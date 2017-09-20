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Lifestyle

Дубай нацелился на экономных туристов

Фото: пресс-служба
В Дубае зафиксировали рекордный всплеск интереса со стороны российских путешественников. Прирост на направлении за первые семь месяцев 2017 года составил 96%, в первую очередь благодаря возможности гражданам РФ получать бесплатную визу по прилете в ОАЭ. Уже сегодня Россия закрепила свое место в десятке стран-лидеров по количеству приезжающих в эмират гостей, но правительство Дубая ставит перед собой еще более амбициозные цели, решив развивать бюджетные гостиничные сети и привлекать более широкие массы туристов. Об этом заявил журналистам генеральный директор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим в рамках круглого стола, который прошел в столичном отеле Ritz-Carlton.
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Свидетельством повышения интереса российских туристов к данному направлению можно считать статистику перелетов. Уже сейчас осуществляется 118 прямых рейсов в неделю из 13 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Казань, Ростов-на-Дону, Уфу, Новосибирск, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск и Воронеж. А начиная с 1 октября 2017 года национальный перевозчик ОАЭ авиакомпания Emirates увеличивает емкость рейсов Москва-Дубай, которые совершаются дважды в день. Теперь на данном направлении будет летать крупнейший в мире пассажирский самолет А380, благодаря чему пассажиропоток увеличится на 1000 человек в неделю.

Авиакомпания flydubai также расширяет географию своих полетов из российских городов. Осенью расписание перевозчика пополнится еще тремя направлениями: два рейса в неделю полетят из Воронежа, еще два – из Махачкалы и три рейса в неделю будет летать напрямую из Уфы.

Фото: пресс-служба

Примечательно то, что последние два года представители индустрии гостеприимства эмирата стали делать упор именно на отели средней ценовой категории и расширять предложение в сфере бюджетного отдыха. Наиболее значимыми обновлениями гостиничного предложения Дубая можно считать недавнее открытие таких отелей, как Rove Trade Centre Hotel (3*), TRYP by Wyndham (4*), Omega Hotel (4*), DoubleTree by Hilton Dubai Business Bay (4*) и других.

Развитие гостиничных сетей среднего ценового сегмента активно поддерживает правительство эмирата. Так, в Дубае уже начали действовать пятилетние "налоговые каникулы" для тех, кто готов вложить средства в строительство трех– и четырехзвездочных отелей. Как это в дальнейшем отразится на стоимости туров в Дубай пока сказать сложно. Но, по словам Иссама Казима, город уже сейчас располагает емкостью более 100 тысяч гостиничных номеров, и практически любой турист может выбрать размещение исходя из своего бюджета. 

20 сентября 2017, 16:18

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