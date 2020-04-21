Как обернуть самоизоляцию себе во благо

Все мы ждем окончания карантина – даже больше, чем Нового года или отпуска. Многие в панике пытаются придумать себе занятия, которые позволят не сойти с ума от постоянного нахождения в помещении. Причем неважно, проводите вы время в одиночестве или в кругу домочадцев – и в том, и в другом случае имеются свои психологические сложности.



Но, как известно, любой кризис – это, в первую очередь, возможность. О том, чем может быть полезен период самоизоляции, рассказывает психолог, блогер, писатель Татьяна Подъяпольская.

Вместо того, чтобы убегать от кризиса, разумнее посмотреть, что он нам предоставил. В частности, появилась возможность уделить время и внимание себе. Конечно, даже в отсутствие работы остаются домашние хлопоты и забота о близких. Еще часть дня у многих занимает отслеживание информации о пандемии и просмотр новостей. Но, тем не менее, субъективно несколько часов в сутках прибавилось.

Закрытые рестораны, кинотеатры и торговые центры лишают нас возможности по привычке направлять вектор внимания вовне – на то, что находится вокруг. И это – отличный повод перестать игнорировать себя, свои чувства и внутренние потребности. Ведь часто в суете жизни у нас не хватает времени ответить себе на простой вопрос: "Счастлив ли я с тем, что имею?".

На самом деле, большинству людей отвечать на него страшно. Поскольку неудовлетворительный ответ ставит в тупик необходимостью изменения. А это стресс. Причем, и из-за самого факта осознания того, что нужно что-то менять в себе и своей жизни, и вследствие непонимания как это сделать.

Однако, преобразования в обществе после карантина будут настолько сильными, что их не избежит никто. И чем лучше сейчас вы познакомитесь с собой, осознаете свои главные потребности, оцените возможности и задачи, тем мягче пройдет адаптация.

Что стоит предпринять

Позвольте себе взять паузу

Не бойтесь бездействовать. Иногда нужно остаться в тишине, наедине с самим собой, чтобы запустить глубинные процессы взаимодействия со своим внутренним "Я". Понять, что на самом деле вам сейчас необходимо – в эмоциональном, психологическом и физическом плане.

Не пытайтесь просто забить мозг случайными, а потому бесполезными занятиями. Вслушайтесь в себя. Подумайте, что именно вы хотели почитать, изучить или посмотреть, какие навыки освоить. Наверняка есть такие вещи. Возможно, они ждали подходящего часа еще с вашего детства.

Позаботьтесь о том, чтобы не чувствовать себя одиноким

Это не означает, что нужно звонить всем подряд, в попытке избавиться от чувства одиночества посредством пустых и бессмысленных разговоров. Любое общение должно быть качественным – то есть, наполнять вас энергией и положительными эмоциями.

Поэтому проанализируйте, с кем вам действительно интересно поддерживать знакомство, по кому вы скучаете. Если таких людей вообще не окажется, создайте себе новый круг общения – среди блогеров, писателей, актеров, музыкантов. Подпишитесь на них, участвуйте в марафонах, тренингах и занятиях спортом онлайн, делитесь своими мыслями в комментариях, знакомьтесь с другими участниками. Вот прямо сейчас добавьте себе десять новых аккаунтов по теме "Психология и саморазвитие": стоит только начать, и вы заметите, что в ваших мыслях стали появляться интересные идеи.

Измените отношение к раздражающим факторам

Некоторым, наоборот, не хватает уединения и возможности побыть в одиночестве – из-за того, что все время теперь отнимают дети и родственники. Если подобное положение вещей начинает нервировать, просто подумайте о том, что такой уникальной возможности провести время вместе вам может больше никогда не представиться.

Делайте то, что вас вдохновляет и помогает снять напряжение: готовьте еду, смотрите добрые фильмы, танцуйте, слушайте музыку. Если все равно раздражаетесь, займитесь дыхательными практиками, которые можете найти в интернете. Учтите: любое окружение – это лишь зеркало, которое отражает вас самих.

Начните вести дневник

Начните регулярно писать о себе, хотя бы по паре строк в день. О том, что вы любите. О чем мечтаете. Чего достигли и какие у вас самые лучшие качества. Важно писать именно в позитивном ключе. Не нужно рассказывать про то, что вам не нравится или что вы хотите изменить.

Придумайте какое-нибудь смешное название. Например, "Дневник заточенного в карантине гения" или "1001 ночь в хрущевке с бабушкой". Главное, чтобы вам было весело. Если вдруг во время самоизоляции почувствуете эмоциональный спад, просто полистайте написанное под чашку чая, это поможет восстановить душевный баланс.

И помните. Истинно счастлив лишь тот человек, который может извлечь выгоду из любых жизненных обстоятельств.