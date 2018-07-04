7 причин, почему не выходит с мужчинами

Есть женщины – красивые, умные, добрые, но у них почему-то ничего не выходит с мужчинами. Вот несколько опасных женских иллюзий, которые мешают устроить личное счастье.

Ожидание: Мужчина должен меня добиваться. Моя задача быть прекрасной и манящей посредством походов в салоны красоты и фитнеса. Задача мужчины – развлекать меня, водить ужинать, стоять на голове, лишь бы заполучить высшую драгоценность – мое тело.

Реальность: при сближении важны шаги двух сторон. Если мужчина не увидит вашей взаимности, он не станет разбивать стену лбом. А просто пойдет в салон "клубничка".

Ожидание: Все мужчины хотят меня по умолчанию. Если предложить незнакомому мужчине проводить меня до дома, то он с радостью побежит туда, куда я его поманю. Но я гордая, и не предлагаю.

Реальность: байки о том, что мужчинам от девушки "только одного и надо" рассказывают юным дочерям все мамы в мире. Они боятся, что их деточки станут легкой добычей каких-нибудь проходимцев. Однако, на самом деле нормальный взрослый мужчина хочет далеко не всех женщин, и имеет возможность выбора.

Ожидание: Я очень востребована, потому что у меня есть мешок неотвеченных писем с сайтов знакомств.

Реальность: сайты знакомств показывают скорее интерес мужчин к интимным отношениям вообще, чем к конкретной женщине. Некоторые даже не задумываются о том, что пока до них дошла очередь мужчиной уже сделано 300 свайпов и написано 150 сообщений. Есть только один показатель реальной востребованности – счастливая личная жизнь с тем, с кем хочется.

Ожидание: Есть очень большая разница, отправитесь вы в постель на первом свидании, на втором, или на пятом. От этого зависит, возьмет ли мужчина замуж.

Реальность: на самом деле поведение мужчины после ночи любви будет зависеть только от того, насколько вы ему понравились, и насколько в нем есть внутренняя потребность продолжать. А вовсе не от ваших уловок.

Ожидание: Идеальная тактика – ждать инициативы от мужчины.

Реальность: при наличии огромного количества приложений для знакомств, и довольно свободных нравов нашего времени, сидя в тереме предложения руки не дождаться. Необходимо быть, по крайней мере, открытой к знакомствам.

Ожидание: Если в моей жизни появится мужчина, он будет за все платить.

Реальность: многие мужчины готовы делить с женщиной постель, но очень неохотно тратят на женщин деньги. Максимум, на который они способны – оплата места встреч и алкоголя. Подарки и цветы же дарят в основном влюбленные мужчины, но в наше время постель не всегда означает секс. Так что лучше не рассчитывать на подарки вообще, выбирая привлекательных мужчин по вкусу. А подарки пусть будут приятным бонусом.

Ожидание: угасающие чувства мужчины можно обновить при помощи красных стрингов, тренировок в бассейне и спортзале, записи на курсы сексуального мастерства.

Реальность: отношения, построенные только на сексуальном влечении, обречены на провал. Женщина, которая не удосужилась выстроить с избранником нечто большее, а только эксплуатировала его половой интерес, обречена на провал.

Порой простое избавление от этих иллюзий может иметь удивительный результат.