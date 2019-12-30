Новая фигура за несколько дней

Есть несколько дней, чтобы подготовить свою фигуру к праздникам и стать чуть стройнее в талии и шире в плечах.



Простейшей "новогодней" тренировкой для вас могут стать регулярные упражнения для дельтовидных мышц и брюшного пресса. Надеюсь, что на протяжении всего года вы старались тренироваться системно, то есть уделять время занятиям укрепляющим и грудь, и спину, и мышцы рук, и бедра, и голени. Но сейчас все внимание плечам и животу, чтобы выглядеть эффектней на праздничном корпоративе с коллегами или встрече Нового Года с близкими людьми.

Ежедневно, перед завтраком, выполняйте следующий комплекс упражнений:

Подъем ног из положения лежа: три подхода по 10-15 раз (для нижней части мышц брюшного пресса);

Подъем туловища из положения лежа или сидя, ноги закреплены: три подхода по 10-15 раз (для верхней части мышц брюшного пресса);

Подъем рук через стороны вверх, с легкими гантелями или книгами одного веса: три подхода по 10 повторений (для средней части дельтовидных мышц);

Подъем рук перед собой, с легкими гантелями или книгами одного веса: три подхода по 10 повторений (для передней части дельтовидных мышц);

Подъем рук в стороны, стоя в наклоне вперед, с легкими гантелями или книгами одного веса: три подхода по 10 раз (для задней части дельтовидных мышц).

Между подходами отдыхайте примерно 60 секунд. Все занятие не должно занимать больше 25 минут. Перед каждой тренировкой выполняйте разминку - плавные вращения руками, ногами и туловищем. Напомню, что я рекомендую заниматься перед завтраком потому, что таким образом вы будете лучше сжигать калории. Честно говоря, я не очень люблю рано вставать и тренироваться, но стараюсь перебарывать себя, так как следую примеру Арнольда Шварценеггера (который только так и поступает).