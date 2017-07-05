Как установить бассейн на загородном участке и не разориться

С приходом долгожданного лета горожане стремятся проводить все выходные на даче. Но что делать, когда в летний зной хочется искупаться, а водоем далеко? Лучшее решение – установить бассейн прямо на своем участке. Не стоит бояться огромных расходов, личный бассейн уже давно не роскошь и вполне доступен даже самым экономным дачникам.

Как правильно и с выгодой выбрать бассейн, Dni.Ru рассказала эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва.

Решение первое: надувные бассейны

Одна из первых ассоциаций, которые возникают при упоминании надувных бассейнов, – это воспоминания о детстве. Конечно, все так, но в жаркую погоду взрослым тоже хочется освежиться. "Сейчас на рынке представлено большое количество надувных бассейнов самых разных размеров. Наибольшей популярностью пользуются бассейны средних размеров вместимостью от 2400 литров", – отмечает эксперт.

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Большинство моделей идут в комплекте с ручными или электрическими насосами, что значительно упрощает процесс их установки. Кроме того, в некоторых комплектах также имеется специальный водяной фильтр, позволяющий наполнить бассейн очищенной водой.

Главный плюс надувного бассейна – доступная цена, бассейн диаметром 183 см стоит от 999 рублей, при этом его можно установить почти в любом месте, привлекают также компактность и простота установки.

Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, – это необходимость докачки воздуха и проколы, которых можно избежать, тщательно подготовив площадку для бассейна.

Решение второе: каркасные бассейны

Сборные каркасные бассейны, безусловно, имеют преимущества перед надувными аналогами: они более прочные и их не нужно постоянно подкачивать.

"Каркасные бассейны механически более стойкие, чем надувные. Состоят они из металлического листа, слоя утеплителя, водонепроницаемого ПВХ-покрытия и сборного каркаса. Устанавливают их обычно на земле, реже зарывают", – говорит Татьяна Чаброва.

Каркасные бассейны бывают сезонные и морозостойкие, при покупке первого варианта осенью вам придется демонтировать конструкцию.

Публикация от ГОРОДУ.net - дача сад огород (@gorodu_net) Июл 1 2017 в 4:32 PDT

Главное преимущество каркасных бассейнов перед надувными – их долговечность. А доступные цены (круглый бассейн диаметром 3 метра стоит от 5999 рублей) и огромный выбор форм и размеров делают каркасные варианты наиболее популярными среди любителей загородного отдыха. Кроме того, установить конструкцию вы сможете самостоятельно, вооружившись инструкцией и отверткой.

Выбираем и готовим место для бассейна

Перед установкой надувного или каркасного бассейна необходимо очистить выбранное место от палок и другого мусора, а также выровнять грунт. Лучше всего постелить специальный коврик для бассейнов, который убережет дно от механических повреждений, цены на них начинаются от 699 рублей.

"В короткий летний период для бассейна лучше всего подойдет открытый солнечный участок, вокруг которого можно будет расставить лежаки или поиграть, например, в пляжный волейбол. Погода бывает переменчива, и летом уже никого не удивишь порывистым ветром, ливнем и даже ураганом. Чтобы в ваш бассейне не попали грязная дождевая вода, листья и другой мусор, обязательно приобретите подходящее по размеру покрывало. Оно стоит недорого – от 399 рублей, зато существенно облегчит уход за бассейном", – рассказывает Чаброва.

Подумайте также и о подводе воды к бассейну, возможно, вам потребуется приобрести дополнительный шланг. Если вы хотите создать на участке атмосферу пляжного отдыха, то закажите машину с песком и распределите его в зоне отдыха. Не забудьте также расставить возле бассейна шезлонги и зонтики от солнца.

Очищение воды и уход за бассейном

Любой бассейн, независимо от размера, требует ухода: необходимо регулярно фильтровать и очищать воду, следить за чистотой и целостностью стенок и дна.

В большинстве случаев для обеззараживания воды используют хлор. "Таблетка хлора длительного действия обеспечивает беспрерывное хлорирование и дезинфекцию воды в бассейне. Оптимальное содержание хлора находится в пределах 0,6–1,0 мг/л", – отмечает эксперт.

Публикация от Ольга Вертянкина (@overtushka) Июн 23 2017 в 11:36 PDT

Контролировать уровень хлора в бассейне поможет хлоринатор Bestway Flowclear Aquafeed Chlorinator (его стоимость составляет 1 299 руб.). Также важно установить правильный рН-уровень сразу, как только вы наполнили бассейн. Это легко сделать с помощью специальных гранул, в идеале уровень рН должен составлять 7,2–7,6 мг/л, его легко определить при помощи специальных тестеров, которые стоят от 99 рублей. Рекомендуем также приобрести средство, которое предотвращает рост водорослей, оно стоит от 199 рублей, и средство для коагуляции (осветления) воды. Для ухода за бассейном вам также понадобятся сачок и специальная щетка.