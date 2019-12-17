Кто только не имел: придуман новый вид насилия над женщинами

Сейчас много говорят, что насилие бывает разным: физическое, психологическое, сексуальное. Но есть еще один вид агрессии. Это фантазирование на тему количества партнеров и обмусоливание личной жизни женщины. Казалось бы, мелочь. Но очень неприятная.

Осуществляться такой вид насилия может различными методами. Во-первых, это различные группы в сети, которые ставят своей целью портить жизнь "доступным" или "продажным", с их точки зрения, женщинам. Всякие "рынки шкур" и прочие сервисы, которые специализируются на том, что вываливают личные переписки, "разоблачая" женщин. Естественно, что делается это не просто так. Хозяева подобных пабликов получают существенные суммы, шантажируя девочек. Но сам вектор – унижение, связанное с интимной жизнью женщины – очевиден.

Во-вторых, организованные сообщества, которые специализируются уже не на шантаже, а на травле. Например, "Мужское государство" и другие закрытые группы, имеет четкую иерархию и план, с помощью которого женщин и девушек выводят из равновесия. "Бойцы" невидимого фронта делятся на десятки, которые получают боевые задания. Есть график дежурств, чтобы поток оскорблений не прекращался ни на минуту, специальные стратегии унижения. Своей целью неуловимые засираки ставят то, чтобы девушка убрала из своего вконтакта интимные фотографии или, если речь идет о взрослой женщине, то чтобы она развелась, испортились отношения с мужем.

В-третьих, те агрессоры, которые не состоят в пабликах, могут заниматься таким насилием даже неосознанно. Речь идет, чтобы в обществе или в коллективе обсуждать, сколько и кого было у женщины, сколько она сделала абортов, и т.д. Я видела людей, доходящих до такой низости, чтобы влезть в сведения о медицинских услугах девушкам-коллегам, и развлекаться, просматривая, были ли у кого-то прерывания беременности.

В-четвертых, бурную половую биографию женщины можно просто нафантазировать. Просто с ровного места, зацепившись за какую-то мелочь. Я даже лично про себя слышала чудовищные байки, из серии "я лично знаю 15 человек, которые с ней того..” А вы сталкивались со сплетнями и фантазиями про вашу сексуальную жизнь?