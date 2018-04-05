Джинсовые стринги шокировали мир

Модная новинка от PrettyLittleThing вызвала замешательство у поклонников бренда. Судя по комментариям в соцсетях, джинсы-стринги явно не нашли понимания среди потенциальных покупательниц.

Шокированные пользователи Twitter обрушились с критикой на новый лук. "Я, конечно, люблю PrettyLittleThing, но что это, черт возьми, такое?", "Это скорее вызывает ужас", "Сумасшествие", "Не верю, что девушки будут носить их", – пишут комментаторы.

I mean I do love Pretty Little Thing, but WHAT THE HELL ARE THEY �������� pic.twitter.com/HrpSx5booQ — . (@fashi0nkiller_) 3 апреля 2018 г.

Фотография джинсов-трусов широко разошлась по Сети. Под записью девушки недоумевали, куда можно надеть этот предмет гардероба. Некоторые предположили, что в таких шортах можно сходить на вечеринку, однако большинство сошлись в том, что лучше и безопаснее носить их только дома.

Оказывается, джинсы-стринги – не совсем новая идея. Подобный предмет гардероба раньше был в арсенале американской певицы Азилии Бэнкс.

PrettyLittleThing’s bizarre denim THONG sparks hilarious reaction online – but the pants have already sold out https://t.co/2GuHBJz9xp pic.twitter.com/mvJerNP15n — Luxury Liaisons (@luxuryliaisons_) 5 апреля 2018 г.

Отметим, особенности моды 2018 года таковы, что сочетают яркость и броскость с комфортом и удобством. Прежде всего дизайнеры сделали ставку на практичность и качество с применением декора: шнурочков, молний, накладных карманов, широких ремней и так далее.

В прохладную погоду рекомендуется трикотаж. К тому же очень популярной становится вязка. В этом году в моде деним, платья-водолазки, черный цвет и акцент на талии.