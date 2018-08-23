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Чем грозит брак со знаменитостью

Джордж Клуни с женой Амаль. Фото: GLOBAL LOOK press/Mayer
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
В юности многие девушки мечтают выйти замуж за известную личность, будь то актер, певец, спортсмен или телеведущий. В мечтах молоденьким девушкам кажется, что их идеал ждет только их, но так ли везет тем, кто выходит замуж за знаменитостей?
прочитано 315 раз

Мечтая о мужчине, известному всей стране, а то и миру, девушка представляет себя рядом с ним в лучах софитов на светском мероприятии или на обложках глянцевых журналов. Или наоборот – она ждет его с многочисленными детьми дома, а он, покоривший сердца многих поклонниц, думает только о ней и домашних пирогах. В грезах юная мечтательница исключает очень многое из реальной жизни, совершенно идеализируя своего "избранника". Она видит его самым–самым, основываясь на обрывочной информации из СМИ или, наоборот, протестуя против того, что о ее возлюбленном пишут в прессе.

По сути своей такая влюбленность носит платонический характер, которой свойственна идеализация мужчины до уровня Прекрасного Принца. Но человек не может быть абсолютно идеален, ему свойственно совершать и исправлять ошибки, дарить радость и счастье или причинять боль. И знаменитые люди ничем не отличаются от самых простых, они также любят и переживают, радуются и печалятся. Только им сложнее прятать свою жизнь от объективов телекамер – надо либо смириться, либо полностью закрыться от прессы и поклонников.

Для того, чтобы жить вместе долго, а не закрутить кратковременный роман со звездой, надо понимать, что это обычный мужчина со своими мечтами о семейном гнездышке. И чтобы стать женой, а не девушкой на одну ночь, надо стать мудрой, терпеливой и привыкнуть быть в тени, помогая и поддерживая любимого во всем. Любовь – чувство прекрасное, но на нем одном семейная жизнь не держится. Важно понимать и доверять друг другу, принимая жизнь и интересы супруга.

Хью Лори. Фото: GLOBAL LOOK press/Supplied by FilmStills.net

Помните, что поклонниц у вашего мужа может быть очень много, а единственной стать для него вам под силу в том случае, если вы проявляете мудрость в отношениях. Научитесь слушать и слышать мужчину, давать советы, когда он в них нуждается, поддерживайте в новых проектах, но и умейте отказываться от ненужных рисков в сомнительных замыслах. Ваша интуиция должна стать вам главной помощницей в этом. Доверяйте ему, а не ревнуйте и не пытайтесь контролировать. В этом случае любимый будет вам благодарен и ответит верностью и любовью, ведь как бы ни были хороши поклонницы, но у него есть вы.

Вспомните поговорку про то, что в семье мужчина – голова, а женщина – шея, но от нее зависит, куда голова повернется. Станьте такой направляющей для своего избранника, ведь ему нужна не кукла рядом, а женщина, о которой он будет думать и к которой стремиться из дальних гастролей или с соревнований. Не ставьте себя выше него, будьте чуть–чуть сзади, ведь вы не хотите затмить его, сделав головокружительную карьеру и забыв о семье. Но и не становитесь обычной домохозяйкой, пусть и с налетом гламура. Это не то, что ищет ваш мужчина.

Посмотрите внимательно на президента Франции Эмманюэля Макрона. Он молод и амбициозен, достиг в достаточно молодом возрасте серьезных высот. И помогала и направляла в этом его жена Брижит. Не имеет значения их разница в возрасте, для него она – единственная, кто ему нужен. О ней он мечтал с юности, видел в ней не только внешнюю привлекательность, но и острый ум, и житейскую мудрость, и невероятную женственность и обаяние. Именно эти качества стали важной составляющей его чувств, и именно они помогают сохранять теплые отношения уже 11 лет.

Брижит и Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Eric Beracassat

Другим примером может стать Хью Лори, известный британский актер и музыкант. Он с равной легкостью справляется с ролью английского аристократа и хамоватого, но талантливого врача–диагноста. Харизматичный мужчина стал пользоваться огромным внимание поклонниц именно после роли грубоватого доктора Хауса, а не забавного и немного чудаковатого Берти Вустера. Тем более что роль врача была сыграна в зрелом возрасте, а образ Грегори Хауса прочно закрепился за актером. Женщины стали мечтать о таком мужчине, не картинном красавце, но в некоторой степени мачо. Однако Хью Лори счастливо женат вот уже 29 лет. Его жену Джо Грин нельзя назвать красавицей, чаще она вызывает недоумение из–за своей странноватости. Джо привлекла будущего мужа умом и умением дружить, быть нужной и важной для него. Это и стало главным в их союзе. Они любят друг друга многие годы, ведь их отношения основаны на доверии, уважении и взаимопонимании.

Если ваш избранник – человек известный, возьмите за пример эти пары, цените ваши отношения и берегите их, забыв о том, что любимый – звезда, в первую очередь это ваш муж.

23 августа 2018, 10:43

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