Как распознать главного мужчину своей жизни

Знакомясь с мужчиной, вы думаете, что вот он, тот, о котором мечтали всю жизнь. Но как понять, что встретили именно того единственного, с кем хотите прожить до конца своих дней? Что должно подсказать – интуиция, чувства или просто желание быть рядом с кем–то?

Суть женщины – быть рядом с мужчиной, создавать уют в доме, рожать и воспитывать детей. Но порой природные инстинкты берут верх над разумом, и девушки кидаются в отношения, как в омут с головой, не задумываясь о том, какая жизнь их может ждать. Влюбленность и желание избежать одиночества, ориентир на замужних и счастливых подруг, могут стать важным фактором в изменении жизни, но и сыграть плохую шутку.

Марина привыкла руководить. Ее фирма отметила 15–летний юбилей, крепко стояла на ногах и сотрудничала с регионами. В планах у Марины было объединение с коллегами из Германии. Всю себя она привыкла отдавать работе. На личном счастье она давно поставила крест – за плечами три неудачных брака и двое детей. Марина часто шутила, что ее мужчина еще не родился, хотя ждала и надеялась. Все ее замужества были неудачными, потому что руководить она продолжала и дома — чувства угасали, а мужья не готовы были примерять на себя роль подчиненных. Раз за разом Марина искала мужа, но попадала в мир своих иллюзий – пересмотреть свое отношение к жизни и мужчинам она не хотела. Но мечтать молодая женщина не переставала. Ей хотелось любви и нежности, а на мужчин она смотрела с надеждой, ища в каждом из них своего.

Счастье пришло к Марине в лице представителя немецкой компании. Рихард был высоким интересным мужчиной с мальчишеским задорным взглядом. Его глаза улыбались всегда – и когда они разговаривали о работе, и на свободные темы во время перерывов. За две недели, что они проводили в обсуждении деталей совместной работы, Марина и Рихард очень сблизились, она чувствовала себя рядом с ним Женщиной. Он был вежливым, обходительным, веселым. Она понимала, что не хочет с ним расставаться, пусть их отношения и носили сугубо деловой характер. Марина отгоняла от себя мысли о взаимности чувств, хотя видела, что небезразлична Рихарду. А когда перед отъездом он сделал ей предложение, не нашлась, что сказать. Рихард взял с нее слово подумать и улетел.

Ко мне Марина пришла с сомнениями и неуверенностью, ей хотелось верить в то, что с Рихардом ее ждет счастливая жизнь, но она боялась ошибиться в очередной раз. Мы стали разбирать все "за" и "против", рассматривали все ситуации, которые у них были. Работы с Мариной было много – начальница в ней включалась автоматически, и это нужно было исправить. Я объяснила девушке, что роль мужчины в семье — добытчик, глава, а женщина, какую бы руководящую должность она ни занимала, дома должна быть женой и матерью, нежной и любящей, вдохновляющей и заботливой.

Спустя месяц Марина уехала в Дрезден, где должна была встретиться с Рихардом уже в качестве невесты, а не коллеги. Там она увидела мужчину мечты и с другой стороны, увидела черты, которые ей не понравились в силу разницы менталитетов. Марина много думала о предложении Рихарда, она то рассуждала чувствами, то действовала в согласии с холодным рассудком. Но ответить согласием она так и не смогла. Все решил сломанный каблук.

Во время прогулки после ужина в ресторане каблук предательски сломался, а Марина не удержалась и, падая, вывихнула ногу. Рихард не дал ей упасть, подхватил на руки и понес в больницу. На все протесты любимой он просто не реагировал. Из больницы он привез ее к себе домой, не давая перегружать ногу. "Начальница" внутри Марины периодически давала о себе знать – она начинала отдавать приказы, но Рихард на них не реагировал, а потом просто сказал, что мужчина в доме он, а значит, последнее слово в семье будет за ним. Молодая женщина почувствовала себя маленькой девочкой, которую отчитали за проступок, ей стало стыдно за себя, и она поняла, что именно таких слов ждала от мужчины, ждала поступков и принятия решений. Марина сказала Рихарду "да".

Чтобы понять, ваш это мужчина или нет, не достаточно внешней привлекательности и массы достоинств. Дайте возможность мужчине проявить себя в словах и поступках, только тогда вы увидите, что только с ним сможете быть по–настоящему счастливы.