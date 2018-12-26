Убивает ли наращивание натуральные ресницы

Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Новогодние представления в Москве

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Среда 26 декабря
Лента новостей
21:56
Принц Чарльз пристрастился к русским церковным песнопениям
21:42
ВОЗ предсказала смерть 13,5 млн человек от рака
21:24
Школьник в Ижевске украл у подруги матери 300 тыс. рублей
21:16
Ученые выявили у алкоголя свойство продлевать жизнь
21:07
ФСБ проводит обыски в сети "Красное&Белое" по всей стране
21:00
В России будут помечать продукты с ГМО
20:48
В Башкирии задержали банду вымогателей, собиравших дань с таксистов
20:47
Поклонская рассказала о ревности мужа
20:38
В Волгограде налогового инспектора отправили в колонию за взятки
20:20
Чиновница "государство не просило вас рожать" подала в отставку
20:12
Названы товары и продукты, цены на которые взлетят в 2019 году
20:04
Ведущая Ивлеева разрыдалась и заявила об уходе
20:00
Племянник убил тетю и двух ее дочерей в Ульяновске
19:52
Сестра Кейт Миддлтон заработала состояние на эротических танцах
19:30
Пьяный житель Екатеринбурга жестоко избил водителя скорой
19:12
Киркорова втянули в грязный гей-скандал
19:08
В Тюменской области адвокаты создали ОПГ для отъема квартир
18:46
Похитивший металлолом омич спрятался от Росгвардии в сугробе
18:17
Лолита исполнила последнее обещание на могиле
18:07
Последнее видео с Задорновым всплыло в Сети
17:51
Автоледи из Дзержинска устроила смертельное ДТП с тремя машинами
17:43
В ДТП со школьным автобусом на Кубани пострадали малолетние дети
17:40
Душку Малахова нашли под елкой в компании знаменитого диджея
17:35
"Где беременность?" – У Порошиной на сносях потеряли живот
17:12
Отправившуюся в роддом звезду "Глухаря" бросил муж
16:56
Жена жестко подставила Глушакова перед ФСБ
16:53
Названа дата нападения Украины на Россию
16:25
Объявившийся тайный внук претендует на наследство Мордюковой
16:07
С Повалий случился конфуз на глазах у президента
15:56
Война отменяется: перепуганный Порошенко включил заднюю
15:44
"Свинья в апельсинах": больного раком Юдашкина разнесли
15:44
Володин предложил начать занятия в новой школе в Солнечном
15:18
Попавшую впросак Семенович не пустили в самолет
15:14
Сделано заявление о возвращении Лорак к мужу-изменщику
15:13
Оставшаяся с тремя волосинами Волочкова резко помолодела
14:57
Малахов оценил гигантское декольте переживающей трагедию Седоковой
14:49
На перенесшую серьезную операцию дочь Успенской напали в Рождество
14:48
Есть жертвы: в Башкирии сгорел частный дом
14:40
Медведева призналась в гнусном предательстве
14:38
Любовник сообщил о болезни Началовой
14:20
Пугачева ошарашила Билана своей огромной пачкой
14:17
Захарова поставила на место распоясавшийся Киев
14:07
На милость дня: Путин подарил щенка девочке из деревни
14:07
Почему граждане доверяют "Единой России"
14:06
Кудрявцева родила от 28-летнего хоккеиста
13:58
Родившая Зейналова подставила залезшего в штаны ведущего Первого канала
13:44
Володин остался недоволен качеством строительства гимназии в Елшанке
13:41
Известного актера затравили после контакта с Бузовой
13:33
Обколотые женщины пробудили зверя в доведенной Водонаевой
13:30
Москвичей не пускают в Мавзолей из-за новогодней елки
13:21
Мэра Екатеринбурга лишили надбавки к зарплате
13:17
Виторган потрясен внебрачным ребенком загулявшей Собчак
13:05
Под Москвой накрыли торговцев фальшивой икрой
12:55
"У нас ничего не поменялось": Киркоров откровенно об отношениях с Пугачевой после развода
12:53
Коварный план подлого Порошенко раскрыли в прямом эфире
12:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 декабря 2018 года
12:25
Россияне рвутся в политические лидеры
12:15
Петербургских вице-губернаторов отправили в отставку после жалобы Путину
12:12
Изуродованные ноги жены Погребняка довели до тошноты
12:03
В Приамурье дети массово заразились гепатитом
11:47
Володин осмотрел реконструированный лицей в Энгельсе
11:40
Беременная жена Диброва потеряла друга
11:38
Известные ведущие устроили безобразный дебош в студии (видео)
11:35
Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ
11:25
Победительницу конкурса "Мисс Москва – 2018" обвинили в продаже тела
11:23
Есть пострадавшие: у аэропорта Домодедово произошла авария
11:09
Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова
10:54
На Западе признали Крым частью России
10:50
Королева подняла на смех Меган Маркл и Кейт Миддлтон
10:46
"Вся грудь в прыщах": обнажившаяся Самбурская вызвала фурор
10:34
Потерявший жену и детей в авиакатастрофе Виталий Калоев завел новую семью
10:17
Женщину освободили после 32 лет сексуального рабства
09:57
Опозоренный Порошенко жестоко отомстит Путину
09:51
Что стало с отпущенными на свободу убийцами насильника Хачатуряна
09:50
Швырялся сосисками и спал в прихожей: дочь о тяжелой жизни с алкоголиком Осиным
09:39
Запущено производство украшений из трупов
09:23
Красавчика из "Дома-2" позвали на работу "проститутом"
09:14
Ведите себя прилично: Андреева и Киселев устроили публичную разборку
09:09
Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома
08:59
Юлия Ковальчук рассказала о второй беременности
08:33
"Без телефона и документов": муж оставил Екатерину Климову
08:32
США окружили Россию высокоточным оружием
08:21
Сафронов сломлен тяжелейшими последствиями из-за повреждения органа
07:12
К чему снится Новый год
06:16
Прогноз личной жизни на январь
00:11
Постоянные конфликты довели отощавшую Миддлтон
23:09
"Игра не стоит свеч": Знаменитая певица рассказала об изменах
22:27
Макаревич врезал разжигающему конфликт Малахову
22:18
Володин призвал к анализу Конституции
22:02
Путин простил раскаявшегося Лукашенко
21:59
Володин доложил Путину о разборе законодательных завалов
21:53
Отказавшийся извиняться Запашный выдвинул Гуцериеву жесткие условия
21:48
У россиян обнаружили ген алкоголизма
21:44
Страшное ДТП с участием трех авто произошло в Удмуртии
21:40
В Швейцарии придумали загонять углекислый газ из воздуха в минералку
21:32
Россияне скупают электрокары
21:25
"Это знак!": черный кот сорвал запись телепрограммы о ядерной войне
21:08
Пугачева в гробовой тишине проплыла к Киркорову
21:06
Навка призналась Урганту в запретной любви
21:01
Волгоградец 10 лет хранил в погребе трупы двух собутыльников
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева в гробовой тишине проплыла к Киркорову
Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ
"Нашла повод уехать": сестра Фриске открывает бизнес на далеком курорте
Путин простил раскаявшегося Лукашенко
Россия поставила на место халтурщика Лукашенко
Православный Порошенко совершил смертный грех в Рождество
Lifestyle

Убивает ли наращивание натуральные ресницы

Юлия Рыбакова. Фото: instagram.com/yulia_rybakova_
Многих девушек сегодня интересует вопрос: стоит ли делать эту популярную бьюти-процедуру? Своим мнением поделилась с читателями "Дни.ру" поделилась модель plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова.
прочитано 206 раз

"Девочки, очень нужен ваш совет. Хочу нарастить ресницы первый раз. Очень нравится, как выглядит это визуально. Но боюсь свои испортить безвозвратно... Стоит делать?" – обратилась на форум "Дни.ру" Наталия. Мнения пользователей Сети разделились.

ПО ТЕМЕ

Как убрать растяжки: найдены самые эффективные методы

Модель plus-size раскрыла секрет сексуальной фигуры

 Мода

Сюжеты Мода

"Давай дерзай, поймешь весь кайф нарощенных ресничек. Это так круто, когда ты можешь на сборы тратить минут десять, просто нанести капельку тонального крема, блеск и готова. С тушью всегда столько возни, а такого эффекта, как от нарощенных ресниц, даже стрелка не дает. Поэтому если хочешь на ближайший месяц облегчить себе жизнь – вперед!", – написала одна из посетительниц форума "Дни.ру". Другая же девушка поделилась своим негативным опытом от косметологической процедуры.

"Ни в коем случае этого не делай, у меня был печальный опыт, связанный с наращиванием. Мало того, что вместе обещанных трех-четырех недель они у меня продержались всего одну, так еще и все мои собственные реснички выпали. Я сидела просто без ресниц. Потом ждала, пока отрастут", – заявила россиянка.

Фото: pixabay.com

Своем мнение высказала и Юлия Рыбакова. "Я регулярно наращиваю, и опять же, модно или нет, я не в курсе, мне очень удобно не краситься с ними. Я столько времени трачу на мейк, а тут удобно так: проснулась, и уже глаза выразительные. Ради удобства можно чуточку свои нагрузить. Ну если, конечно, вы от природы красотка, то не стоит портить", – прокомментировала отношение к процедуре модель и блогер. 

Автор: Валерия Нарская26 декабря 2018, 22:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Девушки ввели моду на "заснеженные ресницы" в 60-градусный мороз

567

комментарии

Политика

Захарова поставила на место распоясавшийся Киев
Коварный план подлого Порошенко раскрыли в прямом эфире
На Западе признали Крым частью России
В Москве заявили об аресте моряков НАТО

Шоу-бизнес

Принц Чарльз пристрастился к русским церковным песнопениям
"Сдохнет тут же!": развопившийся Боярский прилюдно разнес жену
"Она долго колебалась": Жасмин рассекретила тайные переговоры Пугачевой
Ведущая Ивлеева разрыдалась и заявила об уходе

Проишествия

Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Общество

Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ

Сеть обсуждает нецензурный тост ведущего популярной программы

Шоу-бизнес

Киркорова втянули в грязный гей-скандал

Дочь Гузеевой высказалась о нетрадиционной ориентации певца

Шоу-бизнес

"Без телефона и документов": муж оставил Екатерину Климову

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Родившая Зейналова подставила залезшего в штаны ведущего Первого канала

В Сети обсуждают неоднозначное фото, выложенное лицом "первой кнопки"

Гороскоп

Прогноз личной жизни на январь
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
Брак Аршавина под угрозой

Фоторепортажи

Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество
Главной красавицей Москвы стала жительница Петербурга
Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом

Спорт

Медведева призналась в гнусном предательстве
Кудрявцева родила от 28-летнего хоккеиста
Неожиданный поворот в деле об убийстве фигуриста Тена
По стопам Пугачевой: Губерниев ошарашил народ откровенным признанием

Регионы

Петербургских вице-губернаторов отправили в отставку после жалобы Путину
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru