Как перестать быть "мамкой" для мужа

"А что хочет Масик? Масик хочет водочки!" Послужила ли примером для современных мужчин и женщин семейная пара из советского кинофильма, сказать сложно, но сегодня многие партнеры живут по этому принципу. Жены опекают мужей, словно неразумных отпрысков, а те с радостью принимают на себя эту роль, перевоплощаясь в детей из надежных добытчиков, ответственных защитников и гарантов семейного благополучия.

Подобное женское поведение преподаватель психологии отношений, блогер Мила Левчук называет "мамством". Она рассказала Дни.ру о том, что это такое, и как перестать быть наседками для собственных мужей.

По словам эксперта, проблема "мамства" родом из советского детства. Социалистический строй ставил мужчину и женщину в один ряд – они наравне друг с другом работали на заводах, отстраивали города после войны, поднимали колхозы и прокладывали БАМ. Бремя ответственности за семью тогда, в большинстве случаев, ложилось на женские плечи. Детей опекали и контролировали мамы и бабушки, их забота давала чувство защищенности и комфорта. Кроме того, взаимоотношения взрослых разнополых людей, как правило, тщательно скрывались от домочадцев. Не принято было демонстрировать поцелуи, объятия, нежность, обсуждение бытовых вопросов.

Впоследствии проявление любви для многих стало сродни родительской заботе. "Когда женщина взрослеет и приобретает статус жены, она начинает транслировать любовь так, ее научили в семье. "Мамство" по отношению к мужу выглядит следующим образом: "Шапку надел? Нет?! Надень немедленно!" Представительница прекрасного пола изливает гиперопеку на мужчину, как в мелочах, так и глобально. Она часто звонит ему в офис и спрашивает, пообедал ли он, покупает ему трусы и носки, собирает его на работу, заставляет сходить в больницу. В простонародье это называется – "вытирать мужику сопли". Все проблемы решает за него она", – говорит блогер.

Женщина ведет себя как наседка, а мужчине ничего не остается, как с удовольствием переложить бразды решительных действий и ответственности на нее. "Мамство" – это взгляд на своего партнера как на человека, неспособного найти готовый борщ в холодильнике, разогреть и поесть. Там, где жена постоянно обслуживает мужа и принимает на себя роль его опекуна, кончается забота и начинается "мамство". "Например, любимый приболел, – рассказывает Левчук. – Можно предложить ему чай, поинтересоваться его самочувствием, уточнить, чем помочь. То есть, предоставить какие-то дополнительные опции, которые улучшат его состояние. Так поступит мудрая представительница прекрасного пола. "Мамашка" же, упирая руки в бока, сразу ринется в бой: "Сейчас буду делать тебе ингаляцию! Быстро выпей эти таблетки! На завтра я записала тебя к терапевту! Не спорь со мной, ложись и лежи!" Так мужчина превращается в великовозрастного детину".

Инфантильный представитель сильного пола ничего не умеет, все забывает и ни за что не отвечает. С возрастом он становится капризным и требовательным, умело вживаясь в роль ребенка. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность за семью и самостоятельно принимать решения, он будет обижаться по любому поводу и обвинять во всем жену. Он – сынок, а стало быть, его "мамочка" должна неустанно о нем заботиться. Превращаясь в "старшенького", он доставляет жене больше хлопот, чем все младшие дети, вместе взятые, поэтому семейная жизнь с таким мужчиной превращается в ад.

В итоге, женщина устает от этого и разводится, избавляясь от балласта. Она ругает бывшего, во всю награждая его нелестными эпитетами, а зря. Не стоит сбрасывать со счетов свою пагубную роль "мамочки" в этой печальной истории. Ведь возможно именно она сделала из мужчины инфантильно-аморфное чадо. И если бы не такая партнерша, он мог быть более успешным и самостоятельным, чего-то достичь и гордиться собой. Однако ему создали такие условия, в которых это оказалось невозможным, ведь справиться с насильственной и ультимативной любовью нелегко.

Мила Левчук советует практикующим "мамство" женщинам выходить из этой роли, но делать это постепенно и осторожно. Если лепить "сыночка" из своего мужа целых пять лет, отыграть все назад за пару недель точно не получится, отмечает эксперт. С большой долей вероятности, придется еще пять лет выходить из этой ситуации, постепенно перекладывая ответственность на партнера и поручая ему заботу о нем самом. Добиваться, чтобы он самостоятельно беспокоился о своих проблемах, здоровье, гардеробе, работе. Получая больше профитов от новой роли сильной, уверенной в себе личности, рано или поздно, он почувствует себя в ней комфортно.

Впрочем, есть один нюанс – мужчине сложно будет сменить амплуа с той же самой женщиной, если она не изменится кардинально. Усвоив парадигму отношений с определенным человеком по привычному сценарию, перестроиться крайне трудно. Для того, чтобы партнер начал принимать ситуацию иначе и не выражал бурные протесты, женщина должна поменяться и внешне, и внутренне, начав заботиться, в первую очередь, о себе. Необходимо изгнать из себя "мамочку", а потом плавно выселять из него ребенка.