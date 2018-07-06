Почему летом особенно хочется секса
Исследование проводили ученые Гарвардской школы здравоохранения, своей работе они привлекли сотрудников госпиталя в Бостоне. Они установили, что либидо человека зависит от солнечного света и температуры воздуха.
Естественных причин для повышения сексуально влечения летом больше, чем зимой: люди много времени проводят на свежем воздухе. Солнечный свет способствует выработке гормона серотонина, что само по себе вызывает ощущение удовольствия.
Вдобавок лучи солнца понижают уровень мелатонина – гормона, который способствует крепкому сну – следовательно, и сонливость снижается. Ну а малое количество одежды – как на себе, так и на представителях противоположного пола – добавляет остроты ощущениям, передает Рен ТВ.
Dni.Ru сообщали о не менее важном исследовании ученых из Индианского университета в США. Более 4 тысяч американцев рассказали им о своих сексуальных фантазиях.
В итоге выяснилось, чтобольшинство опрошенных мечтают о групповом сексе. Таких оказалось 89%.На втором месте в рейтинге – плотские утехи с элементами БДСМ. Большинство мужчин и женщин предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию. Закрывают тройку лидеров фантазии о сексе в необычных местах – в лифтах и парках.
Мужчина раскрыл пикантные подробности
Земляк втерся в доверие к актеру и воспользовался его состоянием
Выяснились подробности дерзкого ограбления прославленного артиста
Артист уверен, что в ребенке нет его крови