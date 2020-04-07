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Lifestyle

Как не сойти с ума на домашнем карантине

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Какие-то пару недель назад никто не мог себе представить, что мир станет совсем иным – "карантинным". Каждый из нас будет десятки раз в день перечитывать новостную ленту, выискивать у себя симптомы смертоносного COVID-19, покупать еду онлайн и выходить на улицу разве что чтобы погулять с собакой или выбросить мусор. Но, увы, это реальность, к которой никто не был готов. 

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Психолог и заместитель главного врача клиники Маршака Жанна Засыпкина рассказала "Дни.ру" о том, откуда берется тревога, как ей противостоять и нужно ли вообще это делать.

То, что происходит сегодня с человечеством – беспрецедентный опыт, который многие историки и аналитики уже сравнивают с мировыми войнами. Однако время диктует свои условия. У психологического аспекта коронавирусной пандемии есть свои особенности. 

  • Впервые человечество столкнулся с угрозой в условиях гипер-информированности. Страшные новости распространяются со скоростью света, "вываливаются" на нас из смартфонов и с телеэкранов, и остановить этот поток невозможно.
  • Сохранять здравое отношение к пандемии в таких условиях невозможно. Многие тонут в океане информации, которую мозг и психика просто не в состоянии обработать.
  • Никто не знает, где правда. Есть ли вирус? Действительно ли он опасен? Когда все это закончится? И что будет после карантина?
  • Многие в рамках изоляции остались без работы, денег и какой-либо материальной поддержки.
  • Мы впервые оказались наедине с собой. С тем, чего долго подсознательно избегали. Своими страхами, своей "самостью". Своей семьей в режиме 24/7 и проблемами, решение которых всегда откладывалось на потом.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/www.globallookpress.com

КАК РЕАГИРУЕТ ПСИХИКА

  • Она защищается. Мы внушаем себе – нет, никакой опасности нет, это мировой заговор. 
  • Мы пытаемся превратить карантин в игру. Как забавно – расстояние в полтора метра друг от друга, маски-перчатки – вот здорово. И это тоже способ защиты.
  • Мы шутим. В сети ходят сотни коронавирусных мемов и шуток, несмотря на то, что от COVID-19 ежедневно умирают тысячи людей. 

Все это – нормально, если не выходит за пределы разумного.

КАК НЕ НОРМАЛЬНО

Не нормально прятать тревогу в равнодушие и неприятие ситуации. Коронавирус? Ничего не знаю! Именно такая позиция чревата паническими атаками. Потому что тревога должна находить выход.

КАК БОРОТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ

  • Разрешите себе тревожиться. Раздражаться, бояться и шутить. Примите эту реальность. Носите маски и перчатки. Сидите дома. Будьте в моменте. 
  • Смиритесь с тем, что вы не всегда можете контролировать ситуацию. Отпустите ее.
  • Обсуждайте свои страхи с близкими, не бойтесь показаться паникером.
  • Установите режим дня. Пусть в нем будут место для себя и своего тела, для работы, мужа и детей. Режим и планирование позволят сохранить ощущение почвы под ногами.
  • Не тратьте ресурс. Копите его, чтобы сделать прорыв после того, как "все это закончится". Силы вам еще понадобятся.
  • А что, собственно, закончится? То, что происходит – это и есть жизнь. Здесь и сейчас. Возможно, пандемия и карантин – единственная возможность "высших сил" донести до нас, что каждый момент жизни – уникален. И жить стоит сегодняшним днем, без планов и перспектив.
  • Не упрекайте себя, если намеревались посвятить карантин самообразованию и онлайн-курсам, а ничего не получается. У нас у всех стресс. Кортизол просто не позволяет мозгу усваивать новую информацию.
  • Наша подсознательная цель одна – выжить. Проживите этот период так, как получается. Не ставьте себе задач, которые приведут к разочарованию в себе.
  • Обязательно находите время на спорт или йогу. Йога как раз учит "жить в моменте", а физическая нагрузка вырабатывает гормоны счастья. 
7 апреля 2020, 19:28

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