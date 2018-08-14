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Lifestyle

Как сохранить романтику в отношениях

Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
В начале отношений люди чувствуют взрыв эмоций, находятся в состоянии романтической эйфории, а через какое–то время, когда они привыкают друг к другу, эти эмоции идут на спад. Многие начинают думать, ища оправдания, что так и должно быть – прошла любовь, заел быт и не до романтики. Однако, все не так просто.
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Первый этап отношений всегда характеризуется повышенным интересом друг к другу. Люди могут часами разговаривать по телефону, проводить много времени вместе, не обращая внимания ни на что. В жизни пары это самый романтический период. Мужчина прикладывает много сил и времени, чтобы завоевать женщину. Понимая, что вокруг существует серьезная конкуренция, он старается сделать что–то, чтобы поразить и удивить свою избранницу. Женщина счастлива, мужчина чувствует себя героем.

Для первого этапа отношений характерно переключение энергии взрослого или родительского эго–состояния в эго–состояние ребенка. В этот период, вне зависимости от возраста, у влюбленных включается юношеское восприятие. Именно поэтому для них совершенно нормально обниматься и целоваться в общественном транспорте, валяться в осенней траве, совершать импульсивные поступки. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Второй этап отношений условно можно назвать "спокойствие". Мужчина и женщина начинают жить вместе. Мужчина счастлив, так как период героических подвигов позади, теперь он может расслабиться и пожинать плоды своего труда. Его возлюбленная рядом и больше не нужно прилагать усилий, чтобы добиться ее внимания и расположения. Женщина тоже испытывает исключительно позитивные эмоции – теперь она будет жить рядом с "тем самым", который не словами, но действиями доказал, что достоин быть с ней.

Обычно в сказках, любимых с детства, на этом моменте и заканчивается повествование: герой спас свою принцессу, и жили они долго и счастливо. Но в реальной жизни все происходит не совсем так. По факту, только сейчас и начинаются настоящие отношения – гормональный допинг заканчивается, а партнерам приходится справляться со всеми бытовыми проблемами самостоятельно.

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins

Флер влюбленности спадает, люди начинают замечать или придумывать недостатки друг друга, их поведение кажется иным, особенно в сравнении с конфетно-букетным периодом. Пара начинает налаживать быт. Мужчина работает, женщина занимается хозяйством. Встречаются они только вечером, оба уставшие, в домашней одежде. К этому моменту из отношений уже, как правило, исчезает романтика. Мужчина и женщина видят друг в друге только свои социальные роли, связанные с домашним хозяйством, воспитанием детей и заработком, но они забывают о том, какие чувства их соединили.

Мужчины и женщины ощущают, воспринимают и оценивают романтику по–разному. Мужчина может попробовать помочь женщине по хозяйству, приготовить ужин или создать уютную атмосферу в доме. Он проявляет заботу, но при этом забывает о том, что женщины делают это каждый день. Для нее эти действия всегда будут выглядеть обыденно. Лучше пригласить свою любимую в ресторан или отправиться в совместное путешествие. Женщины, которые хотят романтики в отношениях, могут начать обвинять мужчину, возлагая на него всю ответственность за ее отсутствие.

Это неправильный подход, так как в паре оба партнера несут равную ответственность за изменения в отношениях. Делайте своему мужчине комплименты, похвалите за приготовленный ужин — он старался именно для вас. Любые приятные сюрпризы и мелочи станут вносить в вашу жизнь ту необходимую долю романтики, которой вам не хватает. Вместе мечтайте и планируйте выходные или путешествие, делитесь эмоциями и фантазиями. Помните: романтику создаете вы сами, за вас вам ее никто не вернет.

Отношения – как живой организм, который требует от каждого из супругов времени, сил и живого воображения. Поинтересоваться, как у вашего любимого дела, уделять время, чтобы поговорить по душам – это не сложно, но чрезвычайно важно для вашего партнера. Однако, это лишь базовый элемент отношений. Для того, чтобы вернулись прежние романтические чувства, старайтесь продумывать совместный досуг, меняйтесь внешне, разнообразьте свою жизнь комплиментами и маленькими радостями, невинными шалостями. Важно поддерживать начинания своего партнера, быть внимательными к чувствам друг друга, это позволит вам сделать отношения теплыми и доверительными, а романтика и нежность обязательно вернутся.

14 августа 2018, 14:15

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