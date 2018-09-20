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Lifestyle

Главные кризисы в жизни человека

Фото: GLOBAL LOOK press/Nick White
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Мы привыкли считать переходным пубертатный возраст, когда начинается период взросления. Но как у мужчин, так и у женщин есть еще три переходных возраста, которые в обиходе носят совсем другие названия.
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Переходный возраст – это переоценка ценностей, взгляд на жизнь под новым углом. И если в период полового созревания это явление привычное, то в любом другом возрасте воспринимается совсем иначе — с удивлением, улыбкой или осуждением. Сегодня хочу поговорить о трех возрастах, которые являются переходным этапом в жизни каждого человека, только у одних они проходят спокойно или практически незаметно, а у других – влияя на жизнь близких.

Возраст самомнения

"Между 26 и 30 годами – прекрасная пора жизни, когда человек зол на судьбу за то, что он есть столь многое и кажется столь малым", – так говорил об этом возрасте Ницше. Такое восприятие себя приходит к людям около 30–ти лет. Кажется, что что–то упускается, какая–то сторона жизни осталась скрытой, а еще немного, и будет поздно – время возможностей будет упущено. В этом возрасте молодые мужчины и женщины стремятся сделать карьеру, занять свое место в жизни. Часто приходит осознание того, что путь был выбран неверный, образование получено не то. И молодые люди начинают свой путь снова. 30-летнему возрасту свойственны определенные метания. Мужчины стремятся большего достичь, не заводят семью, потому что морально к этому не готовы, а если семья уже есть, то начинают винить себя в преждевременном решении и ограниченности.

Фото: GLOBAL LOOK press/kati

Женщины к этому возрасту разделяются на два типа: деловых и семейных. Первые идут вверх по карьерной лестнице, вторые – растят детей и жалеют о том, что прежней жизни уже не будет. Деловые тридцатилетние девушки представляются окружающим акулами – хваткие, прямолинейные, стальные. Но по ночам они становятся простыми женщинами, мечтающими о семейном счастье, но их желания выливаются слезами в подушку. Второй тип женского переходного возраста встречается не часто – материнство показывает новую дорогу в жизни. Но тайные сожаления, что за это время могли бы достичь успехов в профессии, все равно есть.

Кризис среднего возраста

Данный переходный период относится к 38–45 годам. В этом возрасте люди подводят итоги прожитых лет, ставят оценку всему сделанному и не сделанному, хотят не упустить оставшиеся возможности чего–то достичь. Для женщин в этом возрасте одним из отягчающих жизнь факторов становится сам возраст – изменения кожи, седина, морщины могут привести к отчаянию или депрессии. Особенно, если к 40 годам у нее не появилось семьи и детей. Желание семейного счастья превращается в навязчивую идею, и она начинает искать мужа, прибегая к любым способам, чаще всего не самым правильным. Женщины замужние спокойно переживают этот период – рядом с ними любимые и любящие люди. У них остается лишь грусть об уходящей молодости.

У мужчин кризис среднего возраста проходит намного заметнее. Они находятся в поиске собственного Я, переосмысливают свою жизнь и стремятся ее изменить. Яркий пример таких метаний – фильм "Полеты во сне и наяву", в котором главную роль сыграл Олег Янковский. Его герой – Сергей, достиг многого, он любим и, возможно, любит сам, у него взрослая дочь, хорошая работа и верные друзья. Но чувство дискомфорта и неудовлетворенность от ежедневных дел и событий его не оставляет, а переживания по этому поводу заставляют совершать поступки, которые удивляют близких ему людей или причиняют им душевную боль.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger

Седина в бороду – бес в ребро

Последний переходный возраст приходит после 60 лет. В этот период у людей открывается второе дыхание, появляется вкус к жизни, и они начинают осуществлять давние мечты. Их поведение одним кажется странным, другие называют их чудаками, третьи осуждают, а у четвертых они вызывают восхищение. У этих людей нет чувства возраста – они молоды душой, а по физическим данным могут дать фору и внукам. Пожилые мужчины и женщины начинают путешествовать, пишут книги или картины, создают дизайнерскую одежду, ездят на рок–фестивали. Можно назвать много имен, но задумайтесь, какие чувства у вас вызывает танцовщица на шесте Грета Понтарелли, диджей Рут Флаверс, модель Ясмина Росси или бабушка из Коми, в прошлом году танцевавшая на концерте группы Ottawan и буквально взорвавшая интернет.

Во сколько бы лет вас не настиг кризис возраста, не отказывайтесь от помощи близких, ведь пережить этот период самостоятельно под силу далеко не всем. Поддержка родных людей позволит вам идти навстречу своим желаниям и мечтам, выбирать правильное направление в жизни и добиваться поставленных целей.

Автор: Андрей Суворин20 сентября 2018, 16:27

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