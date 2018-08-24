Топ-10 дешевых курортов России в бархатный сезон
На первом месте – Пятигорск. Во втором по величине городе Ставропольского края, который славится минеральными водами, можно отдохнуть неделю всего за тысячу рублей в сутки.
Следующий – поселок городского типа Курортное в Крыму. Он расположен у подножия горного массива Кара-Даг. Там можно остановиться за тысячу рублей в сутки при заселении на шесть ночей.
Бронза принадлежит поселку Пересыпь в Темрюкском районе Краснодарского края. На десять ночей тут можно остановиться за 1100 рублей в сутки, передает телеканал "МИР24".
Четвертую строчку топа занимает город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. 12 ночей на азовских берегах обойдутся в среднем в 1100 рублей за сутки.
Пятерку самых дешевых замыкает Крымское на западе Крыма. Всего за 1100 рублей в сутки в поселке можно остановиться на две недели.
Шестое место досталось поселку Кучугуры Краснодарского края, расположенному на побережье Азовского моря. Две недели в нем обойдутся в 1100 рублей.
Во столько же обойдутся девять ночей в селе Дедеркой Туапсинского района. Далее идет "царство вина" Абрау-Дюрсо. Три ночи в поселке обойдутся в 1200 рублей в сутки.
Поселок Сенной в Тамани – на девятой строке. Девять ночей обойдутся туристам в 1300 рублей в сутки.
Самым дорогим из бюджетных эксперты назвали поселок городского типа Николаевка в Симферопольском районе. Сутки в нем стоят около 1300 рублей, если планируется проживание в течение 13 дней.
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