Как убрать растяжки: найдены самые эффективные методы

Модель plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова рассказала о способе избавления от проблемы. Поделились своими советами о том, как избавиться от растяжек, и читатели "Дни.ру".

Многие женщины, особенно после родов задаются вопросом: как убрать ненавистные растяжки? Помогает ли в этом спорт или сбалансированное питание? Можно ли избавиться от растяжек народными методами, не прибегая к пластической хирургии?

По мнению Юлии Рыбаковой, даже пластическая хирургия растяжки не уберет. По словам модели, недавно она оказалась в студии перманента. Мастер показала ей свои работы, как "закрасить" растяжки под естественный цвет кожи клиента. "И, знаете, я теперь тоже хочу пойти на эту процедуру. Другие методы борьбы с растяжками я пока не слышала даже", – прокомментировала Рыбакова.

Отметим, что сегодня можно найти множество косметики для борьбы с этой проблемой. "Крем от растяжек", "Масло от растяжек", – продукты с такими этикетками есть как в обычных, так и интернет-магазинах. Казалось бы, все просто: помазал – и растяжки ушли. Но нужно помнить, что товар не всегда соответствует рекламным обещаниям.

Порассуждали на эту тему и читатели "Дни.ру". "Есть специальные лазерные процедуры, точно не помню, как называются, но говорят, что довольно действенные", "Попробуете на ночь душ, почти кипяток, а потом ночные кремы, чтобы приостановить процесс", – написали на форуме россиянки.

Нужно понимать и то, что эффективность любой процедуры имеет противопоказания. Поэтому, если вас всерьез интересует вопрос: "Как убрать растяжки?", – рекомендуем проконсультироваться со специалистом.