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Lifestyle

Рецепт на Сретение Господне: рыбный пирог от шеф-повара

Рецепт вкусного рыбного пирога на Сретение Господне. Фото: ресторан Uhvat
15 февраля верующие отмечают важный праздник – Сретение Господне. В этот светлый день хозяйки традиционно готовят блины и пироги. Считается, что по форме они напоминают солнце и приглашают весну в дом. Специально для читателей "Дни.ру" подготовили рецепт вкусного рыбного пирога. 

Продолжение: Сретение Господне: традиции, приметы, рецепт
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В основу Сретения Господне легли события, описанные в Евангелии от Луки. В этот день Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалиме. Там их встретил старец Симеон – один из семидесяти двух ученых, которые переводили Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда он работал над книгой Исаии, то встретил пророчество о том, что будущего Мессию родит "Дева". Праведник прожил 300 лет, чтобы убедиться в истинности предсказания.

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Он сразу узнал в новорожденном будущего Спасителя рода человеческого. "С тех пор Симеона стали называть Богоприимцем, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" протоиерей Олег Трофимов, – Старец являет собой образ праведности древнего человечества, который встречается с новым человеком – Иисусом Христом". Как отметил священник, в народе праздник получил название Сретение Господне, потому что в этот день состоялась "встреча самых лучших представителей ветхозаветного человечества с Богом".

15 февраля православные готовят праздничный стол и зовут в гости родных и близких друзей. Хозяйки ставят на стол блины, пироги, а также сдобные изделия в форме птиц, предвещающих наступление нового сезона, – жаворонков, голубей и ласточек. В них могут запечь какой-либо маленький предмет (например, монетку или кольцо), чтобы каждый гость получил свое предсказание на год. 

Рыбный пирог

от шеф-повара ресторана Uhvat Виктора Белея

Порадуйте гостей вкусным блюдом на Сретение Господне. Фото: ресторан Uhvat

Вам понадобится:

  • 250 граммов молока
  • 500 граммов муки
  • 7 граммов сухих дрожжей / 20 граммов свежих дрожжей
  • 2 желтка куриного яйца
  • 15 граммов соли
  • 125 граммов сахара 
  • 5 граммов перца 
  • 5 граммов приправ для рыбы 
  • 75 граммов сливочного масла, 30 граммов топленого масла
  • 50 граммов растительного масла
  • 100 граммов филе 3-х видов рыб (семги, палтуса, судака)
  • 1 репчатый лук, 10 граммов зеленого лука.

Способ приготовления:

Для сдобного теста:

  • Смешать все сухие ингредиенты: муку, сухие дрожжи, сахар, соль (10 граммов). 
  • К полученной массе добавить слегка подогретое молоко, один яичный желток, мягкое сливочное масло, растительное масло (25 граммов), затем все хорошо перемешать. 
  • Вымешивать тесто руками на протяжении 10 – 15 минут, полученное тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час. 

Для рыбного фарша:

  • Посолить, поперчить подготовленное филе 3-х видов рыб и добавить приправу.
  • Завернуть филе в фольгу и запекать в разогретой духовке при температуре 160°С в течение 10 минут.
  • Мелко нарезать лук и пассеровать его в растительном масле на сковороде.
  • Запеченную рыбу разделить на сегменты, смешать с готовым луком и тщательно размять при помощи вилки.

Для пирога:

  • Раскатать в пласт готовое сдобное тесто (часть теста оставить для украшения) и поместить в круглую форму так, чтобы свисали края.
  • Внутрь выложить рыбный фарш и завернуть.
  • Положить швом вниз, украсить кусочками теста, смазать пирог яичным желтком и топленым маслом.
  • Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 160°С в течение 20–25 минут.
Автор: Евгения Евгеньевна15 февраля 2019, 13:37

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