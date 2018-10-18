Три вида дружбы между мужчиной и женщиной

Одни утверждают, что дружбы при разнице полов быть не может, другие – что это лучшая форма дружбы, третьи – что это шаг к бо́льшим отношениям. Так какое же утверждение верно?

Дружба – это общность интересов, духовная близость, взаимопонимание, поддержка и взаимопомощь. Если дружба искренняя, в ней нет и не может быть меркантильного и пользовательского интереса, эти отношения основаны на доверии, чуткости и доброте. А когда мы говорим или просто вспоминаем о друзьях, для нас по важности эти люди стоят на одном уровне с близкими родственниками. В большинстве случаев считается, что духовная близость свойственна представителям одного пола, а мужчину и женщину друг к другу влечет инстинкт и физиология. Доля истины в этом есть, но не все так просто.

Мужчины и женщины созданы природой с разным мировосприятием, а это представляет немалый интерес друг к другу — извечные вопросы "Чего хотят женщины?" и "О чем думают мужчины?" будоражат умы каждого из полов по отношении к противоположному. Именно это желание узнать друг друга становится главной силой притяжения и подосновой дружбы.

Преимущество дружбы мужчины и женщины – в отсутствии конкуренции. А помощь и совет можно получить "с обратной стороны Луны" – друг противоположного пола поможет увидеть ситуацию под другим углом, вы разглядите то, чего могли и не заметить под воздействием эмоций.

Но такие дружеские отношения редко начинаются просто со знакомства, сразу переходящего в дружеское русло. Чаще всего так происходит, когда мужчина и женщина заведомо не настроены на романтическую связь – они интересны друг другу, но не ограничиваются рамками половых различий, их больше волнуют человеческие качества, юмор, эрудированность, интеллект. Такая дружба может длиться очень долго, и перехода к интимным отношениям никогда не произойдет.

Вторая категория дружеских отношений – как сегодня говорят "френдзона". Эта дружба вырастает из односторонней симпатии или влюбленности: один человек показывает другому свои чувства, а второй предлагает остаться друзьями, ведь любви к нему не испытывает, но как друг он для него важен и дорог. В этом случае есть два пути развития отношений: либо со временем влюбленность проходит, а остается только дружеское расположение, либо чувства проявятся у объекта любви, а отношения из приятельских перерастут в более глубокие.

Третий формат дружбы мужчины и женщины — цивилизованный способ расставания, когда чувства друг к другу угасли, а общие интересы/друзья/цели остались. Такая дружба хороша в случае развода родителей, если у них есть дети, принимать участие в воспитании которых должны и мать, и отец.

С чего бы ни началась ваша дружба, вы должны понимать, что физическая близость может кардинально все изменить. Ваши отношения могут стать крепче и перейти на другую стадию, и из приятельства появится новая семья. Но также ваши отношения могут быть разрушены, а зависеть это будет от того, чего каждый из вас ожидает от интимной связи и после нее. И если для вас обоих дорога именно дружба, подумайте много раз, готовы ли вы от нее отказаться ради секса.