Как освободиться от установок родителей

Что в нашей личности относится непосредственно к нам, а что является установками, которые мы принесли из детства? Нужно ли освобождаться от них? Психологи отвечают на этот вопрос однозначно – если вы хотите вести гармоничную и счастливую жизнь, от всего чужого необходимо избавляться. Особенно в тех случаях, когда родительские заветы ощутимо мешают двигаться вперед.

Как все начинается

Связь матери и дочери всегда очень крепка, именно поэтому материнское влияние на девочек так велико. Ребенок учится решать проблемы и вести себя в сложных ситуациях, впитывая опыт взрослых. Так и выходит, что дочки повторяют судьбы своих мам, хотя на деле они просто руководствуются единственной известной их родителям моделью поведения.

Подрастая, дети попадают в новую западню – чтобы быть "хорошей девочкой", нужно во всем соответствовать материнским ожиданиям. Но много ли в мире родителей, которые полностью удовлетворены собой и своей жизнью? В большинстве случаев они имеют огромный багаж несбывшихся желаний, которые стремятся, пусть и неосознанно, реализовать через своих детей. С другой стороны, мамы часто сами являются жертвами установок и стереотипов, которые они принесли их своего детства. И не имея возможности разобраться в себе, они слепо насаждают их дочерям, убеждая, что только такой путь правильный.

Так и выходит, что девочка вырастает, выходит замуж, покидает дом, но все еще остается в плену материнских запретов и указаний. И каждая попытка сделать что-то, руководствуясь собственным мнением, воспринимается в ее сознании как непослушание или даже предательство матери. А поскольку она "запрограммирована" быть хорошей девочкой, такие поступки всегда вызывают у нее страх, отчаянье и чувство стыда.

Ищем свой путь

Однажды контраст между собственными желаниями и родительскими установками становится слишком велик, и молодая женщина буквально чувствует себя марионеткой, неспособной на самостоятельные решения. Если она живет осознанно, рано или поздно обязательно задается вопросом, устраивает ли ее этот сценарий. И начинает искать пути освобождения. Что делать, чтобы обрести уверенность в своих решениях, научиться жить без чувства вины и страха осуждения?

Перестаньте обвинять родителей. Во-первых, осуждая, вы не добьетесь конструктивных результатов, а во-вторых, силы, которые вы тратите, перебирая в голове провинности родителей, лучше направить на более значимые цели.

Классифицируйте свои установки. В практическом плане это означает, что вам нужно провести полную инспекцию своей жизни. Начните с того, как вы ведете себя в критических ситуациях, и разберитесь, откуда к вам пришло знание, что так поступать правильно. Постепенно проделайте это буквально с каждым постулатом и правилом своей жизни.

Уберите лишнее. Теперь, когда вы имеете представление обо всем многообразии своих стереотипов, разберитесь, как они действуют – во благо или во вред вам. И если понимаете, что какая-то установка мешает вам развиваться и двигаться вперед, без колебаний откажитесь от нее. Точно так же поступайте со всем навязанным, чужим и неприемлемым для вас. Поначалу будет сложно признать и отстоять собственную свободу, однако чувство легкости и уверенности, которое посетит вас после первого же успеха, обязательно придаст вам сил.

Смелость и спокойствие в принятии самостоятельных решений, возможность распоряжаться жизнью и нести за это ответственность – это неотъемлемые права каждого человека. Но чтобы позволить им реализоваться, вы должны приложить усилия. Путь к гармонии с самой собой непрост, но только он приведет вас к настоящему счастью.