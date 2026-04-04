Куда сходить в Москве: афиша главных событий апреля

Апрель – время, когда природа просыпается, когда людские души отогреваются. А помогут согреться спектакли, концерты и перформансы из подборки "Дни.ру".

ГАСТРОЛИ

"Материнское сердце"

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представляют московские гастроли Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (г. Санкт-Петербург). На Основной будет представлен спектакль Андрея Могучего "Материнское сердце". В центре сюжета — Авдотья Громова (народная артистка России Нина Усатова), которая отправляется в длинное путешествие по необъятным просторам бескрайней России, чтобы спасти своего незадачливого сына Витьку. Одноименный рассказ Шукшина на этом заканчивается, но для спектакля путешествие Авдотьи – только начало, повод для разговора.

12, 13 апреля, МХТ им. Чехова.

ТЕАТР

"Осталась одна Таня"

Перед нами – хроника самых трудных блокадных дней Ленинграда, представленная через судьбы оставшихся в городе детей. История – взросление четырех друзей, которые стараются встать на защиту любимого города и сохранить в себе частичку ускользающего с каждым взрывом детства, сберечь свою трогательную дружбу на фоне страшных событий. В основе пьесы — документальные свидетельства и интервью очевидцев блокады Ленинграда. Автор: Леся Гура Режиссёр-постановщик: Полина Алехина.

9 апреля, "Мастерская "12" Никиты Михалкова".

"Призраки"

В основе постановки — психологическая драма "Привидения" норвежского драматурга Генрика Ибсена, показывающая трагедию распада семьи. В центре повествования — история вдовы Элены Алвинг, открывающей приют в память о своём покойном муже. Однако благородное начинание оказывается омрачено страшными тайнами прошлого, которые вскрываются на протяжении всего действия. В главных ролях — Сати Спивакова, Александр Яцко, Александра Ревенко и Владислав Медведев.

17, 18, 19 апреля, Театр наций (Малая сцена).

"Столыпин и враги"

Постановка Валентина Клементьева посвящена личности премьер-министра российского правительства эпохи Николая II Петра Аркадьевича Столыпина. Литературная основа спектакля – книга и пьеса известного историка Святослава Рыбаса – содержит достоверные факты и проверенные сведения. А центром спектакля является многогранная фигура главного героя – человека сложного, неординарного, в чем-то противоречивого, но при этом абсолютно цельного в своей жизненной, духовной и гражданской позиции.

4 апреля, Театр на Малой Ордынке.

"Три сестры"

В доме Прозоровых праздник. У младшей из сестёр именины. В блестящих вечерних образах собираются гости и хозяйки дома — Ольга, Маша и Ирина. Вокруг шумно — пространство пульсирует ритмами живой музыки, доносится звон бокалов, танцы освобождают эмоции. Но праздничный шум не в силах заглушить их тихие трагедии. "Три сестры" Саши Золотовицкого балансируют между повседневной, узнаваемой реальностью и воспалённым сном – с ритуальными обрядами и метафорами болезненных иллюзий.

7, 8 апреля, Театр на Таганке.

ПЕРФОРМАНС

MANTRA WAVE

SATI ETHNICA представляет программу MANTRA WAVE. Вас ждет музыкально-трансформационный процесс, в котором древние сакральные мантры соединяются с аналоговой электроникой, создавая единый звуковой поток. Формат события сочетает масштабное звучание и камерную атмосферу, вовлекая зрителя в глубокое переживание и внутренний диалог. Особое внимание уделено звуку и свету, которые становятся частью художественного высказывания и усиливают эффект присутствия.

5 апреля, TAU.

КОНЦЕРТ

GAZAPİZM

Музыка, ставшая голосом легенды. Хиты GAZAPİZM, прозвучавшие во всех четырех сезонах сериала Çukur и треки, навсегда связанные с историей района, семьи и улиц. И главное — новый альбом артиста: мощные, современные хиты в клубном стиле. Вечер, созданный, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию и вырваться из рутины.

10 апреля, TAU.