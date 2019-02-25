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Lifestyle

Как низкая самооценка влияет на выбор в любви

Фото: www.globallookpress.com
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Почему некоторые люди, выходя из одних ущербных отношений, сразу же попадают в такие же? Почему их преследуют страдания, унижения и отсутствие взаимной любви? Психологи уверены – все дело в заниженной самооценке.
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Что же такое заниженная самооценка. В чем она выражается? Какие симптомы ее характеризуют?

Наша личная оценка себя может проявляться:

  • ощущением собственной ущербности;
  • наличием чувства вины;
  • осознанием того, что жизнь несправедлива;
  • что окружающие вас не ценят, не любят, используют и т.д.;
  • ваш выбор непременно плох – не та профессия, не тот партнер, при этом вы, как правило, ничего в своей жизни не меняете, предпочитаете страдать молча и терроризировать этим знакомых;
  • вы точно знаете, что достойны большего и лучшего, но по каким-то причинам, естественно, независящим от вас, не имеете этого, что соответственно вызывает страдание, принятие горькой правды жизни, постоянное недовольство собой;
  • вы завистливы, постоянно сравниваете себя с другими;
  • вам трудно сделать выбор: например, в магазине, покупая одежду, продукты; вы нерешительны, часто покупаете вещи, а потом сдаете их;
  • чужое мнение для вас истина в последней инстанции.

Даже наличие 1-2 вышеперечисленных признаков говорит о том, что у вас проблемы с самооценкой. И это "привет из детства", от любимых родителей, которые из лучших побуждений были вами постоянно недовольны: вашей фигурой, поведением, привычками, учебой в школе. И сегодня, став взрослыми дядями и тетями, вы продолжаете себя не любить. Вы смотрите на себя в зеркало глазами вашей мамы, которая вместо того, чтобы говорить комплименты, тыкала вас носом в то, что у вас лишний вес, лицо в отца, слишком высокий/маленький рост и так далее. Если взрослые выискивали в вас недостатки, сейчас этим занимаетесь вы.

Фото: www.globallookpress.com

Скорее всего, еще в детстве вы поняли: чтобы вас любили, нужно чем-то угодить, что-то сделать для того, чтобы мнение о вас изменилось. Ведь как можно просто так любить того, кто похож на отца, сутулится, совершает ошибки, недостаточно хорошо учится и в принципе не соответствует каким-то стандартам. А вот если соответствовать, тогда точно полюбят!

В голове человека с низкой самооценкой нет понятия о безусловной любви. Любовь вы должны либо выстрадать, либо заслужить – по-другому никак. Это модель отношений люди тянут за собой во взрослую жизнь, где их поджидает огромное количество разочарований.

Почему мы говорим, что заниженная самооценка – это всегда плохой выбор в любви. Потому что человек с заниженной самооценкой чаще всего ведет себя в отношениях неискренне. Он постоянно притворяется, потому что ему все время нужно соответствовать, чтобы его любили. Заниженная самооценка толкает женщин на то, чтобы закрывать глаза на любое, порой даже хамское отношение к себе: прощение измен, пьянство, побои. Женщины годами живут с мужчинами, которые их обижают, унижают, бьют, при этом умудряются оправдывать их и не уходят – а вдруг больше никто не взглянет на них и не захочет… Развод?! Что люди скажут? В таких семьях женщины больше переживают за то, что подумают или скажут люди, чем за то, что они на самом-то деле очень несчастны.

Фото: www.globallookpress.comЗаниженная самооценка – это огромная психологическая проблема, которая может довести до весьма неприятных последствий, среди которых неустроенная личная жизнь будет "цветочками" по сравнению с затянувшейся депрессией или долгим лечением после полученных побоев. Если вы отчетливо понимаете, что у вас эта проблема, срочно займитесь собой. Конечно, принятие себя не происходит по щелчку пальцев и после прочтения умных книг (тем не менее, читать очень полезно). Начните хотя бы с малого.

Пусть первым на этом пути станет понимание себя. Поэтому задавайте себе вопросы: нравится ли вам то, что вы делаете/едите/смотрите и так далее. Если нет, тогда зачем вы продолжаете это делать? Позвольте себе делать то, что вам действительно нравится. Уважайте свои желания, балуйте себя и идите у себя на поводу. Второе – перестаньте изображать из себя жертву обстоятельств: человек, который себя любит, не может быть жалок. Вы не жертва, вы хозяин или хозяйка собственной жизни. Не жалуйтесь другим и не жалейте себя! Если вам что-то в вашей жизни действительно не нравится, например, ваши отношения с партнером, совсем необязательно сразу уходить, хлопнув дверью – учитесь договариваться. Достаточно один раз сказать человеку, что вам не нравится, чтобы он это понял и изменился. Если вы видите, что ничего не происходит, то вам решать, принимать эту ситуацию или нет.

Не бойтесь разрывать токсичные отношения с партнером, знакомыми, коллегами. Если вы испытываете дискомфорт в общении с кем-то, прекратите себя насиловать, просто поставьте точку. Не нужно издеваться над собой ради каких-то высших целей – детей, квартиры, денег. Признайтесь себе честно: ведь вы это не из-за детей терпите, а потому что боитесь остаться одна. Неужели лучше терпеть унижения? Неужели вы ради страха остаться с собой наедине готовы к тому, чтобы вас обижали и унижали?

Фото: www.globallookpress.com

В моей практике был случай: клиент, который консультировался на предмет развития своего бизнеса, имел одну вредную привычку – любил выпить, причем достаточно серьезно. Скажем прямо, у него была проблема. При этом, у него были отношения. Девушка, с которой он жил вместе, очень страдала от его пьянства, она просила его бросить, угрожала, что уйдет, они постоянно ругались. Тем не менее, несмотря на то, что ее абсолютно не устраивало его пьянство, она с ним мирилась. Почему? Из-за любви? Нет, конечно, по причине заниженной самооценки. Она терпела, была удобной , прогибалась до последнего, никуда не уходила, страдала, потому что для нее страдания были тождественны любви – любовь нужно заслужить. В конечном итоге они расстались по его инициативе: спутница достала своими истериками. Он встретил другую девушку, которая однажды увидев его в пьяном состоянии, развернулась и просто ушла. Парень бросил пить и женился на этой девушке. Потому что любить можно только человека, который, в первую очередь, любит и ценит самого себя.

Нельзя полюбить за то, что вы закончили курсы секс-мастерства. Никто не полюбит женщину за то, что она классно варит борщ. Человека, который позволяет к себе относиться плохо, тоже за это любить не будут. Вообще заставить кого-то полюбить себя, прогибаясь, прощая и глотая слезы, невозможно. Любят за индивидуальность, наличие характера и за то, что вы такая, какая есть – особенная, неповторимая, неидеальная, но при этом вы и борщ можете сварганить, и сквозь пальцы посмотрите на какой-то "косяк", ведь у вас самой тоже "косяков" хватает.

25 февраля 2019, 16:50

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