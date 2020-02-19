Бойкие "старушки" осаждают Тиндер

Еще недавно все усилия мужчин были направлены на то, чтобы продлить свое сексуальное долголетие. Именно сильному полу адресовались различные пищевые добавки "для мужского здоровья", средства для потенции и тому подобное. Сегодня обстановка изменилась – выяснилось, что и слабый пол не намерен выходить на сексуальную пенсию раньше времени. А люди поняли, что климакс и желание сексуальной близости – это совершенно разные вещи, каждую из которых следует рассматривать по отдельности.

Опросы, проведенные западными учеными, свидетельствуют о том, что примерно треть женщин сохраняют либидо до глубокой старости. А отказ женщин от секса связан не столько с физиологическими, сколько с психологическими причинами (недовольство своим телом, отсутствие подходящего партнера, стеснение заявить о своих потребностях). Я считаю это одним из самых важных открытий последних лет. Ведь оно дает нам ключ к тому, чтобы женщина в старости не превращалась в неудовлетворенную ведьму, а продолжала свой жизненный путь как элегантная, зрелая и привлекательная дама.

Нужно отметить, что западные женщины прошли этот путь раньше нас. Бойкие старушки вовсю осаждают Тиндер, и постят свои счастливые истории знакомств. Постсоветские пенсионерки пока еще более зажаты. Они до сих пор считают, что смыслом жизни после пенсии должны быть дети и внуки.

Играет свою негативную роль и материальные факторы. Многие российские пенсионеры живут в таких условиях, что им совершенно не до секса. А уж если взять в расчет печальное лидерство стран бывшего СССР по ранней мужской смертности, то становится совсем грустно. Увы, на 10 девчонок приходится даже не 9 ребят. А 3 или 4.

Однако, есть и несколько хороших новостей. Во-первых, регулярный секс может немного оттянуть наступление менопаузы. Тем, у кого есть порох, природа дает и огня. Во-вторых, совершенствование такой науки как фармакология включает все больше зрелых мужчин в наши ряды. И с каждым годом этот процесс захватывает все больше людей. В-третьих, моральные рамки допустимого раздвигаются все шире. И вот уже российские дамы, вслед за зарубежными коллегами, готовы экспериментировать. Заинтересованным мужчинам на радость.

Ну а в качестве вишенки на торте расскажу вам такой случай. Недалеко от моего прежнего места работы проживал слесарь, положим, Вова. Он был умен, красив, молод и имел только один недостаток – предпочитал дам более чем зрелого возраста. Корысти в поведении Вовы не было вообще никакой, он мог даже бесплатные услуги слесаря оказать понравившейся даме. А вот сексуальные предпочтения были налицо.

– Ну что я могу с собой поделать? – говаривал Вова. – Нравятся мне такие, и все тут.

Из этой истории особых выводов я делать не буду. Но пару фраз, все же, хочется сказать. Во-первых, природа мудра. У тех, кто не утратил желание секса, он, как правило, есть. В этом смысле страх потерять сексуальную привлекательность влияет на женщину больше, чем сила притяжения, возраст и маразм вместе взятые. Во-вторых, в любое время и при любом строе существует определенный процент любителей зрелости, что нас, женщин, не может не радовать. Ну а в-третьих, наши постоянные партнеры все дольше остаются в строю. Так почему бы этим не воспользоваться?