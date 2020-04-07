Как не сойти с ума на домашнем карантине

Какие-то пару недель назад никто не мог себе представить, что мир станет совсем иным – "карантинным". Каждый из нас будет десятки раз в день перечитывать новостную ленту, выискивать у себя симптомы смертоносного COVID-19, покупать еду онлайн и выходить на улицу разве что чтобы погулять с собакой или выбросить мусор. Но, увы, это реальность, к которой никто не был готов.

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