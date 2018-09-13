Как избежать осенней депрессии

Начало сентября порадовало нас теплыми солнечными днями, словно лето и не заканчивалось. Но с постепенным снижением температуры подступает сезонная депрессия – холодно, сыро, а до весны еще так далеко… Как же научиться радоваться осени?

Осень – яркое время года, радующее нас насыщенными цветами. Но она капризна, как маленькая девочка – ее настроение переменчиво, сейчас радует солнцем, а потом заплачет дождем. Такие погодные изменения и влияют на настроение. Для многих людей осень, в первую очередь, это окончание лета, тепла, отдыха, простудные заболевания, усталость и недосып. А любое наше недомогание имеет психосоматические корни – мы скучаем по солнцу, уходим в депрессию и, как результат, начинаем болеть.

Давайте смотреть на осень иначе, ведь это время года заслуживает к себе другого внимания. И если вам не хватает тепла и солнца, то поезжайте в отпуск в южные страны, где лето еще не отступило — продлите себе его. Если лимит на отпуск вы исчерпали за первую половину года, то сходите в солярий. Это, конечно, не летнее солнце, но ощущение радости у вас сохранится. Прибавьте к этому бассейн, SPA–процедуры, фитнес и получите заряд позитива, запас которого будет вами пополняться ежедневно.

Если вы жалуетесь на нехватку витаминов, то это точно не про осень, ведь она ими богата и щедро делится сочными яблоками, грушами, медом, орехами, гранатом, хурмой. Яркие сочные плоды и ягоды раскрашены осенними цветами, в них уже нет летней зелени, а есть все оттенки желтого, оранжевого и красного. Эти краски обладают такой призывной силой, что, видя наливной плод, его сразу хочется съесть. Наслаждайтесь вкусными дарами осени, делайте заготовки на зиму, расставьте яблоки, груши, орехи в вазах по дому – можно есть и повышать настроение, любуясь ими. Украсьте дом астрами, георгинами, хризантемами, эти осенние цветы – символы солнца, они обеспечат вам хорошее настроение.

Привнесите осеннюю цветовую гамму в свой гардероб – любые яркие аксессуары украсят вашу одежду, и, глядя на свое отражение в зеркале или витрине магазина, вы обязательно улыбнетесь. Не забывайте про зонт, пусть он будет красным, бордовым, ярко–желтым. Только представьте, как красиво он будет смотреться в серый дождливый день.

Осень – это пора знакомств, любви и свадеб. Люди не хотят чувствовать себя одинокими, когда начинаются осенние холода. Особенно тоскливо становится по вечерам, ощущается нехватка душевного тепла и отсутствие любимого человека рядом. И осенние знакомства отличаются зрелостью принятия решений, люди стремятся к семье и единению. А свадьбы осенью играют те пары, которые уже проверили свои отношения и уверены в них. И если весну можно назвать временем влюбленностей и порывов страсти, то осень – период обдуманных и взвешенных решений.

Это пора прогулок по паркам, удовольствия полежать на ковре из опавших листьев, поездок в лес за грибами и пикников в веселой компании друзей. Вы можете насладиться тем отдыхом, который невозможен зимой. И в дожде есть свои преимущества — посидеть, завернувшись в плед, дома с любимым человеком, сходить на вернисаж или в театр. Осень – начало нового сезона, и все театры радуют зрителей интересными постановками, а музеи – новыми выставками.

Осенние месяцы хороши каждый по–своему, в них есть своя энергетика и своя магия, а холод дает возможность ощутить тепло близких людей, прочувствовать их любовь и привязанность, нежность и заботу, и для сезонной депрессии в вашем сердце не останется места.