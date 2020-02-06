Как втянуться в занятия спортом

Базовый комплекс упражнений может выглядеть следующим образом:
- Отжимания от пола, руки расставлены широко (для груди и трицепсов)
- Подъемы гантелей через стороны вверх (для дельтовидных мышц)
- Сгибания рук в локтях – подъем гантелей "на бицепсы"
- Тяга гантелей к груди, в наклоне (для мышц спины)
- Приседания с гантелями в руках (для бедер)
- Подъем ног из положения лежа (для брюшного пресса)
В каждом упражнении следует выполнять 3-4 подхода, по 10-12 повторений в каждом подходе. Выполнять комплекс следует через день, но можно и чаще. Также, перед тем, как начинать регулярные занятия с отягощением, следует проконсультироваться у врача.
Тренироваться всегда приятнее, если вы делаете это с друзьями или близкими. Лично я предпочитаю посещать тренажерный зал в Лос-Анджелесе вместе с моим другом и кумиром в бодибилдинге Ральфом Меллером, который знаком вам по фильмам "Гладиатор", "Царь скорпионов" и телесериалу "Конан". Посмотрите видео, сделанное Ральфом во время одной из наших недавних тренировок.
Не стоит забывать и о правильном питании. Если ваша цель – увеличить мышцы, то старайтесь не пропускать завтраки, обеды и ужины (то есть питаться не менее трех раз в день), а также перекусы между основными приемами пищи. В вашем рационе должно быть достаточно белковых продуктов – курицы, мяса или рыбы.
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