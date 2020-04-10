Тренировки дома против эпидемии

Занятия спортом делают каждого человека сильнее физически, а также добавляют оптимизма и уверенности в себе. Эпидемия коронавируса и самоизоляция не должны остановить вас от регулярных тренировок, которые можно с успехом проводить в домашних условиях.



Я уже рассказывал о том, как тренироваться новичкам и пришло время советов более опытным читателям, у которых есть стаж занятий в тренажерных залах.

Если у вас дома есть пара разборных гантелей, то тренировки по системе "3+1" (что означает: три дня занимаемся, затем один день отдыхаем) помогут не только поддержать себя в форме, но и заметно укрепить мускулатуру. В первый день будем тренировать грудь, спину и пресс, во второй – плечи и ноги, в третий – руки. Затем можно день отдохнуть, после чего – вновь три дня тренироваться.

Комплекс упражнений выглядит следующим образом:

1 день

Жим гантелей лежа

Разводка гантелей лежа

Пуловер с гантелью лежа

Тяга гантелей в наклоне (локти рук направлены в противоположные стороны)

Тяга гантели каждой рукой, попеременно

Наклоны вперед, с гантелями (спину держим прямой, голову не опускаем)

Подъем ног лежа

2 день

Жим гантелей стоя

Разводка гантелей через стороны

Разводка гантелей в наклоне

"Шраги" с гантелями

Приседания с гантелями в руках

Выпады вперед с гантелями, попеременно

Подъем на носки, с гантелями в руках

Подъем туловища (ноги закреплены)

3 день

Подъем гантелей на бицепсы, стоя

"Концентрированный" подъем гантели на бицепс сидя, каждой рукой, с упором на колено

Подъем гантели на бицепс в наклоне, попеременно

"Французский" жим гантели каждой рукой, попеременно

Отжимания от пола в узком упоре (локти прижаты к туловищу)

Разгибание руки с гантелей, в наклоне

Сгибаниях рук с гантелями в запястьях, сидя

Подъем ног лежа

В каждом упражнении с гантелями выполняйте четыре подхода по 8-15 повторений (увеличивая вес отягощений в каждом следующем подходе), в упражнениях со свои весом – три подхода по 15 повторений. Не забывайте начинать тренировку с разминки.

Следите за питанием (не пропускайте основные приемы пищи – завтрак, обед, ужин и "перекусы") и старайтесь всегда поддерживать в себе позитивный настрой. А также, привлекайте к тренировкам и членов своей семьи, не позволяя им слишком много времени проводить на диване перед телевизором.