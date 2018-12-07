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Lifestyle

Что в голове у чайлдфри

Фото: www.globallookpress.com
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Мы привыкли к мысли, что каждая женщина следует своему предназначению – создает семью, рожает и воспитывает детей. Да, материнство – главная женская роль, но есть женщины, которые искренне не хотят иметь детей.
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Чайлдфи – это люди, которые осознанно приняли решение прожить без детей. Это не те, кто откладывает их рождение на долгий или неопределенный срок, и не те, кому из–за бесплодия не суждено стать родителями. Женщины–чайлдфри выстраивают свою жизнь иначе, выбирая другие цели. У них попросту нет материнского инстинкта.

Актриса Микаэлла Дель – чайлдфри. Когда мы познакомились, я удивилась, почему молодая, красивая, талантливая девушка не хочет ребенка. При этом она прекрасно находит с детьми общий язык. Однажды мы разговорились на эту тему. Микаэлла рассказала, что еще в детстве, когда девочки играли в дочки–матери, куклы для нее были интересны только из–за переодеваний. Ей нравилось придумывать им новые наряды, для нее игра была формированием стиля. Материнский инстинкт пробуждается у Микаэллы по отношению к животным, для нее они менее защищены в сравнении с детьми.

Фото: www.globallookpress.com

На мой вопрос, может ли появление в ее жизни мужчины изменить ее решение в отношении детей, Микаэлла ответила, что для чайлдфри важен только ее выбор, другие люди его изменить не могут. Но в жизни женщины, свободной от детей, для них все же может найтись место, если они есть у ее избранника. Только женщина–чайлдфри никогда не станет пытаться завоевать их любовь и не будет просить называть себя мамой. С детьми любимого мужчины отношения могут быть только дружескими с учетом разницы в возрасте. Роль матери или мачехи не для чайлдфри, они не будут навязывать себя в этом образе ребенку мужа, четко расставляя границы и приоритеты.

Моя клиентка Анна, руководитель HR–отдела в крупном холдинге, на мой вопрос, готова ли она родить для любимого мужчины ребенка, категорично сказала "нет". Анна тоже чайлдфри. Я спросила, как она пришла к такому решению. Молодая женщина ответила, что когда ей было 12 лет, ее часто оставляли с годовалым братом, даже гулять не отпускали. Ей это все не нравилось, а ощущение необходимости, а не желания прочно засело в ее сердце. Анне в подростковом возрасте приходилось отказываться от своей жизни ради малыша, что удовольствия ей не доставляло. Ее юность пришлась на начало 90–х, когда в стране было не самое лучшее финансовое положение. Девушке хотелось добиться многого в жизни, ее амбициозные планы были выше желания создать семью. За плечами у Анны были романы и два брака, но решение не заводить детей, появившееся в пубертатном возрасте, окрепло к 20 годам. В первом браке, еще студенческом, когда пара еле сводила концы с концами, Анна категорически отказалась от рождения ребенка, мотивируя отсутствием нормальных жилищных условий и финансового достатка. Сегодня она успешная женщина, часто проводит время с племянниками, но для нее карьера на первом месте. С детьми ей общаться приятно, но своя жизнь для нее важнее.

Фото: www.globallookpress.com

Чайлдфри – это не уникальное явление, эти женщины просто выбрали другой путь в своей жизни и никогда о нем не жалеют. Чаще всего это яркие и талантливые женщины, добившиеся больших успехов. Свободу от детей для себя выбрали, например, такие знаменитости как Опра Уинфри и Камерон Диас. Для известной во всем мире телеведущей отправной точной в решении стать чайлдфри оказалась смерть ребенка сразу после его рождения. Психологическая травма была столь глубокой, что она отказалась в дальнейшем от возможности почувствовать счастье материнства. А улыбчивая блондинка Камерон Диас всегда говорила в своих интервью, что не создана для того, чтобы быть мамой.

Для женщин–чайлдфри важны люди, которые их окружают, любимые домашние питомцы, которым они дарят свою любовь и нежность, и то дело, которым они занимаются, вкладывая в него себя без остатка.

7 декабря 2018, 13:52

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