Где дешево отдохнуть в бархатный сезон

С конца августа по сентябрь на мировых курортах наступает самая шикарная пора – так называемый бархатный сезон, когда солнце мягкое и нежное, а море – особенно теплое. Помимо чудесной погоды, в это время цены на самые популярные направления значительно падают, поэтому есть шанс натолкнуться на выгодные предложения. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили рейтинг самых дешевых курортов мира.

Специалисты в области туризма составили список самых экономичных направлений с вылетом 1 сентября на двоих взрослых. Эксперты учитывали стоимость авиаперелета туда и обратно, а также размещения на семь ночей.

На десятом месте рейтинга оказался Таиланд. Самый дешевый пакетный пляжный тур с вылетом 1 сентября в "двушку" в Паттайе стоит 59968 рублей на двоих на семь ночей (отель JoyResidence2*, завтраки, туроператор CoralTravel, аналогичный тур в "трешку" там же – 61 320 рублей (отель The Jomtien Twelve 3*, завтраки, туроператор "Библио-Глобус"), сообщается на официальном сайте АТОР.

На девятом месте топа расположились курорты Туниса. По состоянию на 14 августа, самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Тунис с вылетом 1 сентября стоит 56 620 рублей на двоих на семь ночей. Это тур от туроператора Pegas Touristik, в отель Houda Yasmine Hammamet 4*, Хаммамет, с питанием по системе "все включено".

Восьмое место занимает Испания. Самый дешевый пакетный пляжный тур стоит 52 975 рублей. Это цена тура от туроператора "Спектрум Трэвел" на двоих на семь ночей, отель Xaine Sun 2*, Коста Брава, без питания.

Седьмое место занимает Кипр. Минимальная цена тура – 49 386 рублей на двоих за семь ночей. Это предложение от туроператора "Библио Глобус", тур в отель Paphiessa Hotel & Apartments 3* (Пафос), без питания.

На шестом месте находятся курорты Греции. Поездка в эту страну обойдется около 37 тысяч рублей.Это цена предложения туроператора "Русский Экспресс" – тур на семь ночей в отель Petunia 2* (Халкидики), без питания.

Пятерку лидеров дешевого отдыха открывает Болгария. Минимальные цены на туры предложили туроператоры "НТК Интурист" – тур в отель Tango (Золотые Пески), завтраки – 30 382 рублей на двоих за семь ночей и "Библио Глобус" – тур в отель Randevu 2*(Кранево), без питания, за 31836 рублей на двоих на семь ночей.

Четвертое место занимает Турция. Здесь минимальные курортные путевки подешевели до 27-30 тысяч рублей.Так, по состоянию на вечер 14 августа, самый дешевый пакетный пляжный тур стоил 28 567 рублей на двоих. Путевка рассчитана на проживание в отеле ImerosHotel3* (Кемер) от туроператора PegasTouristik.

На третьем месте находятся курорты Анапы. Здесь недельный отдых на двоих будет стоить 25 827 рублей. Это предложение от туроператора ПАКС с проживанием на базе отдыха "Белый Лебедь" 3*, без питания.

Второе место рейтинга занимают курорты Сочи. Самую дешевую путевку предложил туроператор "НТК Интурист": это тур в Адлер, в город-отель "Бархатные сезоны" 3* без питания. Цена вопроса на двоих на семь ночей с включенным авиаперелетом – 24498 рублей.

Лидером минимальных цен по-прежнему остается Крым. Самые дешевые путевки сюда стоят 19359 рублей (мини-отель "Уют", Оленевка, 7 ночей, без питания) и 21 692 рублей за аналогичный тур в Оленевку, но в пансионат "Муссон". Оба предложения представлены туроператором "Библио-Глобус".