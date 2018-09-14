75% российских путешественников "садятся на дорожку"

Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать, как они относятся к приметам и суевериям, связанным с путешествиями: садятся ли на дорожку, бросают монетки в фонтан, смотрятся ли в зеркало, если приходится возвращаться домой, и так далее. Всего в исследовании приняли участие более 3000 пользователей сервиса.

Сначала пользователям был задан вопрос: "Считаете ли вы себя суеверными?". Положительно на него ответили только 34% респондентов. При этом последующие вопросы показали, что большинство путешественников обращают внимание на все распространенные приметы.

Так, самой популярной приметой стало "посидеть на дорожку", чтобы путешествие оказалось удачным. 75% респондентов ответили, что следуют этому ритуалу перед выходом из дома. Еще одной распространенной приметой оказалось бросание монетки в воду, чтобы вернуться в страну или город. Этой традиции следуют 58% опрошенных, но только 17% верят, что она действительно работает. Другая примета связана с тем, что нужно обязательно посмотреть в зеркало, если вы что-то забыли и пришлось вернуться. Это делают 54% опрошенных.

Во многих городах есть статуи или скульптуры, которые по поверью приносят удачу, если к ним прикоснуться. Во время экскурсий гиды иногда рассказывают, что для исполнения желаний нужно что-то сделать (например, пройти по мосту или позвонить в колокольчик). Подобным ритуалам в путешествиях следует наименьшее количество туристов, но даже здесь "суеверных" оказалась почти половина – 48%.

"Самыми популярными суевериями среди путешественников оказались те, которые прививались с детства. Для многих путешествие с родителями начиналось с того, что все садились перед выходом, а заканчивалось бросанием монетки в море или фонтан. Тогда отдых был ожидаемым целый год событием, поэтому ритуалы приобретали особый смысл. Сегодня поездки стали гораздо доступнее, их организация — проще, многим из нас приходится часто летать по работе. Но всем хочется сохранить магию путешествий, поэтому мы и продолжаем верить в приметы", — комментирует директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес.