Кто только не имел: придуман новый вид насилия над женщинами

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Вторник 17 декабря
Лента новостей
12:56
Единороссы разберутся в ситуации с депутатом Корниловым
12:54
Муж об уходе Полины Гагариной: Вообще, конечно, обидно
12:52
"Защитница природы": Нюша предала поклонников ради наживы
12:50
Археологи раскрыли тайну знаменитых истуканов острова Пасхи
12:35
"Просто романчик": Бузова оправдалась за свое решение в финале "Плана Б"
12:29
Названы лучшие мобильные приложения уходящего десятилетия
12:20
"В 40 лет я вышла замуж "с прицепом": Собчак рассказала о браке с Богомоловым
12:18
"Откинуло в сторону": дочь Пригожина разбилась в аварии
12:16
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни
12:07
Песков рассказал о планах Путина на Новый год
12:01
Топ-рейтинг: десять лучших актеров уходящего года
11:43
Испытания одной из мощнейших в мире пушек начались в России
11:38
Молодая жена Цекало публично вывалила большую грудь
11:31
Соседка рассказала о зверствах многодетного насильника из Ленобласти
11:24
У избитого любовницей Маликова отшибло память
11:20
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
10:51
"Не может быть вне политики": Шуфутинский о вернувшейся в Россию на заработки Ротару
10:29
В Кремле назвали главное отличие Зеленского от Порошенко
10:28
"Такая сногсшибательная": вырядившаяся Навка восхитила народ пикантным внешним видом
10:27
Плющенко публично осадил партнера Тутберидзе
09:41
Собчак навлекла на себя страшную беду богохульной выходкой
09:35
Обсуждают оглушительный провал Аллы Пугачевой
09:04
"Есть опасность": последствия аварий сына Валерии перепугали Пригожина
08:41
Ягудин влез в грязный скандал с Тарасовой
08:28
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
06:34
Водянова вспомнила о первом выходе своего сына в свет
04:18
Не может перебеситься: 61-летняя Мадонна завела интрижку с 26-летним танцором
02:08
"Безусловно, любим друг друга": Беллуччи попалась в компании экс-бойфренда
00:14
Юлия Высоцкая слегла перед праздниками
00:05
Зеленский погнал в шею разбазарившую миллионы жену Порошенко
21:58
Дубцова стала жертвой мошенников
21:43
"Позволила ему достичь невероятных результатов": Бузова присвоила былые достижения Тарасова
21:39
На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии
21:34
В Москве три человека были спасены из огня
21:12
Шепелев с двумя детьми попал в неловкую ситуацию в торговом центре
20:52
Под Петербургом нашли пристанище кровавой секты
20:52
В "ЕР" призвали отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
20:37
"Красиво у тебя, Колюня!": Крутой обалдел от роскоши в доме Баскова
20:25
На снимке беременной Костенко заметили страшную деталь
20:07
55-летняя Гулькина откровенно о предложениях любви от юных лесбиянок
19:48
Самоуверенный фаворит Бузовой на шоу "План Б" отмел в сторону Батрутдинова
19:16
"Какая прелесть!": Тимати умилил народ снимком с малышом
18:49
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
18:43
"Я была ужасна": Миддлтон рассказала о постыдном случае из жизни
18:43
Седокова пожертвовала подарками ради важного дела
18:26
В Кировской области полицейский обвинил жену в домашнем насилии
18:12
Володин призвал покончить с дефицитом кадров в здравоохранении
17:59
"Она может делать все что угодно": Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Пугачевой
17:59
Фиаско: экс-муж Ани Лорак расстался с любовницей
17:59
Голливудская звезда блеснула идеальными ножками
17:22
Рапунцель из шоу "Дом-2" получила квартиру в Москве
17:16
В Псковской области грузовик столкнулся со спецтехникой
17:12
Бузова сбросила с трона сдавшую позиции Пугачеву
17:07
Реагировал агрессивно: пьяный дебошир оказался привязанным в самолете (видео)
16:42
12-летняя дочь Борисовой оказалась в больнице после жуткого скандала
16:33
Мужчина сломал нос пассажирке самолета за пролитый кофе
16:21
Стало известно об угрозах для домашних животных в Новый год
16:11
Высоцкая заболела после откровений Кончаловского об их разбившейся дочери
16:06
Кемеровчанку отправляют на принудительное лечение из-за оскорбления полицейского
16:04
Поправки к Конституции превращают Украину в СССР
16:03
"Это из бумаги?": Топурия поразила ультракоротким платьем
15:45
"Она не доверяет": Орбакайте поведала странную правду о Пугачевой
15:38
Ограбление москвича средь бела дня попало на видео
15:27
"Не хочу его видеть": Буланова не пригласила Радимова на свадьбу
15:21
С младенцем на руках: Газманов сообщил радостную новость
15:16
В Башкирии в результате тройного ДТП скончалась женщина
15:02
"Был груб с Заворотнюк и даже поднимал руку": Жигунов ответил на обвинения Бондарчук
15:02
Вскрылись сенсационные подробности о причастности Порошенко к убийству
14:54
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
14:48
"Сисечки бы подкачать": оголившегося Галкина высмеяли за внешний вид
14:44
Стая собак держит в страхе жителей Подмосковья
14:35
"На какие шиши он будет лежать на пляже?": Дробыш вышел из себя после слов о тяжелобольном Носкове
14:24
Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai
14:20
Миддлтон шокировала общественность первым словом сына
14:19
Тысячи москвичей проведут праздники с Буратино
13:59
"Как корове седло": ряженая Собчак украсила себя ликом Христа
13:58
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
13:57
В Петербурге подросток на Mercedes попал в ДТП
13:56
"У тебя не будет других детей!": больная дочь запретила 65-летней Успенской снова рожать
13:56
Украинцы лишились дара речи от происходящего на Крымском мосту
13:51
"Просто королева": роскошную Успенскую искупали в море комплиментов
13:36
Умер знаменитый композитор
13:28
Вспыливший Лазарев заговорил о яде на фоне скандала с Биланом
13:25
Сияющая Бузова окончательно сбилась с толку
13:22
Россиян предупредили о скорых снегопадах
13:15
Как две капли воды: Барановская показала повзрослевшую дочь
12:57
В московском метро открыли стрельбу
12:54
Кровь неизбежна: выходка Лукашенко дорого обойдется Белоруссии
12:44
Бывший муж Климовой вышел в свет с новой женой-актрисой и маленькой дочкой
12:35
Под Новгородом мужчина зарезал знакомого и поджег его дом
12:34
"Я ничего никому не вылизываю": Розенбаум объяснил отсутствие собственного жилья
12:30
"Успеть до Нового года": вскрылось тайное желание Зеленского
12:20
Округлившийся живот Подольской вызвал подозрения
12:14
"Ты лучшая!": популярная певица свела народ с ума длинными ногами
12:01
"Как выжить": польза краткосрочного голодания
11:58
Стал известен самый загруженный день в московских аэропортах
11:44
Расставшаяся с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская заинтриговала: Это была неправда
11:40
"Смысла нет": Россия вышла из гонки с США
11:35
Превратится в безжизненную пустыню: Крыму угрожает страшный катаклизм
11:28
"Огромный **** натирает мне": Лолита сделала интимное признание
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета
В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека
Володин предостерег Японию от пересмотров итогов Второй мировой
Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai
Kusto Group и Tyson Foods построят в Казахстане современные агропромышленные мощности
Напуганная София Ротару окружила себя охраной перед выходом к россиянам
Lifestyle

Кто только не имел: придуман новый вид насилия над женщинами

Фото: www.globallookpress.com
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Сейчас много говорят, что насилие бывает разным: физическое, психологическое, сексуальное. Но есть еще один вид агрессии. Это фантазирование на тему количества партнеров и обмусоливание личной жизни женщины. Казалось бы, мелочь. Но очень неприятная.
прочитано 245 раз

Осуществляться такой вид насилия может различными методами. Во-первых, это различные группы в сети, которые ставят своей целью портить жизнь "доступным" или "продажным", с их точки зрения, женщинам. Всякие "рынки шкур" и прочие сервисы, которые специализируются на том, что вываливают личные переписки, "разоблачая" женщин. Естественно, что делается это не просто так. Хозяева подобных пабликов получают существенные суммы, шантажируя девочек. Но сам вектор – унижение, связанное с интимной жизнью женщины – очевиден.

Во-вторых, организованные сообщества, которые специализируются уже не на шантаже, а на травле. Например, "Мужское государство" и другие закрытые группы, имеет четкую иерархию и план, с помощью которого женщин и девушек выводят из равновесия. "Бойцы" невидимого фронта делятся на десятки, которые получают боевые задания. Есть график дежурств, чтобы поток оскорблений не прекращался ни на минуту, специальные стратегии унижения. Своей целью неуловимые засираки ставят то, чтобы девушка убрала из своего вконтакта интимные фотографии или, если речь идет о взрослой женщине, то чтобы она развелась, испортились отношения с мужем.

Фото: www.globallookpress.com

В-третьих, те агрессоры, которые не состоят в пабликах, могут заниматься таким насилием даже неосознанно. Речь идет, чтобы в обществе или в коллективе обсуждать, сколько и кого было у женщины, сколько она сделала абортов, и т.д. Я видела людей, доходящих до такой низости, чтобы влезть в сведения о медицинских услугах девушкам-коллегам, и развлекаться, просматривая, были ли у кого-то прерывания беременности.

В-четвертых, бурную половую биографию женщины можно просто нафантазировать. Просто с ровного места, зацепившись за какую-то мелочь. Я даже лично про себя слышала чудовищные байки, из серии "я лично знаю 15 человек, которые с ней того..” А вы сталкивались со сплетнями и фантазиями про вашу сексуальную жизнь?

17 декабря 2019, 12:04

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Поправки к Конституции превращают Украину в СССР
Вскрылись сенсационные подробности о причастности Порошенко к убийству
Володин предостерег Японию от пересмотров итогов Второй мировой
Виновен: суд огласил приговор Петру Порошенко

Шоу-бизнес

"В 40 лет я вышла замуж "с прицепом": Собчак рассказала о браке с Богомоловым
"Откинуло в сторону": дочь Пригожина разбилась в аварии
"Ровесница дочери": любовник Сябитовой сбежал к молодухе перед свадьбой
Топ-рейтинг: десять лучших актеров уходящего года

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером

Легендарный диктор прокомментировала информацию
Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой

Знаменитость прокомментировала сенсационное известие
Шоу-бизнес

"Бомба": полуголая 50-летняя Бондарчук показала идеальное тело

Модель разделась перед камерой
Политика

Вскрылись сенсационные подробности о причастности Порошенко к убийству

Заявление прозвучало в эфире ТВ

Гороскоп

Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
Совет на выходные
Гороскоп совместимости с мужчиной-Овном

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой
"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе
Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке (видео)
Овечкин сбил с ног судью во время матча (видео)

Регионы

На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru