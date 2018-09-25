Древнейшая профессия вновь стала популярной

Профессия свахи снова начала приобретать свою актуальность вместе с ускорением ритма нашей жизни, когда времени на себя у людей практически не осталось. Но без помощи профессионала не обходились и в древности.



Сваха – женщина, помогающая людям найти друг друга. Она несет им благо – благословляет на счастье. Не зря близко по созвучию сакральное слово сваха́ – "благословение", которым завершают мантры. Учитывая многовековую историю профессии, женской она стала относительно недавно, раньше сватами были мужчины.



Пример сватовства можно найти еще в Ветхом Завете. Прибыв в Харан, Элиазар, слуга Авраама, повстречал у колодца Ревекку. Он был тронут ее приветливостью, предусмотрительностью и добросердечием. Элиазар увидел в этой встрече знамение свыше и выступил в роли свата, попросив у родителей Ревекки ее руки для Исаака, сына своего господина.

На Руси в давние времена роли сватов также исполняли мужчины – они приходили в дом невесты и просили ее руки, рассказывая о женихе. Главным сватом всегда был один из самых уважаемых жителей города или деревни. Русские обрядовые песни, которые пели во время сватовства, спустя многие и многие годы переросли в игры, поэтому многие из древних традиций живы и сегодня.

В Казахстане в роли свата всегда выступал отец невесты. А сам обряд назывался айтырру. Главным символом сватовства была плеть, повешенная на стену. Это означало, что девушка дала согласие, к ней свататься уже нельзя. А висела камча на стене до даты айтырру – праздника сватовства.

Во многих исторических хрониках разных стран можно увидеть рассказы о сватовстве. Многие из них перенесены в сказки — принцам показывали портреты заморских принцесс, а они выбирали. В роли сватов выступали глашатаи, созывавшие во дворец знатных особ, у которых были дочки на выданье, и сватами были те, кто представлял женихам или невестам кандидатов. А в Средние Века за руку Прекрасной Дамы, чаще всего дочери короля, устраивались турниры. Стать мужем мог только прошедший все испытания рыцарь. Подобный обряд сватовства был еще в Древней Индии и назывался сваямвара.

С течением времени мужчин–сватов заменили женщины – свахи. Они всегда знали, в какой семье есть невесты, а в какой – женихи, не забывали о подходящем сословии, ведь любой мезальянс был минусом их профессионализму, если только не имел под собой взаимовыгодной основы и счастья молодых. Так, сваха могла устроить брак купеческой дочки с обедневшим аристократом. Прекрасный пример находчивости, смекалки и даже хитрости свахи можно увидеть в пьесе "Ханума" грузинского драматурга Авксентия Цагарели. Это произведение, написанное в конце XIX века, актуально и по сей день, ведь Ханума – Сваха с большой буквы. Эту роль исполняли многие актрисы, но всенародная любовь и понимание нужности профессии свахи пришли к людям после постановки пьесы Георгием Товстоноговым в Ленинградском Большом драматическом театре, где Хануму блистательно сыграла великолепная Людмила Макарова.

К середине XX века казалось, что древнейшая профессия свахи ушла в прошлое, но одиноких людей было много. И в 80–х годах начали создаваться клубы знакомств, а многие женщины помогали другим обрести счастье, потому что в этом было их призвание. В российском кинематографе того времени есть много примеров работы свахи или клубов знакомств, но главной свахой на долгие годы стала Вера Голубева – героиня фильма "Одиноким предоставляется общежитие", гениально сыгранная неподражаемой Натальей Гундаревой.

Спустя десятилетия в эпоху интернета и электронных устройств люди разучились знакомиться и общаться самостоятельно — сказывается нехватка времени и череда ежедневных дел. Именно сейчас профессия свахи стала нужна как никогда, ведь знакомство через сваху – цивилизованный способ знакомства, признанный во всем мире. Даже голливудская звезда Алисия Сильверстоун примерила на себя роль свахи, сыграв главную героиню в сериале Miss Match – соединять людей оказалось гораздо приятнее, чем их разводить.

Сегодня многие люди живут одиноко, а дома их ждут только холодные стены. Помните, что ваше счастье в ваших руках, просто обратитесь к свахе, ведь в этой профессии мудрость, многовековая история и культура, мировые традиции и благословение.