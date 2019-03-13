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Lifestyle

В чем причина весенних обострений

Фото: www.globallookpress.com
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Мы всегда с нетерпением ждем прихода весны – сказывается нехватка витаминов и ожидание новых эмоций, влюбленности, отношений. Но в начале нового сезона мы вдруг начинаем чувствовать себя "мартовскими котами". Что это? Весеннее обострение? 
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Для большинства людей весна – это время расцвета, эмоционального всплеска, ощущения радости. Но иногда она несет в себе и депрессию, агрессию, разочарование, быструю возбудимость, чувство тревоги. Это не считая простудных заболеваний и авитоминоза, которые также могут вызывать негатив.

Первое, что обостряет восприятие нового и переживание старого – погода. Выглянуло солнце, тает снег – вы на подъеме, хочется творить и искать приключений, радовать окружающих, но стоит только погоде испортиться, а атмосферное давление начнет прыгать, как вы переключаетесь на переоценку тех или иных ситуаций, начинаете заниматься самокопанием, что редко заканчивается позитивно. Весной вы воспринимаете все острее, пропускаете через себя все, что происходит вокруг, принимаете близко к сердцу. Кстати, именно поэтому весенние влюбленности могут не только привнести в вашу жизнь кипящую страсть, но и оказаться скоротечными – вы также легко остываете, как и влюбляетесь.

Фото: www.globallookpress.com

Как же справиться с весной и не превратиться в "мартовского кота" или "злую собаку"? Начните с комплекса витаминов – поддержите свой организм. И как бы ваши мозг и тело не требовали активных действий, научитесь отдыхать – хороший сон всегда на пользу. Выплеск эмоций и адреналиновый заряд вы получите в спортзале или бассейне. Нужно избавиться от негатива? Побейте боксерскую грушу, пробегите пару километров на беговой дорожке или проплывите по периметру всего бассейна.

Первый весенний месяц бьет по вашему психоэмоциональному состоянию – под влиянием различных стрессовых ситуаций вы можете перестать контролировать себя, свои действия и эмоции. Чтобы не пожалеть о содеянном или сказанном, научитесь наблюдать и управлять собой, найдите свои "успокоители", то, что помогает вам сохранять спокойствие и равновесие. Это может быть йога, различные мантры, мысленный счет до 10, возвращающий к реальности, живопись, рукоделие, кулинария.

Весна – время очищения. И если ваша жажда деятельности просто зашкаливает, то займитесь ремонтом, перестановкой мебели или просто сделайте генеральную уборку. Обязательно выбросите все лишнее, старое и ненужное. Не превращайтесь в собирателя, ваша квартира – не запасник музея, а вещи вряд ли имеют историческую и культурную ценность.

Фото: www.globallookpress.com

Ваш образ тоже требует перемен и особенного ухода с началом весны. Тусклые волосы, уставшая кожа… Взгляд в зеркало может стать поводом для уныния. Полюбите свое отражение и помогите себе выглядеть лучше – сделайте маски для волос, лица и тела, сходите в СПА и в салон красоты.

Хочется влюбиться? Прекрасно! Но научитесь контролировать свои эмоции, и не кидайтесь в чувства, как в омут с головой. Проанализируйте свое состояние, определите все "за" и "против" новых отношений, пусть ваше сердце действует в согласии с разумом, а не поддается случайному порыву. Ведь, скорее всего, вам нужна не только страсть, но и спокойствие в отношениях, уверенность в человеке, а не короткий, хоть и бурный роман. И как бы вам ни хотелось обратить на себя внимание бо́льшего количества представителей противоположного пола, не разменивайтесь по мелочам, чтобы не пропустить человека, с которым вам захочется провести вместе гораздо больше времени, чем один вечер.

Научитесь видеть весной то прекрасное, что она в себе несет, и радоваться этому. Пусть она вдохновляет вас на добрые дела и новые свершения, но следите за разумностью своих поступков. Не поддавайтесь панике или унынию – смените минус на плюс, и хорошее настроение поведет вас вперед к достижению цели.

13 марта 2019, 14:53

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