Почему секс превратился в фастфуд

Казалось бы, что нового можно придумать в сексе, если человечество уже тысячи лет назад перечислило все основные позы и ракурсы? Если в интернете есть порно на любой вкус, а тысячи обучающих курсов расскажут о том, как получить наслаждение? Оказывается, не все так просто. Каждая эпоха ставит перед людьми новые задачи. И секс оказывается включенным в этот культурный контекст.

Какая главная задача у современного человека? Правильно, все успеть. Он крутится, как белка в колесе, постоянно переучивается, осваивает новые знания. Не успеешь приспособиться к одному мессенджеру, как появляются десятки новых. Не успеешь освоить какую-то специальность, как её уже не существует. А знания обесцениваются быстрее, чем их успевают включать в школьную программу.

Естественно, в таком бешеном ритме жизни все процессы протекают быстрее, сексуальные тоже. Многие молодые люди ухаживания считают устаревшими – им достаточно сделать пару десятков матчей в Тиндере, и из этих кандидатов выбрать того, к которому можно отправиться с бутылкой виски. Доходит до смешного. Знакомый недавно пожаловался на потенциальную пассию. Хотел пригласить ее в кофейню, выбрал заведение, где обстановка, музыка, кухня. А она приехала подшофе и заявила: я женщина деловая, мне некогда. Давай сразу в гостиницу.

Ну ладно, что процедура знакомства и ухаживания ускорилась – это полбеды. Но ведь и то общение, которое ведут любовники между собой, становится намного примитивнее. Вместо живых цветов и подарков – смайлы и лайки. Вместо бесед под луной мемчики в мессенджере, "LOL" и "СПС".

Некоторые дошли до того, что все отношения перенесли в интернет-среду, общаясь в месседжерах, и встречаясь только для секса. Ну, к чему это скучное совместное проживание, если можно написать "привет!" – и тут же получить отклик. А когда тебе нужно, заниматься своими делами. Знаю несколько таких пар, им все нравится, отношения ускорять не планируют.

Да и сам секс теперь по расписанию. Нужно на мастер-класс успеть, на учебу, сдать проект! Для деловых людей стали предоставлять услугу: секс-тайм-менеджмент. За небольшую плату секс-коуч расскажет, как и с любовницей успевать в обеденный перерыв, и с женой – на выходных, и новую знакомую окучить, отсылая ей цветы при помощи секретарши. Ах, эти секретарши. Из-за нехватки времени у начальников отсылать подарки и букеты теперь стало их обязанностью.

Впрочем, некоторые и вовсе от секса отказываются, полностью переходя в виртуальный мир. Ведь здесь возбудиться и дойти до финала можно за несколько минут, и не надо никуда ехать. Все ускоряется, и секс становится быстрее. И вместо изысканных блюд в моде фаст-фуд. Дешевый, быстрый, беспроблемный. Непритязательное удовлетворение потребностей спешащих людей…