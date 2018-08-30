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Lifestyle

Как рассказать мужчине о беременности

Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Беременность редко оказывается запланированной, особенно у пар, живущих вместе – стабильные отношения и уверенность друг в друге дают возможность забыть о предохранении. Но легко ли сказать о скором прибавлении в семье мужчине, если для самой женщины беременность стала полной неожиданностью?
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Известие о беременности вызывает в женщине диаметрально противоположные эмоции – радость и страх. Казалось бы, что может быть бо́льшим счастьем для женщины, но теперь ее жизнь совершенно изменится. Эти смешанные чувства переполняют ее – сложно для себя определить, какие эмоции преобладают. И когда женщина принимает свое будущее материнство, появляется новая задача: сказать об этом мужчине.

Начинает волновать то, как новость будет воспринята, ведь мужчина может быть еще не готов стать отцом, а может с восторгом принять известие, или сказать, что детей надо планировать, или что давно ждал такого момента. Женщины часто додумывают ответ за мужчину, пытаясь просчитать все его возможные варианты. Но надо просто сказать это в подходящее время, а не на бегу или по телефону. Какой бы ни была реакция, ваш любимый — будущий отец, и должен знать об этом.

Фото: GLOBAL LOOK press

Яна всегда мечтала о ребенке, но жизнь так складывалась, что все ее время занимало построение карьеры, а на себя времени не оставалось. Когда она пришла ко мне, семья и дети стали для нее наиважнейшей жизненной задачей. Так она познакомилась с Игорем. Бурный роман быстро перешел в нежную привязанность и они поженились. Беременность не заставила себя ждать, а в Яне вместе с долгожданным счастьем зародились сомнения. Она не знала, как сказать об этом любимому, ведь детей так сразу они не планировали. Кроме того, у Игоря уже были дети от первого брака. Яна не знала, готов ли он снова к отцовству. Однажды, когда Игорь вернулся с работы и мыл руки, она очень быстро, с замиранием сердца проговорила о своей беременности. Но из–за шума воды он ее толком не услышал, просто и буднично ответив "Хорошо". Яна стала меньше времени проводить с мужем, замыкаться в себе, что очень беспокоило Игоря, ведь он не понимал причины изменений в поведении жены. Он попросил меня поговорить с Яной, чтобы понять, что же происходит. Я объяснила девушке, что не нужно бояться, надо просто создать романтическую обстановку и сказать о ребенке, а не задавать вопросы, хочет он или нет снова стать папой. Через три дня Яна пришла сияющей – она рассказала Игорю про беременность, он обрадовался, теперь буквально носит ее на руках и уже готовит детскую комнату.

Фото: GLOBAL LOOK press

А Ларисе еще в молодости поставили диагноз: бесплодна. Ее первый муж очень хотел большую семью и не смог смириться с тем, что детей у них не будет. Они развелись. Для Ларисы развод стал сильным ударом – она больше не хотела рисковать и серьезных отношений не заводила. Женщина ставила временной лимит на отношения: три месяца и ни днем больше, чтобы не привыкнуть и не влюбиться. Ко мне ее привела подруга, а я познакомила Ларису с Олегом. В то время оба были не готовы к серьезным отношениям, хотя были прекрасной парой, сами того не замечая. Их чувства друг к другу были сильными и взаимными, но сами себя они убеждали в том, что им дорога свобода. Правда, природа была с ними не согласна – Лариса забеременела. Это стало для нее настоящим шоком, ведь она давно поставила крест на своем материнстве. Но такое состояние было недолгим, и девушка приняла свое счастье. Но Олегу о ребенке говорить не стала вовсе, чтобы не менять его жизнь, ведь он так любил свободу. Решив все за мужчину, Лариса просто ушла. Олег долго искал любимую, приезжал к ней домой, по сто раз в день звонил и оставлял голосовые сообщения. Лариса на звонки не отвечала и дверь ему не открывала. И мужчина обратился за помощью ко мне. Я посоветовала девушке все рассказать любимому, а решение они должны принимать вместе – Олег имел право знать о ребенке и должен был выбрать сам. И, конечно, выбрал семью, сразу сделав Ларисе предложение.

Не приводите ситуацию к тому, чтобы уже повзрослевший ребенок начал задавать вам вопросы и разыскивать своего отца. Мужчина – такой же важный человек в жизни вашего ребенка, как и вы. Отцовство и материнство значимы в равной степени, поэтому не лишайте мужчину счастья называться папой. 

30 августа 2018, 12:36

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