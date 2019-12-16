Три идеи для новогоднего секса

Психологам и юристам давно известно, что большинство решений о разводе принимается в новогодние праздники. Ведь именно во время затяжного безделья, когда муж и жена вынуждены постоянно находиться бок о бок, вспыхивают самые серьезные и неразрешимые конфликты.

Но даже те пары, которые не думали разводиться, часто проводят Новый год скучно. Жены бросают все ради приготовления тазика оливье. Мужчины злоупотребляют спиртным до свинского состояния. Ничего хорошего из этого точно не выйдет. Для того, чтобы ваш Новые год не превратился в бесконечную череду ссор и перебранок, я предлагаю занять себя не выяснением отношений, а необычным сексом. Вот несколько идей к вашему, так сказать, праздничному столу.

Секс-ремонт

Если в Новогодние праздники вы все равно собирались заняться ремонтом или поклейкой новых обоев, попробуйте придать этому событию сексуальный колорит. Например, женщина может "рисовать" на стене, используя части своего тела: груди, живот, ягодицы. Если супруг попадется понимающий и склонный к экспериментам, то он будет только "за".

Игра состоит в том, чтобы муж какое-то время наблюдал за творчеством жены, или даже подглядывал в щелку двери, как краски льются на голое тело, как остаются на стене пятна. При этом создается такой потрясающий эффект освобождения творческого потенциала и сексуального возбуждения, какой стабильная пара, прожившая вместе лет десять, и представить себе не могла. Главное потом – уклоняться от вопросов гостей, каким образом появилась на стене эта живопись.

Новогодняя фотосессия

Если же вы только что сделали ремонт, и портить ничего не хочется, как и пачкаться красками, можно попробовать поснимать фотосессию для домашнего архива. Лучше всего, конечно, это делать в отеле – обстановка там более возбуждающая, да и дети не крутятся под ногами.

Пусть жена подберет себе несколько образов – агрессивный, нежный, подчеркнуто-сексуальный, фантазийный. Важно обсудить эти образы с мужем заранее – во время таких разговоров многие пары понимают, какие сексуальные фантазии они давно не решались обсудить. Далее – этап фотографирования, который довольно часто прерывается на самом интересном месте. Такой способ позволяет неплохо развеяться, сменить обстановку и сохранить здоровье во время всеобщего гастрономического и алкогольного разврата.

Секс-подарки под елку

Как правило, на Новый год супруги не дарят друг другу ничего вообще, подарки достаются обычно детям. Но, возможно, пришло время нарушить эту традицию. Для создания праздничной атмосферы можно договориться, что двое делают друг другу подарки эротического содержания. Но что именно будет в коробке – должно быть сюрпризом. Это может быть красивая книга с новыми необычными позами, эротическое белье, необычные презервативы, и так далее. Главное – сделать праздники чуточку пикантнее. Наверняка большинство здоровых мужчин постарается не напиваться слишком сильно – очень уж интересно будет посмотреть, что именно ему положат "под елочку".