Как женский оргазм перевернул мир

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Успенская объявила о свадьбе с бывшим мужем Пугачевой
"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею
Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей
Хочет уйти от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду
партнеры
Вторник 14 января
Лента новостей
12:33
Муж финалистки "Битвы экстрасенсов" стал жертвой кражи
12:18
Житель Калининграда умер в очереди за пенсией
11:53
Испанский журналист найден мертвым в Москве
11:43
Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе
11:41
Вокалист "Animal ДжаZ" попал в серьезное ДТП
11:19
Собчак приложили за хвастовство сыном-"профессором"
11:08
Разнимали охранники: звезда фильма "Елки" получила по лицу в гостях у Шепелева
11:04
Летевший в Москву лайнер сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира
10:43
"Чувствую себя виноватым": почему у Олега Меньшикова и его молодой жены нет детей
10:31
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в январе
10:24
Знаменитый кинорежиссер попал в реанимацию
09:50
"Слишком горячо": сын певицы Валерии шокировал россиян интимным видео с девушкой
09:45
Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста
09:45
Компания Microsoft отказалась от поддержки Windows 7
09:28
Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина
09:10
Виталию Кличко сделали срочную операцию
09:04
Строптивой Меган Маркл и принцу Гарри дали под дых
08:49
Тысячи москвичей лишили бесплатной парковки
08:36
Российская певица встретилась с погибшим сыном
08:25
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
08:16
Максим Фадеев пошел на крайние меры после череды скандалов
07:57
Солист группы "Корни" потерял голос после операции
06:48
"Горе и проблемы со здоровьем": в жизни резидента Comedy club настал страшный период
04:23
"Может мучиться от бредовых идей": новые подробности в деле разбившейся любовницы внука Михалкова
02:24
Развод и судебные тяжбы: звезду шоу "Фабрика звезд" ждут потрясения в личной жизни
00:46
"Я пришла в ужас": пронзительная исповедь пассажирки о поездах через Крымский мост
00:13
"Красивая, а ведь бабушка": Марина Юдашкина похвасталась сексуальной фигурой
21:48
Появилось сенсационное заявление королевы Елизаветы о судьбе Меган Маркл и принца Гарри
21:40
В Москве мужчина обиделся на своего друга и поджег его машину
21:34
Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
21:28
В Красноярском крае транспортный вертолет совершил экстренную посадку
21:21
"Что за болезнь?": Бородина ошарашила странным признанием
20:49
В Кремле обнародовали редкие кадры с Путиным (видео)
19:59
"Это кто?": резко помолодевшую Пугачеву перестали узнавать
19:46
В Ростове-на-Дону всю ночь искали несуществующих детей
19:25
Накрашенный сын Табакова стал копией Зудиной
19:09
Житель Петербурга зверски избил женщину
19:08
Чиновница рассказала о состоянии Меркель
18:20
Москвичей призвали не рассчитывать на крещенские морозы
18:20
Разбившаяся любовница внука Михалкова перестала самостоятельно дышать
17:57
"Жестко пресечены": Россия блестяще отбила провокацию НАТО
17:57
"Купаемся голенькие": народ разинул рот от отдыха певицы Елки с подругами
17:52
Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing
17:22
Раскрыт новый способ мошенничества в WhatsApp
16:51
Легко спутать: как распознать рак поджелудочной железы
16:49
"Боится ли он жить со мной?": мужу Марии Кожевниковой поступают тревожные звонки
16:45
Стало известно об отмене публичных выступлений Путина
16:41
Просто заплатил 30 тысяч: застреливший мальчика житель Нижнего Тагила остался на свободе
16:40
Показавший интимное место на всю страну Виторган одурачил россиян
16:20
"Отвернитесь, я пописаю": народ обсуждает выходку голой Волочковой на пляже
16:12
У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь
16:01
"Признак определенной неразвитости": затравленная Хилькевич высказалась о поведении россиян
15:57
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
15:55
Вскрылись данные о подготовке Белоруссии к войне с Россией
15:53
Вирус из Китая двинулся дальше
15:50
В Тюмени мужчина пережил клиническую смерть на сеансе в кинотеатре
15:46
Коля сильно изменился: у Лукашенко начались проблемы с сыном
15:32
Единороссы раздадут поручения по итогам послания президента
15:22
"Это уже совсем ни в какие ворота": всплыли сенсационные данные после известия о драке Бабкиной с Кадышевой
15:22
Два пассажира Thai Airways скончались во время экстренной посадки
15:16
Бывший муж нанес ответный удар после выходки Порошиной
15:16
Школьницы из Архангельска убили приятельницу ради новых ощущений
15:00
"Сразу хочется съесть": у мужчин потекли слюни от аппетитных форм Каменских
14:30
Мужчина умер возле стен Кремля в Москве
14:13
"Я всегда буду любить тебя": молодой избранник прилюдно признался в чувствах Ани Лорак
14:10
В Подмосковье рейсовый автобус вспыхнул на остановке
14:09
Почему не дают кредит
13:58
"Загадывать страшно. Молимся": Добронравов надеется на удачу
13:54
"Серьезные последствия": наглые украинцы вывели из себя власти Китая
13:45
Укрепляющийся рубль побил доллар и евро
13:43
"Странно и непонятно": помощник в шоке от драки Бабкиной и Кадышевой
13:37
Порошенко сделал странное заявление после подставы от соратников
13:27
Участника группы "Корни" госпитализировали в Москве
13:23
Сделано объявление о признании Украиной российского Крыма
13:13
Верблюд остановил поезд под Астраханью (видео)
13:10
В Уфе загорелся крупный ТЦ
13:09
Оказавшаяся в зоне бедствия актриса сериала "Ольга" Яна Троянова рискует жизнью
13:00
"Жесть": появились кадры с обгоревшей Анной Семенович
12:58
Разрыв с Питтом заставил голливудскую актрису голодать
12:44
Российское правосудие настигло киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую
12:35
В Мурманской области мужчина набросился на акушера за отказ отпустить жену домой
12:26
"Оленьку легче пристрелить": наслаждающейся романом Бузовой задали трепку
12:23
Срочно: появилось сообщение о теракте на Крымском мосту
12:16
"Он прекрасен": Мороз заинтриговала новым героем "Содержанок"
12:14
Под Москвой группа подростков сломала челюсть школьнику
12:05
Гороскоп на неделю
12:02
“Вырастить голожопого Маугли”: Водонаева о суровом воспитании сына
11:48
"Не живут вместе": стало известно о расставании 77-летней Ангелины Вовк с молодым ухажером
11:46
"Целлюлит, дрябловатая кожа": растолстевшая Самойлова посетовала на беременность
11:45
Пьяный мужчина открыл стрельбу на улице в Петербурге
11:34
Провалившуюся с треском дочь известного певца взяли на Первый канал
11:30
Сырьевой придаток: известный политик опустил Украину ниже плинтуса
11:20
Стало известно о росте тарифов на мобильную связь
10:57
Массовую аварию под Петербургом сняли на видео
10:53
Солистка "ВИА Гры" попала в психушку после ухода из группы
10:37
Звезды сериала "Саша Таня" обнародовали важную новость
10:37
"Меньше всего этого ожидал": муж Повалий ошарашен странной просьбой тещи
10:30
Не мужчина и не женщина: знаменитая артистка сделала заявление
10:20
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
10:11
Дочь-рокерша заткнула за пояс Агутина и Варум
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Певицу Maruv обокрали в центре Киева
Успенскую после Нового года выдали замуж за Киркорова
Нет смысла лечить: онкобольную Заворотнюк отправили домой
Пелагея впала в истерику на людях после расставания с мужем
Директор "Нафтогаза" признал преимущество Путина перед Зеленским
Меган Маркл предрекли расставание с принцем Гарри
Lifestyle

Как женский оргазм перевернул мир

Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог-сексолог.
Какие женщины стали неразбочивые! Сами себя не ценят! Забыли традиционную женскую роль! Вот мужчины и не хотят их больше…– сокрушаются некоторые граждане. И даже популярные психологи иногда придерживаются такой точки зрения. Но так ли это на самом деле, и превратились ли за последние несколько веков дамы из скромниц в распутниц? Давайте разбираться. 
прочитано 107 раз

Вот возьмем, к примеру, такой понятный критерий, как девственность. Еще пару веков назад девице необходимо было как зеницу ока хранить свое целомудрие. Иначе – замуж не возьмут. Вроде бы, явное подтверждение порядочности и разборчивости. Если не касаться одной детали. Брачного возраста.

Еще при Екатерине II минимальным возрастом для вступления в брак считался возраст 13 лет. К 18-20 годам не вышедшая замуж девица считалась "засидевшейся". Сегодня, согласно статистике, девушки чаще всего выходят замуж в 24-35 лет. Это нормальная система, которая позволяет женщине сначала получить образование, потом встать на ноги, и уж потом думать о создании ячейки общества. Но тогда позвольте, о какой девственности может вообще идти речь? Не думает ли кто-то, что его 35-летняя подруга может оказаться невинна?

Теперь еще один показатель, о котором все сокрушаются. Моногамия. Раньше-то люди почти не разводились! Не то, что сейчас! – возмущаются любители старины. Действительно, развод в дореволюционной России был делом крайне редким и хлопотным. Уважительных причин для него было не так много – исчезновение супруга без вести, уход в монастырь, каторга. Еще измена, но чтобы доказать факт адюльтера, нужны были письменные показания минимум от двух свидетелей. Ну, или импотенция, которую должен был подтвердить врач на унизительном публичном освидетельствовании. Поэтому миллионы несчастливых пар так и продолжали жить вместе. Делало ли это общество счастливее? Сомневаюсь.

Сегодня, если совместная жизнь стала невыносимой, женщина может спокойно подать на развод. Не терпеть больше пьянство, побои и издевательства. Она не умрет от голода, потеряв мужика-кормильца, а будет жить счастливой и полноценной жизнью. Мне кажется, ради этого шанса стоило пожертвовать тотальной моногамией.

Фото: McPHOTOf/blickwinkel/www.globallookpress.com

Стали ли женщины доступны всем мужчинам подряд? И снова нет. Иначе, мы не наблюдали бы такого количества жриц любви, зарабатывающих своим телом. Откройте любой сайт знакомств – мужчин, заинтересованных в сексе, там по-прежнему больше. Более того, женщины только-только получили возможность выбирать. Раньше ни о каком выборе и речи-то не шло.

Мужа девушке выбирали родители, часто до свадьбы молодые и виделись-то пару раз. Именно от их наметанного взгляда и материального положения зависела сексуальная жизнь молодых. Какая там разборчивость, за кого прикажут – за того и пойдешь. Нравится он тебе, не нравится – дело десятое. И даже в гаремах султанов, сериалы о которых так любят наши соотечественницы, никакого выбора не было. Мужчина был один – собственно, султан. А за неповиновение можно было лишиться головы. Женщины же, которые не понравились султану, через год отправлялись в "шатер стареющих женщин", и больше не могли рассчитывать ни на какой секс до конца своих дней.

Вся "порядочность" прошлых лет держалась на отсутствии у женщины хоть какого-то сексуального выбора. На игнорировании любых ее телесных потребностей. На представлении о том, что секс ей если и нужен, то исключительно для размножения. Какие там сексуальные радости… О женском оргазме никто и не слышал. Повезет девице с мужем – испытает диво дивное да чудо чудное. Не повезет – умрет, не познав радостей половой жизни.

Словом, не думаю, что с женской разборчивостью за последние века что-то случилось, а мир секса ожидает глобальная катастрофа. Можно сколько угодно сокрушаться о былых временах, о моногамии, но делать это удобнее и приятнее в своей благоустроенной квартире, с бокалом вина и хорошим любовником. А не в "шатре стареющих женщин", или забившись в сарай от побоев старого нелюбимого мужа. Правда же? 

14 января 2020, 12:18

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Серьезные последствия": наглые украинцы вывели из себя власти Китая
Порошенко сделал странное заявление после подставы от соратников
Сырьевой придаток: известный политик опустил Украину ниже плинтуса
"Только что убил": Дональду Трампу предъявили страшные обвинения

Шоу-бизнес

Анну Нетребко втянули в грязный скандал
Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе
Собчак приложили за хвастовство сыном-"профессором"

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

Провалившуюся с треском дочь известного певца взяли на Первый канал

Артистка снялась в новом сериале "Про Веру"
Шоу-бизнес

Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста

Новый выпуск шоу оказался очень пронзительным
Шоу-бизнес

"Не живут вместе": стало известно о расставании 77-летней Ангелины Вовк с молодым ухажером

Зимние праздники пара провела раздельно
Шоу-бизнес

Максим Фадеев пошел на крайние меры после череды скандалов

Продюсер рассказал о больших планах

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Звезде "Универа" Гайдуляну предстоит новая борьба с раком
Лене Катиной посоветовали приобщиться к бездомным из-за несчастья
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода

Регионы

"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru