Как женский оргазм перевернул мир

Какие женщины стали неразбочивые! Сами себя не ценят! Забыли традиционную женскую роль! Вот мужчины и не хотят их больше…– сокрушаются некоторые граждане. И даже популярные психологи иногда придерживаются такой точки зрения. Но так ли это на самом деле, и превратились ли за последние несколько веков дамы из скромниц в распутниц? Давайте разбираться.

Вот возьмем, к примеру, такой понятный критерий, как девственность. Еще пару веков назад девице необходимо было как зеницу ока хранить свое целомудрие. Иначе – замуж не возьмут. Вроде бы, явное подтверждение порядочности и разборчивости. Если не касаться одной детали. Брачного возраста.

Еще при Екатерине II минимальным возрастом для вступления в брак считался возраст 13 лет. К 18-20 годам не вышедшая замуж девица считалась "засидевшейся". Сегодня, согласно статистике, девушки чаще всего выходят замуж в 24-35 лет. Это нормальная система, которая позволяет женщине сначала получить образование, потом встать на ноги, и уж потом думать о создании ячейки общества. Но тогда позвольте, о какой девственности может вообще идти речь? Не думает ли кто-то, что его 35-летняя подруга может оказаться невинна?

Теперь еще один показатель, о котором все сокрушаются. Моногамия. Раньше-то люди почти не разводились! Не то, что сейчас! – возмущаются любители старины. Действительно, развод в дореволюционной России был делом крайне редким и хлопотным. Уважительных причин для него было не так много – исчезновение супруга без вести, уход в монастырь, каторга. Еще измена, но чтобы доказать факт адюльтера, нужны были письменные показания минимум от двух свидетелей. Ну, или импотенция, которую должен был подтвердить врач на унизительном публичном освидетельствовании. Поэтому миллионы несчастливых пар так и продолжали жить вместе. Делало ли это общество счастливее? Сомневаюсь.

Сегодня, если совместная жизнь стала невыносимой, женщина может спокойно подать на развод. Не терпеть больше пьянство, побои и издевательства. Она не умрет от голода, потеряв мужика-кормильца, а будет жить счастливой и полноценной жизнью. Мне кажется, ради этого шанса стоило пожертвовать тотальной моногамией.

Стали ли женщины доступны всем мужчинам подряд? И снова нет. Иначе, мы не наблюдали бы такого количества жриц любви, зарабатывающих своим телом. Откройте любой сайт знакомств – мужчин, заинтересованных в сексе, там по-прежнему больше. Более того, женщины только-только получили возможность выбирать. Раньше ни о каком выборе и речи-то не шло.

Мужа девушке выбирали родители, часто до свадьбы молодые и виделись-то пару раз. Именно от их наметанного взгляда и материального положения зависела сексуальная жизнь молодых. Какая там разборчивость, за кого прикажут – за того и пойдешь. Нравится он тебе, не нравится – дело десятое. И даже в гаремах султанов, сериалы о которых так любят наши соотечественницы, никакого выбора не было. Мужчина был один – собственно, султан. А за неповиновение можно было лишиться головы. Женщины же, которые не понравились султану, через год отправлялись в "шатер стареющих женщин", и больше не могли рассчитывать ни на какой секс до конца своих дней.

Вся "порядочность" прошлых лет держалась на отсутствии у женщины хоть какого-то сексуального выбора. На игнорировании любых ее телесных потребностей. На представлении о том, что секс ей если и нужен, то исключительно для размножения. Какие там сексуальные радости… О женском оргазме никто и не слышал. Повезет девице с мужем – испытает диво дивное да чудо чудное. Не повезет – умрет, не познав радостей половой жизни.

Словом, не думаю, что с женской разборчивостью за последние века что-то случилось, а мир секса ожидает глобальная катастрофа. Можно сколько угодно сокрушаться о былых временах, о моногамии, но делать это удобнее и приятнее в своей благоустроенной квартире, с бокалом вина и хорошим любовником. А не в "шатре стареющих женщин", или забившись в сарай от побоев старого нелюбимого мужа. Правда же?