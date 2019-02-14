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Общество

Сретение Господне: традиции, приметы, рецепт

Сретение Господне отмечается 15 февраля. Фото: www.globallookpress.com
15 февраля православные отмечают один из самых важных праздников – день встречи старца Симеона с младенцем Иисусом. Эта важная дата получила название Сретение Господне. "Дни.ру" расскажут вам о традициях и приметах празднества, а также поделятся вкусным рецептом.
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В основу Сретения Господне легли события, описанные в Евангелии от Луки. На сороковой день после Рождества Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалиме, чтобы посвятить его Богу. Они также приготовили очистительную и благодарственную жертву – двух птенцов голубей.

В тот день в храм пришел старец Симеон – один из семидесяти двух ученых, которые переводили Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда он работал над книгой Исаии, то встретил предсказание о том, что будущего Мессию родит "Дева". Праведник решил, что это была описка, и хотел исправить слово на "Жену", но ангел остановил его руку. Посланец Бога сказал старцу, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества. Праведник прожил еще 300 лет до встречи с Христом.

Симеон сразу узнал в новорожденном мальчике Спасителя рода человеческого, взял его на руки и благословил. После этого он передал Марии пророчество о мученической гибели Иисуса. В этот день произошла еще одна важная встреча. Младенца увидела 84-летняя вдова Анна-пророчица, которая много лет жила и трудилась при храме. Она поклонилась новорожденному и возвестила о пришествии Мессии по всему Иерусалиму.

"С тех пор Симеона стали называть Богоприимцем, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" протоиерей Олег Трофимов, – В момент встречи с младенцем праведника переполняли глубокие чувства, и он запел песню, которую мы каждый раз исполняем в конце вечерни: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". 

Как отмечает священник, старец являет собой "образ праведности древнего человечества", который встречается с "новым человеком". "Христа называют не только Богочеловеком, но и Новым Адамом, новым человеком, – уточнил Олег Трофимов, – В этот день Ветхий Завет отошел и уступил место Новому. В народе это называют Сретение – встреча самых лучших представителей ветхозаветного человечества с Богом", – поделился он. 

В праздник Сретения верующие идут в храм на богослужение. Фото: www.globallookpress.com

Традиции

В праздник Сретения Господне верующие идут на торжественное богослужение в церковь. Там прихожане получают освященные батюшкой свечи и относят их домой, где хранят у иконостаса в течение года. Эти особые ритуальные свечи зажигают во время молитв. Считается, что они оберегают человека от болезней, а дом – от пожара и молнии. "Сретенские свечи – особые, благодатные, потому что с ними люди встречают Бога", – добавил протоиерей.

Обычай освящения свечей православные позаимствовали у католиков еще в середине XVII века. Митрополит Киевский Петр описал в своем требнике крестный ход  христианских священников с зажженными свечами. Таким образом они пытались отвлечь паству от языческих праздников, которые отмечались в это время и были связаны с почитанием огненной стихии.  

15 февраля верующие готовят праздничный стол и зовут в гости родственников и друзей. В этот день также принято дарить друг другу иконы. Православные не должны ссориться или ругаться с близкими людьми. Предаваться унынию также нежелательно, иначе счастье может обойти ваш дом стороной в этом году. Кроме того, в праздник Сретения Господне запрещено заниматься какой-либо физической работой.

Приметы

Наши предки верили, что именно 15 февраля происходит долгожданная встреча зимы с весной. Они внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой год их ждет. Если в праздник Сретения Господне на улице идет сильный снег, то это значит, что весна наступит с опозданием. Если же светит солнце и тает снег – зиме скоро придет конец.

Девушки, желающие выйти замуж, могут в этот день погадать на имя будущего жениха. В то же время светлый праздник считается неудачным временем для заключения брака. Изменчивая погода неизбежно повлияет на отношения супругов, и брак будет непрочным. Люди, чей день рождения выпал на эту дату, отличаются неуступчивым характером. 

Рецепт

В светлый праздник Сретения Господне хозяйки традиционно готовят сдобные изделия в форме птиц, предвещающих наступление нового сезона, – голубей, ласточек и жаворонков. В них могут запечь какой-либо маленький предмет (монетку, кольцо или зерно), чтобы каждый домочадец получил свое предсказание на год. Неизменным украшением праздничного стола также являются блины или пироги, которые символизируют солнце и приглашают в дом весну. "Дни.ру" подготовили для читателей рецепт праздничных "жаворонков".

Жаворонки из теста

На Сретение можно приготовить "жаворонков" из теста. Кадр youtube.com

Вам понадобится: для опары: 1 стакан воды, 0,5 стакана муки, 3 чайных ложки сахара и 10 граммов сухих дрожжей; для теста: 1/4 стакана сахара, 1 чайная ложка соли, 3 стакана муки и 5 столовых ложек растительного масла. 

Способ приготовления:

  • В теплой воде развести дрожжи, добавить сахар и муку. После этого нужно все тщательно перемешать и поставить в теплое место на 15-20 минут.
  • Добавить к готовой опаре соль, сахар, муку и растительное масло, затем все перемешать.
  • Насыпать на доску муку, выложить на нее тесто и хорошо обмять его. После этого накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут.
  • Раскатать тесто и нарезать на маленькие полоски.
  • Каждую полоску нужно завязать узлом. Одному концу полоски нужно придать форму головки с клювом, а другому – хвостик. Добавить две изюминки для глаз. 
  • Посыпать "жаворонков" сахаром и поставить в духовку. Выпекать при температуре 180°С в течение 20-25 минут.
Автор: Евгения Евгеньевна14 февраля 2019, 16:02

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