Куда поехать на море осенью

В России включили осень, но это не значит, что солнца и тепла теперь ждать еще год. Тем более, что период с начала сентября до середины октября считается чуть ли не лучшим месяцем для пляжного отдыха: народу на курортах меньше, чем в июле-августе, море еще теплое, а цены уже низкие.

Специально для Dni.Ru экспертs сервиса путешествий OneTwoTrip составили список регионов, где вы легко поймаете лето за хвост.

Первая половина сентября

Адлер, Россия

Температура воздуха дне м: +25 °C

Температура воды: +22 °C

Тур на 1 человека на 1 неделю: от 28 817 рублей

Адлер – один из самых южных российских курортов, и в сентябре тут просто отличный отдых. Пляжи галечные, и в этом можно найти свои плюсы: они чище песчаных и не так греются на солнце, а вода у берега прозрачнее. Море в Адлере отлично подходит для отдыха с детьми: вход в воду плавный, без резких перепадов. На пляжах много туристической инфраструктуры: и зонтик с лежаком в аренду сдадут, и на банане покатают, и обедом в прибрежном кафе накормят.

Если надоест лежать на пляже, посетите аквапарк "Амфибиус" и русский Диснейленд "Сочи парк". Стоит также посмотреть на знаменитый дендропарк и выделить хотя бы один день на поездку в Красную поляну.





Коста-Бланка, Испания

Температура воздуха дне м: +28 °C

Температура воды: +25 °C

Тур на 1 человека на 1 неделю: от 67 607 рублей

В начале сентября хорошо на всех курортах Испании, но если в окрестностях Барселоны уже начинает холодать, то южнее, в Аликанте, наступает тот самых бархатный сезон. Курорт Коста-Бланка – рекордсмен Испании по количеству Голубых флагов (их 305), а значит, здесь вы найде те самые чистые, безопасные и хорошо обустроенные пляжи.

И обязательно выделите пару дней, чтобы посмотреть окрестные достопримечательности: съездить в Валенсию и Аликанте, посетить остров Табарка и погулять по парку кактусов "Кактусландии". А детям наверняка понравится "Терра Митика" – уникальный парк аттракционов, рассказывающий об истории региона.

Вторая половина сентября

Ларнака, Кипр

Температура воздуха дне м: +30 °C

Температура воды: +27 °C

Тур на 1 человека на 1 неделю: от 42 442 рублей

Летом на Кипре очень жарко, шумно и многолюдно, а вот во второй половине сентября отдых здесь идеален. Дне м еще стоит жара, море по-прежнему те плое, но вечерами на остров опускается приятная прохлада. Лучшие пляжи на Кипре находятся в Айя-Напе (тут расположен прекрасный "Нисси-Бич") и Протарасе: песок здесь белый, а море – мелкое. В Лимассоле ищите пляжи с вулканическим серым песком, а в Ларнаке – галечные.

Ну и конечно, осень – лучшее время для экскурсий. Здесь есть, что посмотреть: посетите столицу острова Никосию, и прогуляйтесь по старому кварталу города. Осмотрите руины древних городов Морион и Авагос, посетите Аматус и Курион. Погуляйте по заливу Лара-Бич, который облюбовали черепахи, и по природному заповеднику Троодосу. В общем, пары дней на осмотр острова мало, берите больше.





Родос, Греция

Температура воздуха дне м: +28 °C

Температура воды: +25 °C

Тур на 1 человека на 1 неделю: от 44 122 рублей

В сентябре наконец-то можно осмотреть достопримечательности острова, не рискуя получить тепловой удар. Погода на Родосе устанавливается теплая, солнце все еще греет, но позволяет съездить в столицу острова с древними улочками и античными развалинами, и посетить красивейший Линдос с его белыми домиками и осликами, которые отвезут вас на гору к монастырю.

Ну и конечно, пляжный отдых никто не отменял. В Родосе целых два моря – Эгейское на западе и Средиземное на востоке. На Эгейском, в городках Иксия и Ялиссос, ищите галечные пляжи, волны и виндсе рфинг, на Средиземном (Фалираки, Линдос) – песок, спокойную воду и семейный отдых.

Первая половина октября

Кемер, Турция

Температура воздуха дне м: +25 °C

Температура воды: +24 °C

Тур на 1 человека на 1 неделю: от 15 656 рублей

С завершением сентября в Турции начинается настоящий бархатный сезон: уходит летний зной, море ласковое и теплое, а дождей пока нет. Отдых в это время года в Кемере подойдет тем, кто ищет покоя и умиротворения: студенты разъехались, летние вечеринки отгремели, на курорте тихо и хорошо. Учтите только, что Кемер находится у подножия гор, поэтому световой день тут немного короче, чем в других регионах Турции.

К тому же погода располагает к экскурсиям: днем не очень жарко, и гулять по окрестностям очень приятно. Осмотрите развалины античных городов Олимпоса и Фаселиса, посетите древний город Миру или каньон Гейнюк.





Тель-Авив, Израиль

Температура воздуха дне м: +28 °C

Температура воды: +26 °C

Тур на 1 человека на 1 неделю: от 58 240 рублей

Осень приходит в Тель-Авив не по календарю, а только в ноябре, так что в октябре вас ждет здесь отличный отдых. Средиземное море и десяток песчаных пляжей способствуют расслаблению, а количество солнечных дней – принятию солнечных ванн. Почти все пляжи Тель-Авива бесплатны и обладают развитой инфраструктурой: здесь дежурят спасатели, есть лежаки с зонтиками, детские зоны, кафе и бары.

А поскольку на улице уже не так душно и жарко, как летом, самое время осмотреть город. Тель-Авив – сравнительно молодой город, ему чуть больше столетия, так что исторических достопримечательностей здесь нет, зато есть много интересных музеев – изобразительных искусств, "Эрец-Исраэль", музей еврейской диаспоры. И, конечно, будучи в Тель-Авиве, нельзя не посетить Яффу – один из древнейших городов мира. По преданиям именно здесь Ной построил свой ковчег, Персей освободил Андромеду, а апостолу Петру было видение. Так что выделите хотя бы один день для прогулок по узким улочкам этого легендарного города.

Вторая половина октября

Дубай, ОАЭ

Температура воздуха дне м: +35 °C

Температура воды: +27 °C

Тур на 1 человека на 1 неделю: от 36 662 рублей

В октябре в Эмиратах жарко. Конечно, уже не так, как летом и в начале осени, но будьте готовы к настоящему летнему зною. В Дубае официально открывается курортный сезон, начинают работать пляжи, но туристов еще мало, так что можно отдыхать и купаться практически в одиночестве. Море уже не похоже на горячую ванну, и в нем можно плавать подолгу и с удовольствием. Самое время приобрести маску и ласты, или попробовать свои силы в дайвинге: в Персидском заливе достаточно много коралловых рифов с красивыми разноцветными рыбками.

И обязательно выделите пару дней на осмотр самого Дубая – потрясающего города будущего, где все немного слишком. Здесь огромные торговые центры (и один из лучших шопингов в мире), зоопарк, самый большой в мире аквариум, десятки аквапарков, центров развлечений и даже лыжный курорт (в помещении, конечно). В общем, скучно точно не будет.





Кута, Бали

Температура воздуха дне м: +30 °C

Температура воды: +27 °C

Тур на 1 человека на 1 неделю: от 61 258 рублей

Если вы любите Азию, то знаете, что осенью в большинстве курортных мест здесь наступает сезон дождей. Но Бали – приятное исключение, дожди здесь начинаются только с ноября. Так что у вас есть шанс застать окончание сухого сезона, когда кругом зеленеет трава и цветут деревья. При этом толп туристов уже (или еще ) нет, так что сможете насладиться более спокойным и размеренным отдыхом. На пляжах впечатление могут немного испортить сильные волны, но, с другой стороны, это лишний повод наконец попробовать се рфинг, благо на Бали много отличных школ.

Если не испугаетесь солнца и жары, можно также исследовать остров: посетить многочисленные парки с животными или отправиться в тур по древним храмам.