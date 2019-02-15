Рецепт на Сретение Господне: рыбный пирог от шеф-повара

15 февраля верующие отмечают важный праздник – Сретение Господне. В этот светлый день хозяйки традиционно готовят блины и пироги. Считается, что по форме они напоминают солнце и приглашают весну в дом. Специально для читателей "Дни.ру" подготовили рецепт вкусного рыбного пирога.

В основу Сретения Господне легли события, описанные в Евангелии от Луки. В этот день Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалиме. Там их встретил старец Симеон – один из семидесяти двух ученых, которые переводили Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда он работал над книгой Исаии, то встретил пророчество о том, что будущего Мессию родит "Дева". Праведник прожил 300 лет, чтобы убедиться в истинности предсказания.

Он сразу узнал в новорожденном будущего Спасителя рода человеческого. "С тех пор Симеона стали называть Богоприимцем, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" протоиерей Олег Трофимов, – Старец являет собой образ праведности древнего человечества, который встречается с новым человеком – Иисусом Христом". Как отметил священник, в народе праздник получил название Сретение Господне, потому что в этот день состоялась "встреча самых лучших представителей ветхозаветного человечества с Богом".

15 февраля православные готовят праздничный стол и зовут в гости родных и близких друзей. Хозяйки ставят на стол блины, пироги, а также сдобные изделия в форме птиц, предвещающих наступление нового сезона, – жаворонков, голубей и ласточек. В них могут запечь какой-либо маленький предмет (например, монетку или кольцо), чтобы каждый гость получил свое предсказание на год.

Рыбный пирог



от шеф-повара ресторана Uhvat Виктора Белея

Вам понадобится:

250 граммов молока



500 граммов муки

7 граммов сухих дрожжей / 20 граммов свежих дрожжей

2 желтка куриного яйца

15 граммов соли

125 граммов сахара

5 граммов перца

5 граммов приправ для рыбы

75 граммов сливочного масла, 30 граммов топленого масла

50 граммов растительного масла

100 граммов филе 3-х видов рыб (семги, палтуса, судака)

1 репчатый лук, 10 граммов зеленого лука.

Способ приготовления:

Для сдобного теста:

Смешать все сухие ингредиенты: муку, сухие дрожжи, сахар, соль (10 граммов).

К полученной массе добавить слегка подогретое молоко, один яичный желток, мягкое сливочное масло, растительное масло (25 граммов), затем все хорошо перемешать.

Вымешивать тесто руками на протяжении 10 – 15 минут, полученное тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

Для рыбного фарша:

Посолить, поперчить подготовленное филе 3-х видов рыб и добавить приправу.

Завернуть филе в фольгу и запекать в разогретой духовке при температуре 160°С в течение 10 минут.

Мелко нарезать лук и пассеровать его в растительном масле на сковороде.

Запеченную рыбу разделить на сегменты, смешать с готовым луком и тщательно размять при помощи вилки.

Для пирога: