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Секс не вовремя разрушает брак

Фото: www.globallookpress.com
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Кажется, люди разводились бы на 10% реже, если бы обращали внимание на одну маленькую деталь. Которая, тем не менее, способна привести к большим сексуальным неприятностям. Речь о биологических ритмах. 
прочитано 256 раз

Мы обращаем внимание на что угодно: на рост и вес партнера, на его половую и денежную конституцию, на манеру оставлять грязные чашки в раковине, но почему-то не задумываемся о том, "сова" он или "жаворонок". А ведь это помогло бы избежать многих трагедий полового характера.

Никогда жена-"жаворонок" не поддержит сексуальные начинания мужа в 11 часов вечера. В это время тело ее становится тяжелым, руки – ватными, голова врастает в подушку и наступает время крепкого, здорового сна. Никакими самыми изысканными любовными ласками вы не разбудите в ночи заснувшую чувственность "жаворонка". Если даже вы растолкаете ее, то скорее она возненавидит вас, чем захочет. А если будете так делать регулярно, то получите несчастное, издерганное существо непонятного пола и возраста. А то и заявление на развод.

Фото: www.globallookpress.com

Немного лучше будет обстоять дело с попыткой получить секс от мужа-"совенка". За счет некоторых особенностей мужской физиологии он может быть использован с утра и в полусонном состоянии. Но что за кайф женщине получить вместо полноценного любовника сонную, недовольную тушку, пусть и с эрегированным пенисом? Вся прелесть секса как раз и заключается в полной включенности обоих. Это особый транс, позволяющий отвлечься от всех жизненных проблем, а не просто пазл, который нужно собрать из определенных половых органов.

Так и получается, что муж и жена, имеющие расхождение в суточных ритмах, даже при условии неземной любви и сильнейшего влечения друг к другу, могут неделями сидеть без секса. Как говориться, Ванька дома, Маньки нет. Манька дома, Ваньки нет. Особенно усугубляется эта ситуация в том случае, если в паре есть маленькие дети, занимающие собой все дневное время и требующие внимания.

Однако все проблемы, в том числе и физиологические, вполне решаемы, если есть желание. В таком случае "жаворонки" и "совята" обязательно найдут точку соприкосновения. Хоть уехав в отпуск, хоть отправив детей к бабушке, хоть в обеденный перерыв.

11 декабря 2019, 14:23

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