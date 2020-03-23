Пять упражнений для поддержания фигуры на карантине

Итак, если у вас дома нет даже гантелей, то можно тренироваться с весом собственного тела и парой тяжелых книг:
- Отжимания от пола в широком упоре (руки расставлены широко, укрепляем грудные мышц) пять подходов по 8-10 повторений
- Отжимания от стола в узком упоре (укрепляем трицепсы) 4 подхода по 10-12 повторений
- Подъемы рук через стороны вверх, с зажатыми в них книгами примерно одного веса (укрепляем дельтовидные мышцы) 4 подхода по 10 повторений
- Подъем ног из положения лежа на полу (укрепляем мышцы брюшного пресса) 4 подхода по 10-12 повторений
- Повороты в стороны, со шваброй или лыжной палкой на плечах (укрепляем косые мышцы живота) 3 подхода по 20 поворотов в каждую сторону
Этот комплекс следует выполнять пять-шесть дней в неделю. За несколько недель он позволит вам достаточно окрепнуть, чтобы перейти к упражнениям с разборными гантелями, которые легко приобрести в спортивных магазинах или по интернету. Не забудьте о разминке: перед каждой тренировкой несколько минут выполняйте простейшие движения утренней гимнастики (плавные вращения руками, ногами, головой и туловищем).
И самое главное - всегда сохраняйте позитивный настрой и будьте оптимистами! В этом секрет не только успеха в тренировках, но и прохождения любых трудностей.
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