Названы турнаправления с самыми дешевыми 5-звездочными отелями
Эксперты travel-сервиса Skyscanner проанализировали цены на 5-звездочные отели в 100 самых популярных городах и определили, где предлагают роскошный отдых по лучшей цене.
Самыми дешевыми оказались египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. В среднем ночь в пятизвездочной гостинице здесь стоит 105 и 121 долларов соответственно. Чуть дороже – за 128 долларов в сутки – можно поселиться в фешенебельном отеле столицы Малайзии, Куала-Лумпуре. Европейским лидером рейтинга стала столица Болгарии. Пятизвездочный номер на двоих в Софии обойдется путешественникам в 131 доллар.
В десятку направлений с самыми дешевыми пятизвездочными отелями также вошли Шарджа (134 доллара), Краков (152 долларов), Ларнака (153 долларов), Варшава (157 долларов) и Хошимин (159 долларов).
Самые больших траты любителей роскошного отдыха ждут в Лос-Анджелесе (696 долларов за номер в пятизвездочной гостинице), Милане (795 долларов), на Ибице (893 доллара), на Мальдивах (943 доллара) и в Нью-Йорке (1 064 доллара).
В международный топ-100 направлений также попали три российских города. Москва оказалась на 38 месте рейтинга (248 долларов), а Санкт-Петербург – на 61 (324 доллара). Город-курорт Сочи попал в число самых дорогих направлений для 5-звездочного отдыха с ценой 589 долларов за ночь (94 место).
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