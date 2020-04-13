Как перестать паниковать

Население всего мира оказалось запертым в своих же квартирах. Страшный вирус уносит жизни людей в несчетных количествах. Мировая экономика под угрозой. Как тут не запаниковать?

Психолог Евгения Берёза и член национальной Ассоциации заслуженных врачей РФ Карина Назарова рассказали "Дни.р", как побороть панику в эти непростые для всего человечества времена и чем занять себя на самоизоляции.

Жить или ждать?

Знакомо ли вам то чувство, когда кажется, что почва уходит из-под ног, сердце начинает бешено колотиться, а голова перестает разумно мыслить, прокручивая одни и те же назойливые мысли? Это паника. Истерика. Худшая из реакций на окружающий вас мир, а точнее на то, что вам не понятно, на то, что вас пугает своей неизвестностью.

Любой страх в нашей жизни, путем нехитрых логических цепочек, приводится к базовому инстинкту выживания – проще говоря, к страху смерти. Давайте рассмотрим это на простом примере. Допустим вы боитесь высоты. Тут все понятно. Где-то и когда-то вы получили знание о том, что высота – это опасно, можно упасть, разбиться, умереть… С пауками, змеями и крокодилами – то же самое. А с мышами? Или тараканами? Вы когда-нибудь видели, чтобы маленькая беленькая мышка загрызла человека? Или хоть как-то его ранила?

"Страх перед тараканами – это так называемый иррациональный страх. Он мог родиться у вас в силу целого ряда причин, например, от прочтения Корнея Ивановича Чуковского. Детское впечатлительное сознание сохранило образ страшного "тараканища" и вот он – готовый страх в вашей голове. Вы не умрете от встречи с тараканом. Но вполне можете умереть от сердечного приступа, вызванного вашим иррациональным паническим страхом", - рассказывает психолог Евгения Берёза.

То же самое происходит сейчас с миллионами жителей Земли. Огромный информационный поток обрушивается на ваши головы лавиной страшилок, непроверенной информации, статистических данных о смертности от нового вируса. И поскольку наш мозг так устроен, что внимательнее концентрируется на негативе (так устроено эволюцией, чтобы мы могли выжить), вы копите эти данные в папке "Важное", думаете только об этом и, как следствие, впадаете в панические и депрессивные состояния.

СМИ предлагают вам сводки с полей, но не предлагают варианты решения проблемы. Кажется, что вы пребываете в полной неизвестности, что завтра мир рухнет, и что вы больше не контролируете свою жизнь", – поясняет эксперт.

Есть простой ответ на эти ваши опасения. Если вам не нравится состояние паники (а есть и такая категория граждан, которая наслаждается всеобщей паникой и хаосом), вы можете выйти из него достаточно просто. Помимо банальных психологических приемов, таких как дыхательные практики, медитативные техники, работа с телом – зарядки, растяжки, регулярные нагрузки, успокаивающие травки и чаи, работа с психологом онлайн, есть еще простая логическая цепочка, которая поможет осознать, что жизнь – это все-таки здесь и сейчас, и любой страх за будущее абсолютно иррационален.

"Итак, представьте, что вы живете так, как жили месяц назад, до всей этой паники. И вдруг вас увольняют с работы, ваш 16-летний ребенок исчез и пишет вам смс, что улетел жить на Гоа, сосед выбрасывает из окна огромную банку краски на крышу вашего автомобиля, и у вас умирает любимый хомяк. Ваша реакция? Поясню, зачем я спрашиваю. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы каждый день живете в иллюзии контроля", – говорит Евгения Берёза.

Вы думаете, что контролируете свою жизнь. А на самом деле, каждую минуту на вас может свалиться кирпич с крыши, может сбить машина, или укусить ядовитая змея. Но вы же не думаете об этом каждую секунду? Вы же продолжаете жить? Улыбаться? Создавать семьи? Рожать детей? Так почему вы перестали жить и выбрали какую-то негативную мысль, чтобы на ней сконцентрироваться и отложить все ваши радости, задается вопросом психолог.

"Глубокий вдох, глубокий выдох, ощутите пространство вокруг вас, метр влево, вправо, вверх, вниз, ощутите это пространство безопасным. Продолжайте жить и радоваться тому, что есть на данный момент. Потому что этот момент и есть наша жизнь. И что будет завтра – не знает никто. Но как вы себя будете чувствовать в завтра – зависит только от вас самих", – добавляет она.

"В последнее время вокруг так много негативных эмоций, что большинство из нас поддаются этому "заражению", даже когда нет никаких оснований для беспокойства, – считает член национальной Ассоциации заслуженных врачей РФ, общественный деятель Карина Назарова. – СМИ показывают пустые полки магазинов (потом оказывается, что это снято еще в 90-е годы), но эмоция страха уже запущена".

"В первый миг испуга нам лезет в голову всякий вздор, но стоит немного подумать – и все становится на свои места", – писал Франц Кафка. И, поверьте, если вы неотрывно весь день будете просматривать все программы по телевизору, то в копилку своего страха добавите много того, что вообще не имеет никакого отношения к проблеме сегодняшнего дня.

Откуда берутся страхи

Тревоги и страхи есть у каждого человека. Иногда они имеют под собой реальное основание, а иногда придуманы или значительно преувеличены нашим подсознанием. Не зря в народе говорят, что страх – плохой советчик. Он мешает нам продолжать верить в добро, надеяться на лучшее и оставаться спокойным в любой ситуации.

Наша психика не любит находиться в непонятных ситуациях. Попадая в них, человек сразу же начинает пытаться разобраться в происходящем. Если же это не получается, психика формирует неприятное эмоциональное состояние. И делает это с вполне конкретной целью: чтобы мы были повнимательнее к происходящему вокруг. Называется это тревогой, и определяется как ожидание неопределенной опасности. Но неопределенность, опять же, невыносима для психики. И поэтому спустя какое-то время, как установили ученые, психика начинает активно искать конкретный объект для того, чтобы бояться чего-нибудь определенного. Ведь бояться какой-то конкретной опасности куда комфортнее, нежели бояться непонятно чего. По крайней мере, можно уже начинать строить какие-то планы спасения.

Что же делать в такой ситуации, когда, как писал немецкий писатель Эрих Мария Ремарк в романе "Ночь в Лиссабоне": "В панике человеку кажется, что на него направлены все прожекторы и весь мир только тем и живет, чтобы найти его"? Как же для собственной пользы, для пользы своего здоровья и здоровья своих близких "не заразиться" этими эмоциями и не паниковать?

"Чтобы изменить ситуацию к лучшему, наше правительство и огромная армия высококвалифицированных врачей и ученых делают все возможное и невозможное, – успокаивает Карина Назарова. – А что же можем мы с вами? Мы можем помочь себе и нашим близким, друзьям и соседям так же, как помогали люди друг другу во все времена: участием, разговором, маленькой, но очень нужной услугой. И в вашем поступке будет крупица счастья для такого же человека, как и вы. А мы сами должны жить, как жили и раньше. У каждого из нас, несмотря на возраст, есть свои мечты и планы. Некоторые из них можно реализовать благодаря свободному времени, которое у вас появилось сегодня".

Все взрослые и самостоятельные люди должны уметь управлять своими интересами. Получайте удовольствие от сделанного и полезного для вас или для своих близких. Заполните день полезными делами, и вы почувствуете себя гораздо лучше, да и сон улучшится. Вы же не можете изменить происходящее в мире, но можете изменить к нему свое отношение. Мозг не любит пустоты и чем больше вы его будете загружать, тем спокойнее вы станете.

"Наш организм един. И мозг, и тело действуют по принципу обратной связи. Потоки информации вызывают напряжение в нашем теле, а напряженные мышцы тонизируют наш мозг. Для того, чтобы немного разгрузить его, нужно удобно устроиться на диване, закрыть глаза и постараться расслабиться, представить и вспомнить прекрасное время отдыха или просто пофантазировать, помечтать в таком расслабленном состоянии. И по принципу обратной связи, из расслабленного тела, мышц будет поступать меньше сигналов в мозг, и вы станете гораздо спокойнее. Можно принять горячую ванну, постоять под душем. Есть результаты последних исследований ученых о том, что даже свой сон можно "заказать", запрограммировать. Для этого нужно перед тем, как лечь спать, несколько раз "прорепетировать" какой-то приятный для вас сценарий, приятное воспоминание, мечту и вы увидите этот "спектакль" во сне", – советует эксперт.