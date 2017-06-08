Как современное искусство помогает обычным людям

Изысканность и интеллектуальность – новый черный для брендов, претендующих на долгосрочные отношения с потребителем. Бренд является продуктом современной культуры, однако не всегда качество и уникальность производимого брендом контента достойно звания шедевра. И здесь на помощь приходит современное искусство.

Почему именно современное, созданное с 1960-х годов ХХ века? Такой выбор основатель art – агентства Everal, магистр современного искусства Люси Шатковская объяснила несколькими факторами.

Во-первых, фактором стоимости интеграций бренда. Коллекционировать или использовать работы "старых мастеров" гораздо дороже, чем поддерживать ныне живущих художников. Спонсировать музеи классического искусства – ресурсоемкий процесс. Ведь зачастую такие музеи находятся под патронажем государства, а это предполагает и сложную бюррократию, и большое количество ограничений. Тогда как с современным художником можно гораздо быстрее договориться о коллаборации.

Во-вторых, важным фактором является популяризация культуры как таковой: создание арт– пространств, резиденций художников, открытие арт-фестивалей, галерей и выставок – активная и платежеспособная аудитория готова потреблять арт-контент в больших количествах.

В–третьих, современное искусство – это продукт, рожденный в одной эпохе с сегодняшним потребителем, живущий “здесь и сейчас”, смелый, находящийся на пике инноваций.

Взаимодействие с современным искусством формирует позитивный образ бренда, оставляет послевкусие в виде ярких положительных эмоций. Зачем брендам взаимодействовать с современными артистами и арт-проектами:

арт-проекты помогают эстетично транслировать ценности бренда и инновационно показывать продуктовые качества. Отличным примером здесь является коллаборация датско-исландского художника Олафура Элиассона и BMW H2R серии: линейки машин, которые ездят на водороде, выделяя вместо углекислого газа воду. Художник создал красивейший арт-объект непосредственно используя автомобиль. Он поместил работающую машину в среду с минусовой температурой и заменил каркас на желоба для воды, продуцируемой при работе двигателя, получил удивительную динамическую ледяную скульптуру.

художники создают насыщенные смыслами, уникальные, вовлекающие пользовательские опыты. Возьмем к примеру лондонского художника Fabio Lattanzi Antinori, показанного арт агентством Everal в прошлом году в офисе Berkeley Group. Фабио заставляет скучные финансовые данные в своих работах звучать оперным сопрано! На двухстороннем трафаретном отпечатке воспроизведена диаграмма стоимости акций инвестиционного банка Lehman Brothers в последние дни его работы перед банкротством в сентябре 2008 года. Латтанци Антинори использовал краску двух видов – графитовую и электропроводную, способную реагировать на человеческие прикосновения. Контакт зрителя с отпечатком активирует звуковую составляющую: классическое сопрано вместо оперных арий поет о стоимости акций Lehman Brothers в течение последних десяти лет существования компании.

Правильно построенное взаимодействие с искусством помогает добиться главной цели – эмоциональной вовлеченности, доверительного диалога бренда с аудиторией. И такой диалог не только увеличивает время, проведенное потребителем с брендом, но и расширяет территории бренда, входя в культурную среду.

