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Lifestyle

Бойкие "старушки" осаждают Тиндер

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог-сексолог.
Еще недавно все усилия мужчин были направлены на то, чтобы продлить свое сексуальное долголетие. Именно сильному полу адресовались различные пищевые добавки "для мужского здоровья", средства для потенции и тому подобное. Сегодня обстановка изменилась – выяснилось, что и слабый пол не намерен выходить на сексуальную пенсию раньше времени. А люди поняли, что климакс и желание сексуальной близости – это совершенно разные вещи, каждую из которых следует рассматривать по отдельности. 
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Опросы, проведенные западными учеными, свидетельствуют о том, что примерно треть женщин сохраняют либидо до глубокой старости. А отказ женщин от секса связан не столько с физиологическими, сколько с психологическими причинами (недовольство своим телом, отсутствие подходящего партнера, стеснение заявить о своих потребностях). Я считаю это одним из самых важных открытий последних лет. Ведь оно дает нам ключ к тому, чтобы женщина в старости не превращалась в неудовлетворенную ведьму, а продолжала свой жизненный путь как элегантная, зрелая и привлекательная дама.

Нужно отметить, что западные женщины прошли этот путь раньше нас. Бойкие старушки вовсю осаждают Тиндер, и постят свои счастливые истории знакомств. Постсоветские пенсионерки пока еще более зажаты. Они до сих пор считают, что смыслом жизни после пенсии должны быть дети и внуки.

Играет свою негативную роль и материальные факторы. Многие российские пенсионеры живут в таких условиях, что им совершенно не до секса. А уж если взять в расчет печальное лидерство стран бывшего СССР по ранней мужской смертности, то становится совсем грустно. Увы, на 10 девчонок приходится даже не 9 ребят. А 3 или 4.

Однако, есть и несколько хороших новостей. Во-первых, регулярный секс может немного оттянуть наступление менопаузы. Тем, у кого есть порох, природа дает и огня. Во-вторых, совершенствование такой науки как фармакология включает все больше зрелых мужчин в наши ряды. И с каждым годом этот процесс захватывает все больше людей. В-третьих, моральные рамки допустимого раздвигаются все шире. И вот уже российские дамы, вслед за зарубежными коллегами, готовы экспериментировать. Заинтересованным мужчинам на радость.

Ну а в качестве вишенки на торте расскажу вам такой случай. Недалеко от моего прежнего места работы проживал слесарь, положим, Вова. Он был умен, красив, молод и имел только один недостаток – предпочитал дам более чем зрелого возраста. Корысти в поведении Вовы не было вообще никакой, он мог даже бесплатные услуги слесаря оказать понравившейся даме. А вот сексуальные предпочтения были налицо.

– Ну что я могу с собой поделать? – говаривал Вова. – Нравятся мне такие, и все тут.

Из этой истории особых выводов я делать не буду. Но пару фраз, все же, хочется сказать. Во-первых, природа мудра. У тех, кто не утратил желание секса, он, как правило, есть. В этом смысле страх потерять сексуальную привлекательность влияет на женщину больше, чем сила притяжения, возраст и маразм вместе взятые. Во-вторых, в любое время и при любом строе существует определенный процент любителей зрелости, что нас, женщин, не может не радовать. Ну а в-третьих, наши постоянные партнеры все дольше остаются в строю. Так почему бы этим не воспользоваться?

19 февраля 2020, 14:13

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