Рецепт на Сретение Господне: рыбный пирог от шеф-повара
В основу Сретения Господне легли события, описанные в Евангелии от Луки. В этот день Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалиме. Там их встретил старец Симеон – один из семидесяти двух ученых, которые переводили Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда он работал над книгой Исаии, то встретил пророчество о том, что будущего Мессию родит "Дева". Праведник прожил 300 лет, чтобы убедиться в истинности предсказания.
Он сразу узнал в новорожденном будущего Спасителя рода человеческого. "С тех пор Симеона стали называть Богоприимцем, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" протоиерей Олег Трофимов, – Старец являет собой образ праведности древнего человечества, который встречается с новым человеком – Иисусом Христом". Как отметил священник, в народе праздник получил название Сретение Господне, потому что в этот день состоялась "встреча самых лучших представителей ветхозаветного человечества с Богом".
15 февраля православные готовят праздничный стол и зовут в гости родных и близких друзей. Хозяйки ставят на стол блины, пироги, а также сдобные изделия в форме птиц, предвещающих наступление нового сезона, – жаворонков, голубей и ласточек. В них могут запечь какой-либо маленький предмет (например, монетку или кольцо), чтобы каждый гость получил свое предсказание на год.
Рыбный пирог
от шеф-повара ресторана Uhvat Виктора Белея
Вам понадобится:
Способ приготовления:
Для сдобного теста:
Для рыбного фарша:
Для пирога:
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Праздник отмечается 15 февраля
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