, нарушения личных границ и вскрытием переписки.

Фото: M. Baumann/blickwinkel/www.globallookpress.com

В результате чувства человека оказываются заблокированными, замороженными еще на уровне телесности. Что, в свою очередь, отрицательно влияет на сексуальную жизнь и отношения с партнером.

Психологический инцест

Речь идет о тех отношениях, когда мать или отец по факту ставят своего ребенка на место своего партнера. Они выстраивают с ним психологическую связь столь тесную, столь неоднозначную, что вместо того, чтобы спокойно строить отношения вне семьи, человек вынужден морально обслуживать сексуально обделенную мамашу или папашу.

Да, я говорю о тех случаях, когда мать выживет из дома и разлучит с сыном любую девушку. Я говорю о тех случаях, когда отец запрещает дочери общение с любыми мужчинами, кроме себя. Попытки бунта подавляются или с помощью наказаний, или с помощью манипуляций и чувства вины. Разорвать страшную инцестуозную связь иногда не удается и в очень зрелом возрасте. И после смерти родителей человек остается совсем один.

Единственное, что радует в этой печальной схеме – мы можем разрушить механизм действия невольных родительских проклятий. И, в свою очередь, быть осторожнее со своими детьми…

12 мая 2020, 20:11

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