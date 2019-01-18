Крещение Господне: традиции, приметы, рецепт

Первый месяц года является особенным временем для православных христиан. 19 января все верующие отмечают большой праздник - Крещение Господне. "Дни.ру" расскажут о традициях и приметах этой важной даты, а также поделятся рецептом вкусного блюда.



В основе праздника – события, описанные в Евангелии от Матфея. Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, он обратился к пророку Иоанну Предтече, чтобы принять крещение. Таинство произошло на реке Иордан в Вифаваре. После крещения к Иисусу сошел Святой Дух в обличье голубя и с неба раздался голос, который назвал его своим сыном. Так раскрылось божественное происхождение Христа и его мессианское предназначение.

Крещение Господне также именуют Богоявлением. "Богоявление, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" протоиерей Олег Трофимов, – это явление полноты Святой Троицы, явление слова Бога для человека. В греческой богословской терминологии этот праздник также называется Теофания, что в переводе означает "явление Богочеловека".

Традиции

Главной традицией праздника является великое освящение воды. К нему люди всегда готовятся заранее. 18 января мастера, благословенные батюшкой, отправляются к местному водоему и прорубают во льду специальное отверстие в форме креста или круга. Рядом могут поставить аналой и деревянный крест с фигурой ледяного голубя – символом Святого Духа.

На следующий день после литургии верующие идут крестным ходом к ближайшему водоему. Священник читает молебен, после чего опускает в прорубь крест, таким образом испрашивая Божье благословение. После таинства люди набирают освященную воду из проруби. Самые смелые – окунаются. Считается, что таким образом они очищаются от грехов. Если же таинство совершается в городе, где нет водоема, люди идут в действующий храм, в котором стоит купель.

Протоиерей дал несколько советов верующим, как подготовиться к празднику Крещения Господня. "В первую очередь нужно подготовить свое сердце, то есть нравственно подготовиться к встрече с Богом. Читайте Священное Писание, выучите некоторые молитвы. Попросите Бога, чтобы с этим очищением изменилась ваша жизнь", – пояснил он.

Олег Трофимов каждый год окунается в крещенскую купель и рекомендует людям преодолеть страх перед холодом. "На Руси существовал древний обычай – купание в крещенской проруби. Для того, чтобы влезть в прорубь, нужно иметь силу воли, потому что не каждый готов решиться на такой шаг. Но Бог ему обязательно поможет. Человек должен посвятить этот шаг, это усилие воли Богу, сделать это ради своего очищения", – поделился протоиерей.

Святая вода

Вода, освященная в Крещение Господне, может использоваться для окропления домов, чтобы в этих местах всегда царил покой и порядок. Православные люди могут употреблять ее натощак перед тем, как принять пищу. Такая вода обладает также целебными свойствами. Но поможет она только тем, кто искренне верует в Бога.

"У благочестивых людей вода хранится в банках 40 лет и не портится, – отметил протоирей, – Много веков назад между католиками и православными разгорелся спор о том, чья вера правильная. Католический батюшка и православный освятили воду и запечатали в сосуде. Каждый из них поставил его в своем храме и молился. Через двадцать дней они распечатали сосуды и обнаружили, что у католиков вода была испорченная и имела неприятный запах, а у православных, наоборот, вода была свежая и совсем не пахла. Это значит, что православная вера – правильная".

Воду обязательно должен освятить священник. Если же верующий живет далеко от храма, то "он может в праздник Крещения Господне помолиться, и вода обретет целебные свойства". Святую воду может употреблять каждый день перед службой или работой. Разбавлять ее можно много раз. "Есть такая замечательная пословица: "Капля море освящает", – добавил Олег Трофимов.

Приметы

В этот светлый праздник наши предки внимательно наблюдали за природой и по ней пытались определить, какой будет новый год. Если на Крещение Господне выпадет много снега, то будет богатый урожай. Если же, наоборот, в этот день будет ясно и сухо, то год будет непростым для фермеров.

19 февраля – лучшее время для всех влюбленных. В этот светлый день они могут договориться о свадьбе. Ведь недаром в народе существует пословица: "Крещенское рукобитье – к счастливой семье". А дети, крещенные в праздник, будут знать мало бед в жизни.

Рецепт

Накануне праздника Крещение Господне православные приступают к трапезе, только когда на небе появится первая звезда. Хозяйки подают постные кушанья: соленья, блины, оладьи и пироги. Неизменным атрибутом является "бедная" или "голодная" кутья из риса или пшеницы. 19 января после освящения воды люди устраивают пышный пир с мясом, рыбой и выпечкой. Главным украшением праздничного стола становится блюдо из поросенка. Мы подготовили вкусный рецепт, который обязательно порадует ваших домочадцев.

Глазированная томленая грудинка поросенка в сочетании с овощами и соусом из речного окуня

от шеф-повара ресторана Modus Андрея Колодяжного

Вам понадобится: 200 граммов свиной грудинки, 10 граммов соли, 5 граммов перца, 30 граммов ферментированного солода, сливочное масло, 3 грамма тимьяна, 15 граммов цветочного меда, 10 граммов горчицы, 80 граммов моркови, 50 граммов сельдерея, 200 граммов пастернака, 50 граммов сливок, 1 речной окунь, 30 миллилитров белого вина.



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