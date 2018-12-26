Убивает ли наращивание натуральные ресницы

Многих девушек сегодня интересует вопрос: стоит ли делать эту популярную бьюти-процедуру? Своим мнением поделилась с читателями "Дни.ру" поделилась модель plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова.

"Девочки, очень нужен ваш совет. Хочу нарастить ресницы первый раз. Очень нравится, как выглядит это визуально. Но боюсь свои испортить безвозвратно... Стоит делать?" – обратилась на форум "Дни.ру" Наталия. Мнения пользователей Сети разделились.

"Давай дерзай, поймешь весь кайф нарощенных ресничек. Это так круто, когда ты можешь на сборы тратить минут десять, просто нанести капельку тонального крема, блеск и готова. С тушью всегда столько возни, а такого эффекта, как от нарощенных ресниц, даже стрелка не дает. Поэтому если хочешь на ближайший месяц облегчить себе жизнь – вперед!", – написала одна из посетительниц форума "Дни.ру". Другая же девушка поделилась своим негативным опытом от косметологической процедуры.

"Ни в коем случае этого не делай, у меня был печальный опыт, связанный с наращиванием. Мало того, что вместе обещанных трех-четырех недель они у меня продержались всего одну, так еще и все мои собственные реснички выпали. Я сидела просто без ресниц. Потом ждала, пока отрастут", – заявила россиянка.

Своем мнение высказала и Юлия Рыбакова. "Я регулярно наращиваю, и опять же, модно или нет, я не в курсе, мне очень удобно не краситься с ними. Я столько времени трачу на мейк, а тут удобно так: проснулась, и уже глаза выразительные. Ради удобства можно чуточку свои нагрузить. Ну если, конечно, вы от природы красотка, то не стоит портить", – прокомментировала отношение к процедуре модель и блогер.