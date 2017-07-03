5 самых недорогих курортов Черного моря

В разгар сезона туры раскупаются, как горячие пирожки в прибрежных кафе. После того, как стало понятно, что лета в Центральной России не будет, еще больше людей задумались об отдыхе в теплых краях. Самостоятельно забронировать недорогой отель и перелет с каждым днем становится все сложнее, но у туроператоров еще остались привлекательные предложения.

Специалисты сервиса по сравнению цен на туры Travelata.ru изучили российские черноморские курорты, и рассказали Dni.Ru, куда еще можно улететь вдвоем не дороже, чем за 30 000 рублей.

Крым, Бахчисарай

В горах этого древнейшего уголка Крыма множество отелей еще с советских времен предлагают лечение минеральными водами и оздоровительные процедуры. Отсюда не близко до моря, зато эти места оценят любители старины и увлекательных экскурсий.

Именно здесь расположен знаменитый ханский дворец с фонтанами, который воспел Александр Сергеевич Пушкин. Не менее интересны пещерные города, по которым туристов водят гиды. Самый известный – Чуфут-Кале, расположенный на высоком обрывистом плато на высоте 558 метров над уровнем моря в трех километрах от центра Бахчисарая. Историки до сих пор спорят, когда он был основан – то ли в III, то ли V веке н.э. Подъем в Чуфут-Кале осилить непросто, зато в конце пути перед туристами открываются захватывающие виды на побережье Крыма. Последние жители ушли отсюда во второй половине XIX века. Однако несколько построек этого древнего города сохранились в отличном состоянии. Рядом с Чуфут-Кале находится еще одна крымская достопримечательность – Свято-Успенский пещерный монастырь. По окончании экскурсии стоит зайти в местные рестораны и попробовать там лучший шашлык на полуострове. В конце июля недельный отдых здесь начинается от 22 000 рублей на двоих с перелетом и проживанием.

Крым, Евпатория





Мелководная бухта Евпатории идеально подойдет для семей с маленькими детьми. В июле вода прогревается до +24. Курорт славится не только теплым морем, но и своими достопримечательностями.

Старый город Евпатории с древней крепостью называют "Малым Иерусалимом". Для туристов здесь разработали специальный пешеходный маршрут, рекомендуемый к посещению ЮНЕСКО. На территории города открыты храмы сразу семи конфессий. На осмотр местных древностей стоит отвести целый день. Культурную программу можно совместить с покупкой сувениров в местных лавочках. С детьми можно отправиться в музей "Пираты Карибского моря". О Джеке Воробье тут, конечно, не рассказывают, но у побережья Черного моря промышляло немало других морских разбойников. Музей представляет собой один большой корабль с залами, оформленными в виде трюмов и кают. В них размещено почти 600 экспонатов – археологические находки, оружие, керамика, монеты, украшения, фрагменты кораблей, личные вещи пиратов, и все они из частных собраний. Стоимость недельного отдыха в начале августа на двоих начинается от 27 000 рублей с перелетом и проживанием.

Сочи, Красная Поляна

От моря Красная Поляна, конечно, расположена далеко: курорт находится в горах. Однако всех, кто выберет это место для отдыха, ждут горы, чистейший воздух и захватывающие виды.

Летом, когда закрыт горнолыжный сезон, здесь тихо и спокойно. Можно взять напрокат велобайк и осваивать местные трассы. Любителям экстремальных гонок, чувствующим себя уверенно в седле, стоит отправиться на трассу "Горки Байк Парк". Помимо велосипедных в Красной Поляне есть и пешие экомаршруты. Самый простой из них – "Реликтовый лес", его протяженность всего 900 метров. Обязательно стоит посетить Ахштырскую пещеру, Дзыхринское ущелье, которое образовалось на месте слияния бурных рек Мзымта и Псоу, и полюбоваться озером Малый Кардывач – его воды не просто кристальной чистоты, но и с примесью ледяных осколков. С детьми подросткового возраста стоит отправиться в "Веревочный парк приключений" или в скайпарк "Эй Джей Хаккет". В культурном центре "Галактика" предлагают вспомнить о зиме и покататься на коньках. Там же находится бассейн с восхитительным видом на море. Красная Поляна – это отличная альтернатива ленивому лежанию на пляже, до которого, кстати, можно быстро добраться на общественном транспорте или такси. Стоимость недельного отдыха на двоих в конце июля начинается от 25 000 рублей с перелетом и проживанием.





Адлер

Адлер – это самый южный курорт России, расположенный в 24 километрах от Сочи. Полоса пляжей здесь тянется на 15 километров. Детей в Адлере заинтересует океанариум, который до недавнего времени считался самым большим в России. На 6000 квадратных метрах разместились 30 аквариумов с общим объемом воды 5 млн литров. Посетители могут увидеть более сотни видов рыб, обитающих в том числе в водах Амазонки, Эквадора и Австралии. Экспозиция выстроена таким образом, чтобы возникало ощущение погружения в морские глубины. Еще одна местная достопримечательность – это Олимпийский парк. Его главную площадь украшают поющие фонтаны, у которых по вечерам собирается множество туристов.

Если надоел пляжный отдых, то из Адлера можно легко выбраться на скоростной "Ласточке" на денек в Красную Поляну, посмотреть на природные красоты. Цена недельного отдыха в Адлере в конце июля на двоих начинается от 29 000 рублей с перелетом и проживанием.

Лазаревское





В этом небольшом курортном поселке недалеко от Сочи туристов ждут чистая вода, галечные пляжи и множество живописных природных парков. Даже из самых удаленных уголков поселка идти пешком до моря не дольше 15–20 минут, поэтому отель на первой линии выбирать совсем не обязательно. Спрятаться от жары можно у 33 водопадов на ручье Джегош в 5 километрах от Лазаревского. Их высота достигает 12 метров. Они находятся в живописном ущелье, окруженном густым дубовым массивом. Летом в водопадах даже можно искупаться, но вода будет бодрящей. В Лазаревском открыты два аквапарка — "Морская звезда" и "Наутилус". Все бассейны в них с морской водой. С детьми стоит заглянуть и в местный дельфинарий. Представления здесь длятся 40–50 минут. В главных ролях – дельфины, моржи и белухи. Любителям пеших экскурсий стоит посетить местные пещеры. На закате великолепные виды побережья открываются с 80-метрового колеса обозрения: туристы специально выбирают вечернее время, чтобы сделать красочные фотографии. Стоимость отдыха в Лазаревском на 5 ночей на двоих в конце июля начинается от 25 000 рублей с перелетом и проживанием.